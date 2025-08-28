en partie ensoleillé18°
Oasis: L'aîné des frères Gallagher est jugé pour viol

epa12325746 Paul Gallagher, older brother of Oasis stars Noel and Liam, arrives at court in London, Britain, 27 August 2025. Gallagher, 59, is charged with rape, coercive and controlling behavior, thr ...
Paul Gallagher devant le tribunal, à Londres, ce mercredi.Keystone
Paul Gallagher, frère aîné de Noel et Liam du groupe Oasis, a comparu mercredi devant la justice britannique pour des accusations de viol et d’agressions sexuelles. Âgé de 59 ans, il est visé par plusieurs chefs d’inculpation, allant de la strangulation aux menaces de mort, pour des faits présumés commis entre 2022 et 2024.
28.08.2025, 06:5428.08.2025, 06:54
Inculpé de viol et agressions sexuelles en juillet, Paul Gallagher, le frère aîné de Noel et Liam, du groupe Oasis, a comparu mercredi devant la justice britannique. Le quinquagénaire est notamment accusé de viol, de trois agressions sexuelles, de menaces de mort, de strangulation et d'agression ayant causé des lésions corporelles, entre 2022 et 2024.

L'enquête avait été ouverte en 2024. Le tribunal de Westminster à Londres n'a pas précisé s'il y avait une ou plusieurs victimes. En juillet, la police avait elle indiqué qu'il y avait une victime, une femme, en annonçant l'inculpation de Paul Gallagher.

Devant le tribunal, Paul Gallagher a seulement décliné son identité. Il a été placé en liberté surveillée et comparaitra à nouveau le 24 septembre.

Liam Gallagher, left, and Noel Gallagher of Oasis walk onstage together during their reunion tour in Toronto, Sunday, Aug. 24, 2025. (Sammy Kogan/The Canadian Press via AP) Noel Gallagher,Liam Gallagh ...
Noel et Liam sur scène à Toronto, ce dimanche.Keystone

Ces poursuites interviennent au moment où Noel et Liam Gallagher, ex-frères ennemis, ont enterré la hache de guerre pour relancer leur groupe Oasis. Ils se produisent depuis début juillet à guichets fermés. Après les concerts au Royaume-Uni, ils ont entamé mi-août leur tournée internationale en Irlande, et vont également jouer aux Etats-Unis, en Australie, au Mexique, au Japon.

Paul Gallagher, qui n'a jamais fait partie d'Oasis, a un an de plus que Noel Gallagher et sept ans de plus que Liam. Il a grandi avec eux à Manchester. (mbr/ats)

Thèmes
