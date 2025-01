Une membre de la famille royale participera au WEF de Davos

Du noble sang viendra fouler le sol glacé des Grisons à la fin du mois, à l'occasion du World Economic Forum (WEF), qui se tiendra à Davos du 20 au 24 janvier.

Et non! Au risque de décevoir les puristes, il ne s'agira pas d'un royal senior, du nom des membres du cercle rapproché de Charles III. Pas de William ni de Kate. C'est la princesse Beatrice, fille du prince Andrew et la duchesse Sarah Ferguson, qui se rendra en Suisse pour prendre part au Forum économique mondial cette année.

Fille du prince Andrew et son ex-femme Sarah Ferguson, Beatrice travaille dans le secteur privé. Keystone

Selon le Times, la cousine des princes Harry et William, une habituée de l'événement, devrait participer à un panel sur la manière dont les capitaux privés des family offices et des fonds souverains peuvent être utilisés pour lutter contre le changement climatique.



Un rôle de représentation de plus en plus important

Sa grossesse très avancée ne semble pas ralentir Beatrice dans ses projets de représentation de la famille royale à l'étranger, alors que son enfant à naître est prévu pour le «début de la nouvelle année», selon un communiqué de Buckingham Palace en octobre dernier.

La princesse avait toutefois renoncé à passer les fêtes de fin d'année en Italie dans la famille de son mari, le promoteur immobilier britannique Edoardo Mapelli Mozzi. Elle s'était donc joint à la surprise générale au reste de la clique royale dans sa marche traditionnelle vers l'église à Sandringham, le jour de Noël.

Si elle n'est pas techniquement une membre senior de la famille royale, Beatrice, qui travaille dans le secteur privé, assiste fréquemment à des événements officiels en tant que membre de la famille élargie.

A l'accession sur le trône de son oncle Charles III, elle est devenue par ailleurs devenue «conseillère d'Etat» - une sorte de représentant autorisé à mener à bien les affaires officielles du souverain, en cas d'absence de courte durée du monarque. C'est ainsi qu'en 2024, suite aux diagnostic de cancer de Charles et de la princesse Kate, la précieuse Beatrice a représenté la famille plus fréquemment lors d'événements dont les garden-parties du palais de Buckingham, le tournoi de Wimbledon et Royal Ascot. (mbr)