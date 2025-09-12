en partie ensoleillé17°
DE | FR
burger
Sport
Athlétisme

Athlétisme: Shelly-Ann Fraser-Pryce va prendre sa retraite

Athlétisme: Shelly-Ann Fraser-Pryce va prendre sa retraite
Shelly-Ann Fraser-Pryce va prendre sa retraite.image: getty

Une légende de l’athlétisme fait ses adieux

A bientôt 39 ans, la star jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce s’apprête à tirer sa révérence. Elle mettra un terme à sa carrière après les Championnats du monde d’athlétisme, prévus du 13 au 21 septembre à Tokyo, là où tout a commencé pour elle.
12.09.2025, 17:0112.09.2025, 17:27
Arthur CONNAN / afp
Plus de «Sport»

L'histoire débute à Osaka en 2007: âgée de 20 ans, Fraser-Pryce participe aux séries du relais 4x100 mètres et permet à la sélection jamaïcaine d'accéder à la finale. Non retenue pour l'ultime course, elle recevra quand même la médaille d'argent pour sa participation aux séries.

«La boucle est bouclée. Finir là où tout a commencé, c'est fantastique», se réjouissait-elle fin août à Bruxelles.

Depuis, la sprinteuse à la longévité exceptionnelle a tout gagné: dix titres de championne du monde dont cinq sur 100 mètres, huit médailles olympiques dont deux titres sur la distance reine (Pékin 2008 et Londres 2012), l’argent à Tokyo en 2021 et le bronze à Rio en 2016.

Shelly-Ann Fraser-Pryce, Jamaica, celebrates after winning the Gold Medal in the Women&#039;s 100m Final at the Olympic Stadium, Olympic Park, during the London 2012 Olympic games. London, UK. 4th Aug ...
Shelly-Ann Fraser-Pryce à Londres en 2012.Image: getty

Avec 20 médailles internationales au total (douze mondiales, huit olympiques), la petite Jamaïcaine est longtemps restée dans l'ombre imposante de son compatriote Usain Bolt. «Nous avons progressé ensemble et remporté deux fois de suite le titre olympique et mondial. Elle a été formidable pour le sport en général», a commenté le retraité jamaïcain, toujours détenteur du record du monde du 100 mètres, présent à Tokyo.

Ses derniers Jeux olympiques lui ont laissé un goût amer. La championne jamaïcaine a été prise d'une crise de panique après s'être vue refuser l'entrée au stade d'échauffement avant les demi-finales du 100 mètres. La sélection avait annoncé plus tard une blessure aux ischio-jambiers. «C'était dur à vivre. C'est la première fois de ma carrière que je n'ai pas pu m'aligner sur la ligne de départ», a-t-elle confié.

Troisième des sélections

Les déceptions sont désormais loin derrière elle puisque la «Pocket Rocket» (réd: petite fusée) a encore des choses à prouver pour ses neuvièmes mondiaux, à 38 ans.

Fin juin, la sprinteuse aux perruques flamboyantes a réussi à se qualifier pour Tokyo en prenant la troisième place des sélections jamaïcaines (10'91, sa meilleure performance de la saison), derrière la jeune Tia Clayton (21 ans) et Shericka Jackson.

«Je suis sûre que beaucoup de gens pensaient que je n'allais pas être retenue. Je n'aurais pas misé sur moi pour un top 3. On peut avoir l'impression que je n'ai rien à perdre mais c'est tout le contraire: ça me motive et ça me pousse»
BUDAPEST, HUNGARY - AUGUST 25: Shelly-Ann Fraser-Pryce of Team Jamaica competes in the Women&#039;s 4x100m Heats during day seven of the World Athletics Championships Budapest 2023 at National Athleti ...
A chaque compétition, une nouvelle coiffure: la signature de Shelly-Ann Fraser-Pryce.image: getty

Fraser-Pryce assure être toujours «concentrée sur la compétition et la victoire», même à quelques jours de sa retraite, où celle qui a «donné à l'athlétisme beaucoup d'années» de sa vie compte désormais en consacrer quelques unes à sa famille.

Comme lors de la journée des sports organisées par l’école de son fils Zyon en avril. En une poignée de secondes, la Jamaïcaine aux départs supersoniques écrase déjà ses concurrentes amateures de plusieurs mètres.

«Tant qu’on ne me l’interdira pas, je serai sur la ligne de départ», plaisante-t-elle, en partageant une photo de son fils né à l'été 2017, de nombreuses médailles autour du cou lui aussi.

Imbroglio au meeting international de Zurich

Pour écrire une dernière fois l'histoire, Shelly-Ann Fraser-Pryce devra sortir des séries du 100 mètres samedi (11h55), avant une possible ultime finale individuelle dimanche (15h13). Les demi-finales seront courues deux heures avant.

Elle devrait aussi participer aux 4 x 100 mètres la semaine prochaine. Elle a déjà prévenu: «chaque fois que je suis sur la piste, c'est pour gagner. Je ne serais pas là si je ne pensais pas pouvoir le faire».

Plus d'articles sur le sport
Wawrinka marque un point de génie
Wawrinka marque un point de génie
de Yoann Graber
«Ils ont castré les parcours»: une star suisse du VTT se fâche
«Ils ont castré les parcours»: une star suisse du VTT se fâche
de Emil Rohrbach
On connaît déjà le futur champion suisse de hockey
On connaît déjà le futur champion suisse de hockey
de Klaus Zaugg
Ce Valaisan a dit non à la Suisse: il brille avec son nouveau pays
Ce Valaisan a dit non à la Suisse: il brille avec son nouveau pays
de Romuald Cachod
Ces deux footballeurs sont dans le pétrin à cause de leur message d'adieu
Ces deux footballeurs sont dans le pétrin à cause de leur message d'adieu
de Yoann Graber
Ce détail dans le stade du FC Bâle fâche les fans
Ce détail dans le stade du FC Bâle fâche les fans
de Benjamin Wieland
Un jeune Romand intègre l'équipe qui catapulte les Suisses en NBA
Un jeune Romand intègre l'équipe qui catapulte les Suisses en NBA
de Romuald Cachod
Ce geste à l’US Open a choqué
Ce geste à l’US Open a choqué
de Yoann Graber
Quelle équipe a le plus beau maillot de National League?
Quelle équipe a le plus beau maillot de National League?
«La National League les a livrés en pâture»
«La National League les a livrés en pâture»
de Klaus Zaugg
Le vainqueur du SwissPeaks Trail est engagé dans une folle aventure
1
Le vainqueur du SwissPeaks Trail est engagé dans une folle aventure
de Romuald Cachod
Cette scène furtive entre Yakin et son adjoint veut dire beaucoup
Cette scène furtive entre Yakin et son adjoint veut dire beaucoup
de michael lehmann
Le LHC devra gérer avec délicatesse son problème de riche
Le LHC devra gérer avec délicatesse son problème de riche
de Klaus Zaugg
L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale
L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale
de Yoann Graber
«Tes fesses sont petites»: un scandale sexuel éclabousse Swiss Ski
«Tes fesses sont petites»: un scandale sexuel éclabousse Swiss Ski
de Simon Häring
Violent accident en Valais
Violent accident en Valais
Le long combat d'une star suisse du handisport
Le long combat d'une star suisse du handisport
de lia perbo
Cette course à la voile est une école à champions
Cette course à la voile est une école à champions
Le comportement de cette fan suscite l'indignation
Le comportement de cette fan suscite l'indignation
Cette académie de sport en Romandie marque un tournant
1
Cette académie de sport en Romandie marque un tournant
de Yoann Graber
Thèmes
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne
1 / 9
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne

Starsky et Hutch en orange? Plutôt Vincent Ducrot, patron des CFF, et le conseiller fédéral Albert Rösti.
source: sda / cyril zingaro
partager sur Facebookpartager sur X
La meilleure vue pour les aurores boréales est dans l'ISS
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Vous vous êtes sans doute fait duper par ces panneaux «radar»
2
L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale
3
Le fiasco fromager continue chez Migros
Ce geste à l’US Open a choqué
Les vainqueurs du Grand Chelem new-yorkais de tennis reçoivent leur chèque directement sur le terrain. Et ça dérange.
L'US Open a une particularité par rapport aux trois autres tournois du Grand Chelem: il est le seul où les vainqueurs reçoivent leur chèque directement sur le terrain, pendant la cérémonie d'après-match.
L’article