Ben Roberts-Smith. Keystone

L'ancien officier australien accusé de crimes de guerre libéré

Ben Roberts-Smith, ancien officier australien accusé d'avoir commis des crimes de guerre en Afghanistan, a été libéré sous caution.

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La justice australienne a accordé vendredi la liberté sous caution à un ancien officier des forces spéciales, accusé de crimes de guerre en Afghanistan à l'issue d'une vaste enquête sur les agissements de l'armée australienne lors des opérations internationales.

Récipiendaire de la Victoria Cross, la plus haute décoration militaire du pays, Ben Roberts-Smith avait été arrêté le 7 avril. Il doit répondre de cinq meurtres assimilés à des crimes de guerre en 2009 et en 2012.

«Je suis convaincu que les conditions proposées permettront de réduire le risque de fuite et le risque d'interférences avec les témoins», a déclaré le juge Greg Grogin dans un tribunal de Sydney.

L'Australie a déployé un total de 39 000 soldats en Afghanistan en l'espace de deux décennies, dans le cadre d'opérations conduites par les Etats-Unis et l'Otan contre les talibans et d'autres organisations.

39 civils «tués illégalement»

En 2018, une série d'articles de presse a pour la première fois associé Ben Roberts-Smith au meurtre de prisonniers afghans non armés par des soldats australiens, ce qu'il a nié. Il avait par la suite perdu les procès en diffamation intentés contre les médias qui l'accusaient.

Une enquête militaire menée en 2020 a ensuite révélé que des membres des forces spéciales avaient «tué illégalement» 39 civils et prisonniers afghans, mettant au jour des allégations d'exécutions sommaires, de concours du plus grand nombre de victimes et de tortures commis par les forces australiennes.

Le juge Grogin a fait valoir vendredi que, sans libération sous caution, Ben Roberts-Smith risquait de passer «des années et des années» derrière les barreaux avant de pouvoir être jugé. Il encourt une peine de prison à perpétuité. (ats)