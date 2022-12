Image: sda

Les Ukrainiens ne peuvent pas se connecter à Twitter

Elon Musk se présente toujours comme le sauveur de la liberté d'expression. C'est aussi pour cette raison que les récentes accusations de Kiev à l'encontre du patron de Twitter sont explosives.

Les utilisateurs ukrainiens n'ont pas pu se connecter ou s'enregistrer sur Twitter, avec leur numéro de téléphone portable, le soir du service. L'entreprise a cessé d'envoyer des codes d'authentification à deux facteurs, ont rapporté les médias ukrainiens, ainsi que de nombreux utilisateurs de la plateforme.

En outre, plusieurs personnes se sont plaintes du fait que les profils ukrainiens ainsi que les sujets en rapport avec le pays ne pouvaient plus être trouvés facilement dans la recherche Twitter et n'apparaissaient plus dans la chronologie de l'application.

Censure ukrainienne?

Le conseiller présidentiel ukrainien Mychajlo Podoljak s'est également exprimé sur l'incident. Il a dénoncé le fait que le thème de la «guerre en Ukraine» ait disparu des tendances Twitter, que les tweets faisant état d'une agression russe soient radicalement limités et que les utilisateurs ne soient plus autorisés à s'inscrire ou à se connecter avec des numéros de téléphone ukrainiens.

«Elon Musk, je me demande si nous verrons un jour des Twitter Files, au-delà de l'automne/hiver 2022?» Mychajlo Podoljak

Le conseiller du président ukrainien faisait ainsi allusion à une annonce faite par Elon Musk début décembre — et reprochait apparemment indirectement au chef de Twitter de censurer les sujets relatifs à l'Ukraine.

Elon Musk avait annoncé début décembre vouloir montrer «ce qui s'est réellement passé avec l'histoire de Hunter Biden», supprimée par Twitter, à l'aide de ce que l'on appelle des Twitter Files (en français: fichiers Twitter). Il s'agissait de plusieurs captures d'écran publiées avec des e-mails du chef de Twitter de l'époque, et de décideurs politiques qui avaient discuté de la question de savoir si Twitter avait pris la bonne décision en 2020 en modérant une histoire du New York Post.

Le fait que les sujets relatifs à l'Ukraine ne soient apparemment plus trouvables sur Twitter est également explosif, car Elon Musk s'est toujours présenté par le passé comme le défenseur de la liberté d'expression.

Il avait notamment justifié par là le déblocage de profils, qui avaient été bloqués auparavant en raison d'infractions.

Plusieurs rapports ont toutefois spéculé sur le fait de savoir si le blocage du numéro de téléphone ukrainien avait un lien avec la lutte d'Elon Musk contre les faux comptes sur Twitter.

Depuis des années en effet, Twitter a un problème avec les comptes automatisés qui envoient des messages de spam non souhaités. L'entreprise aurait bloqué un certain nombre d'opérateurs de téléphonie mobile utilisés par de grands réseaux de spam dans certains pays, bloquant ainsi également de nombreux utilisateurs réels.