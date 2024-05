Poutine fait tomber des têtes

Moins d'une semaine plus tard, un major général, Ivan Popov, a été arrêté pour des accusations de fraude. Selon le blog militaire «Dwa Majora», il est accusé d'avoir détourné et vendu pour 100 millions de roubles (un million de francs) de matériel de son armée.

Selon le journal russe Novaïa Gazeta, Kouznetsov a été arrêté, soupçonné d'avoir accepté des pots-de-vin «d'une ampleur particulièrement importante». Des roubles et des devises étrangères d'une valeur d'environ un million de francs ainsi que des pièces d'or, des montres de collection et d'autres produits de luxe auraient été trouvés lors des perquisitions à son domicile.

Mais la guerre contre l'Ukraine , lancée en février 2022, ne s'est souvent pas déroulée comme Poutine le souhaitait. Plus le temps passait, plus Choïgou était contesté et critiqué publiquement.

Le scooter le plus controversé de France a été vendu

Un Piaggio de 125 cm³, modèle MP3 à trois roues, de couleur grise. Jusqu'ici, rien de bien fou. Sauf qu'un ancien (et coquin) propriétaire s'en servait pour rejoindre en douce l'actrice Julie Gayet, dans un appartement du 8ᵉ arrondissement. Oui, le scooter de François Hollande a changé de propriétaire dimanche. Sans le célèbre casque noir, qui a mystérieusement disparu.

C'est sans doute l'histoire d'amour la plus déroutante, la plus scandaleuse et la plus romantique de la Vᵉ République. Le 10 janvier 2014, la France entière découvre un casque noir, en couverture de Closer. Planqué sous la visière, François Hollande, président de la République. La photographie a été prise quelques jours plus tôt par un paparazzi, au numéro 20 de la rue du Cirque. Un discret, mais régulier ballet anime cet immeuble cossu du VIIIᵉ arrondissement de Paris, à deux coups de guidon de l'Elysée, et s'apprête à dynamiter le monde politique français.