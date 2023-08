Comment revenir avec sensibilité et exactitude sur l'accident dramatique qui a ôté la vie à Lady Diana, en août 1997? Le dur dilemme des créateurs de la série The Crown. montage: watson

La mort de Diana sera la pire polémique de «The Crown»

Les créateurs de la série consacrée aux frasques historiques de la famille royale ont beau ne plus être à une polémique près, ils s'apprêtent à traverser l'un des moments les plus controversés depuis son lancement.

«Comment représenter l'imprésentable?»

Je vous rassure, loin de moi l'idée de vous replonger dans les tourments de votre épreuve du bac de philo. Glissons-nous seulement quelques minutes dans la tête des créateurs de The Crown, au moment de déterminer la manière appropriée de porter à l'écran la disparition tragique de Lady Di, le 31 août 1997, sous le pont de l'Alma. Une disparition qui a pris aux tripes le Royaume-Uni et le monde.

Comment représenter la mort brutale et violente d'une femme, dont les enfants, la famille, les proches et l'ex-mari se baladent encore dans la nature aujourd'hui? Comment évoquer l'accident sans éclabousser la sensibilité des fans éplorés? Que peut-on montrer? Que doit-on cacher? Où bascule-t-on dans le sensationnalisme, le voyeurisme le plus obscène?

Autant de questions qui ont dû hanter les scénaristes de la série phare de Netflix, pourtant habitués à s'attirer les foudres de tout le gratin monarchique, académique et politique du royaume depuis 2016.

La cinquième et avant-dernière saison, sortie en novembre dernier, deux petits mois après la mort de la Reine, n'a pas manqué de susciter son lot de scandales. Ex-premiers ministres, chroniqueurs, historiens et initiés royaux y sont tous allés de leur lettre ouverte, critique acerbe, voire appel au boycott.

Un tourbillon médiatique qui ne serait rien, comparé à celui qui nous attend après la diffusion de la sixième et dernière saison.

Les rumeurs les plus abjectes

Si la mort de la bien-aimée «Princesse des coeurs» fait partie des moments les plus attendus et redoutés, tant par les fans que les détracteurs de The Crown, les rumeurs ont enflés ces derniers mois.

En octobre 2022, les images du tournage entre Paris, Londres et l'Espagne suscitent, à elles seules, débats passionnés et rumeurs les plus abjectes. On craint que «toute photo d'une Mercedes-Benz à l'entrée du tunnel, ou de sa reconstitution, ne crée un tollé dans les cercles royaux», susurre le média spécialisé Deadline.

De vraies images de la Mercedes, le 31 août 1997, capturées par des paparazzis. image: ap news

Quelques jours avant les prises de vue, acteurs et scénaristes seraient «à fleur de peau». Des «sources proches» de la production confient leur appréhension avant de récréer ce moment d'histoire particulièrement sensible. «Nous redoutions d’en arriver là. Même si nous avançons sereinement, il est juste de reconnaître qu'il existe une certaine anxiété».

En plein tournage, l'édition irlandaise du Sun fait monter la sauce: certains employés de la production «s’opposent aux idées avancées» par Netflix.

«Retourner à Paris et transformer les derniers jours et heures de Diana en un drame est très inconfortable» Une source du Irish Sun.

«La série a toujours essayé de présenter une version fictive de l’histoire royale avec autant de sensibilité que possible. Mais ces derniers temps, à mesure que les évènements se rapprochent du présent, il semble plus difficile de trouver cet équilibre. Avec certains de ces moments encore si frais et bouleversants, c’est comme si une ligne était franchie», allègue un initié.

A l'édition britannique du Sun d'en rajouter une couche en partageant le choc et l'horreur de certains «témoins» du tournage: du «sang partout», de «vrais» chirurgiens et infirmières mis à contribution, bref, des images franchement «pénibles» au point de «bouleverser» les acteurs. C'est à se demander si quelqu'un de la rédaction du tabloïd ne faisait pas secrètement de la promo pour Netflix.

«Les princes William et Harry n'ont jamais vu leur mère morte dans un cercueil et ils ne devraient pas avoir à regarder ça. C'est obscène et ça devrait être interdit de diffusion!» Le Sun britannique, ulcéré.

La promesse des créateurs

Mis sous pression, le streamer américain se voit bien obligé de confirmer, bon gré mal gré, que le moment exact de l'impact ne sera pas diffusé à l'écran. Les scènes se concentreront sur les jours et les heures avant et après le crash de Diana à Paris.

Le décès de la princesse de Galles a provoqué un véritable traumatisme au Royaume-Uni. PA Images

Quant aux producteurs exécutifs, ils se sont exprimés plus longuement, il y a une poignée de jours à Edimbourg, à l'occasion d'un festival de télévision. Andy Harries et Suzanne Mackie ont tenu à calmer le jeu. «Nous sommes des personnes réfléchies et sensibles», tiennent-ils à rappeler durant la table ronde avec la presse. «Et donc, il y a eu une conversation très, très prudente, et longue, longue, longue sur la façon dont nous devions procéder.»

«Le public jugera à la fin, mais je pense que le moment a été recréé avec délicatesse et réflexion» Suzanne Mackie, productrice exécutive de The Crown.

«Il y a un énorme respect de notre part à tous, j'espère que c'est évident», a conclu le duo.

La mort de Lady Di figurera dans les premiers épisodes de l'ultime saison de The Crown, dont la sortie est prévue cet automne. Ce sera donc à nous de trancher: peut-on, vraiment, représenter l'imprésentable?