Morte, divorcée, photoshopée? Les théories du complot sur Kate

Depuis le scandale du photoshop fail de Kate à la Fête des Mères, la confiance envers la famille royale est ébranlée, d'autant plus que la santé de la princesse inquiète. Enumérons et détricotons ensemble certaines théories du complot qui circulent ces derniers temps sur les réseaux sociaux et dans la presse.

Bloody hell, rien ne va plus au pays des scones à la confiture. La princesse de Galles n'a plus fait d'apparition publique officielle depuis Noël, et sa santé inquiète.

Il faut dire que depuis son opération de l'abdomen en janvier, les erreurs de comm' se sont enchaînées à Kensington Palace. Avec pour point d'orgue cette grossière bévue: le photoshop fail de la Fête des Mères, lorsque Kate a partagé une photo de famille, un cliché qui hurle «je vais bien!», reprise par toute la presse outre-Manche. Mais il y a un mais. Cette photo a été maladroitement trafiquée, de quoi déclencher une tempête mondiale.

Les journaux ont embrayé sur «la princesse Kate a triché avec sa photo, sur quels autres sujets nous mentent-ils?». Keystone

Kate a elle-même fini par le reconnaître sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est bien signé C, pour Catherine.

«Comme de nombreux photographes amateurs, il m'arrive de retoucher les photos. Je voulais exprimer mes excuses pour toute confusion que la photo de famille partagée hier a pu causer. J'espère que tous ceux qui l'ont célébrée ont eu une belle Fête des Mères. C»

Malgré les excuses, la machine à théories du complot est lancée, et plus Kensington Palace tardera à donner de vraies nouvelles de la princesse, plus sa santé sera sujette à discussion.

Car plusieurs hypothèses circulent, et elles sont bien plus glauques qu'une histoire de photo mal retouchée. Même les (plus ou moins honnêtes) spécialistes de la royauté s'interrogent sur les plateaux télé, parlant à tue-tête, notamment d'un possible divorce.

Les rumeurs selon lesquelles William aurait trompé Kate ne datent pas d'hier. Mais cette fois, la princesse aurait dit stop. Des internautes soulignent que c'est pour cette raison qu'elle ne porte pas d'alliance sur la photo de Fête des Mères. Elle a pourtant déjà été vue sans, et le prince ne porte pas non plus systématiquement la sienne.

Mais peu importe, d'autres vont encore plus loin dans les théories du complot: la princesse serait tout simplement morte.

Le chroniqueur Lewis Schaffer: «Il y a quelque chose d'horrible qui est en train de se produire. Selon moi, c'est un divorce... Et j'espère que ce n'est que ça. Ça pourrait être pire... Elle pourrait, peut-être... Je ne veux même pas le dire»

Le présentateur le relance: «Vous pensez qu'elle pourrait ne plus être en vie» Un échange sur GB News datant du lundi 11 mars.

Notons encore qu'ils sont nombreux à s'interroger sur cette «opération de l'abdomen programmée» qui a pourtant nécessité l'annulation d'un déplacement de Kate en Italie en début d'année, lui aussi au programme de l'agenda royal. Une opération, et de supposées complications, qui auraient valu à Kate d'être placée dans un coma artificiel, selon une autre théorie fumeuse. Des «informations» données à la télé par une experte royale espagnole autoproclamée qui ont poussé Kensington Palace à sortir de son célèbre silence.

Des briques photoshopées comme preuves?

La machine à scandales et théories s'autoalimente chaque jour un peu plus depuis la dernière apparition publique de Kate et le photoshop fail de la Fête des Mères. La moindre photo de la princesse appelle désormais des remises en question. La dernière en date? Ce cliché, pris lundi 11 mars au matin.

Le couple princier dans une voiture, lundi 11 mars, dans la banlieue de Londres. capture d'écran agence photo.

Selon la presse britannique, le prince de Galles rejoignait la cérémonie du Commonwealth Day à l'abbaye de Westminster, tandis que Kate se rendait à un rendez-vous privé. Un instant volé comme les Royals en ont l'habitude, un cliché assez banal. Mais rapidement, les internautes ont à nouveau crié au photoshop fail.

«C'est encore un montage, les briques ne sont pas les mêmes au-dessus de la voiture et à travers les fenêtres du véhicule» Les internautes.

Regardez bien les deux types de briques. capture d'écran agence photo.

Un nouveau montage raté? Le photographe à l'origine de ce cliché, un certain Jim Bennett, s'est défendu dans la presse, assurant que son agence ne «modifiait pas les photos avec Photoshop, à part pour ajuster les niveaux de lumière si nécessaire».

Voulant se dédouaner jusqu'au bout, le photographe a aussi donné l'adresse exacte où il a capturé le couple royal en voiture. C'était à Datchet, dans la banlieue de Londres. Plus précisément à la hauteur du numéro 39 sur High Street. Soit ici:

Vérifions sur Google Maps. Image: google maps

Si on regarde la bâtisse de briques rouges sous un autre angle, on constate bel et bien que le muret autour du terrain n'a pas le même aspect que la façade de la maison.

Force est de constater que ces deux murs n'ont simplement pas le même aspect. Image: google maps

Et si on zoome sur l'image de Google Maps et sur la photo du couple princier, en plus des briques, on peut retrouver d'autres éléments qui concordent, comme un bout de fenêtre ou une gouttière:

On joue au jeu des sept différences? Image: watson / google maps

Les internautes soulignant que les briques visibles depuis l'intérieur de la voiture et celles au-dessus du véhicule sont différentes ont donc bel et bien raison, et cette photo du couple ne serait ainsi pas un grossier montage à imputer à la princesse. Ou, plus vraisemblablement, à un collaborateur de Kensington Palace, ou quiconque souhaitant laisser penser que la famille royale cache la vérité sur la santé de Kate.

Toutefois, la femme qui tourne le dos au prince William dans la voiture est-elle réellement la princesse? Là encore, les fans des Royals ont des doutes. Comment leur en vouloir? A quand un démenti solide du Palais, ou une apparition plus flamboyante de Kate? En attendant, la machine à rumeurs continue à tourner à plein régime.

