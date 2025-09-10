Un nouveau livre royal publié par un ancien majordome de Charles III menace de ternir les retrouvailles d'Harry et de son père. getty/watson

Ce livre menace de plomber les retrouvailles entre Charles et Harry

C’est la fin de plusieurs semaines de spéculations brûlantes: le prince Harry et son père, Charles III, se sont donnés rendez-vous ce mercredi au cœur de la résidence royale de Clarence House pour une entrevue privée. Mais la publication des mémoires d’un ancien employé du Palais pourrait peser sur l’ambiance de ces retrouvailles quasi inespérées.

Chez les anciens majordomes de la famille royale, tirer un pécule de son expérience chez les Windsor relève presque de la tradition. Après Paul Burrell, le tristement célèbre majordome de Lady Diana, qui a largement capitalisé sur ses années au service de la princesse en publiant ses mémoires, voici venu le tour de Grant Harrold, qui a notamment servi Charles entre 2004 et 2011 - quand son titre était encore prince de Galles.

Dans un nouveau livre forcément annoncé comme «explosif», The Royal Butler, l'ancien témoin privilégié du palais de Buckingham n'est pas avare en cancans royaux. La promotion de l'ouvrage, en librairie fin septembre, intervient à point nommé: le prince Harry se trouve justement au Royaume-Uni.

Harry semble tirer énormément de plaisir dans son séjour. Getty Images Europe

Un séjour de quatre jours durant lequel le duc de Sussex a multiplié les engagements et les apparitions pour ses oeuvres caritatives. Il semble si détendu que, ce mercredi, il a finalement revu son père pour la première fois depuis 19 mois, à l'occasion d'une entrevue privée de 55 minutes, selon le Daily Mail.

Le prince a été conduit à travers les portes de Clarence House, la résidence privée de Charles III, vers 17h20, environ 90 minutes après l'arrivée du monarque depuis l'Ecosse. Une source du palais a précisé par la suite au quotidien britannique que le roi avait apprécié prendre le thé avec son fils.

Malgré ces retrouvailles certainement pleines d'émotions, l'ancien majordome Grant Harold voit mal Harry réintégrer le sérail royal de sitôt. La faute aux multiples contrats que le couple d'exilés de la Couronne britannique a tiré de son départ très médiatisé aux Etats-Unis.

«S'ils se réconcilient, puis se disputent à nouveau, qui dit qu'il n'y aura pas un autre livre, une autre série Netflix ou une autre interview à ce sujet?», s'est interrogé l'ancien employé dans les colonnes du tabloïd Page Six, avant l'annonce de la nouvelle du rendez-vous entre Harry et son père.

«Le roi ne fait pas confiance à Harry», lâchait alors Grant Harrold, «à cause de ce que Harry a dit. Il craignait qu'il s'en serve à son avantage. Et c'est ce qu'il a fait».

«Ils étaient tous si proches, et voir cette relation complètement détruite, je ne pense pas qu'ils s'en remettront» Grant Harrold, dans Page Six

Bonjour l'ambiance. Pour ne rien arranger, le livre se penche également sur les liens entre les frères William et Harry, autrefois si proches. «Ils n'étaient pas seulement les meilleurs amis du monde, ils étaient inséparables», se souvient l'ancien majordome.

Promenades, sorties au pub, moto: les deux princes (ici en 2002) «faisaient très rarement des choses séparément». Image: Tim Graham Photo Library

De manière intéressante, l’ancien membre du personnel est persuadé que «quelque chose de plus important s’est produit» entre Harry et William. «J'ai été vraiment choqué quand ils se sont disputés», glisse-t-il.

«Il doit y avoir quelque chose de plus profond dont on ne nous parle pas» Grant Harrold

Plusieurs anecdotes

On découvrira également dans les pages du livre, dont Page Six a eu l'accès en exclusivité, quelques anecdotes plus légères. Citons notamment une sortie absolument sémillante du défunt prince Philip, à la sortie des noces d'Harry et Meghan. Selon Grant Harrold, présent ce jour-là, le mari d'Elizabeth II n'avait pas pu résister à l'envie de prononcer l'une de ses répliques emblématiques pour marquer l'occasion.

La reine et le prince Philip, le 18 mai 2019, le jour des noces d'Harry et Meghan. PA Images

«Une fois toutes les formalités terminées, nous avons regardé l'heureux couple, puis les autres membres de la famille royale, sortir de la chapelle», se souvient le majordome de Charles. «J'étais debout en face de lui et c'était tellement drôle.»

«Quand le prince Philip est sorti, il s'est tourné vers la reine et a dit: 'Putain merci, c'est fini.' C'était très drôle. Je pense qu'il parlait au nom de la majorité, mais c'est lui qui l'a dit» Grant Harrold

Le commentaire a eu le mérite d'arracher un sourire à la Reine, décédée en 2022.

La franche rigolade n'a pas duré bien longtemps, étant donné que l'atmosphère s'est rapidement tendue entre Meghan Markle et le reste de la Firme. En moins de deux ans en tant que membre active de la famille royale, la duchesse de Sussex s'est taillée une réputation de perturbatrice en cheffe.

«Je pense que le problème avec Meghan, c'est qu'elle est entrée dans l'organisation en partant du principe qu'après avoir vu toutes les princesses Disney, elle s'attendait à ce que ce soit pareil. Quand on rejoint la famille royale, on se voit imposer des règles et des protocoles», analyse le majordome.

Grant Harrold a oeuvré des années au sein de la Firme avant de livrer ses mémoires.

L'ancien majordome révèle encore qu'il rêvait d'être engagé durablement par Kate et William - sans succès. «Je voulais être leur majordome, m'occuper d'eux, mais ils ne voulaient pas. Ils voulaient faire les choses eux-mêmes. Ils portaient leurs affaires, faisaient la vaisselle et la cuisine eux-mêmes», regrette-t-il.



«Ils sont toujours comme ça. William est très impliqué. A ce jour, je suis le seul à avoir jamais fait office de majordome pour lui» Grant Harrold

D'où notre impatience à la perspective de découvrir The Royal Butler, qui sortira le 23 septembre. Affaire à suivre.