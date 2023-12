Les faits se sont déroulés à l'aube mercredi matin. Image: instagram

La chanteuse Vitaa cambriolée et séquestrée par trois hommes armés

Trois hommes se sont introduits ce mercredi matin chez la chanteuse française dans les Hauts-de-Seine. Les individus, armés, ont dérobé des bijoux et des sacs. Vitaa et sa famille sont traumatisés.

Trois hommes ont réussi à s'introduire dans la maison de la chanteuse Vitaa ce matin vers 6h30, dans la commune de Rueil-Malmaison, à l'est de Paris. C'est ce qu'annonce BFMTV.

Selon la chaîne française, des individus armés ont menacé et molesté Vitaa, son mari et leurs trois enfants, tandis qu'un complice dérobait des sacs et des bijoux. Une personne, sans que l'on sache pour l'heure laquelle, a été séquestrée dans une chambre, sous les yeux d'un bébé.

Arrivés rapidement sur les lieux, les policiers ont trouvé une famille traumatisée par les événements. Selon l'entourage de la star, citée par BFMTV, «la petite dernière convulsait de larmes». Une enquête en flagrance a été ouverte. (max)