Le Genevois Timothé Mumenthaler est devenu champion d'Europe du 200 mètres. Image: keystone

Ce nouveau champion d'Europe romand revient de très loin

Le sprinteur genevois Timothé Mumenthaler a été sacré sur 200 mètres lundi soir. Un exploit colossal. L'occasion de faire connaissance avec cet athlète – au parcours semé d'embûches – en cinq points.

Timothé Mumenthaler a créé la sensation lundi soir à Rome. Le Genevois de 21 ans est devenu champion d'Europe du 200 mètres. Au couloir 9, tout à l'extérieur, il a triomphé en 20''28, son record personnel. Le Grison William Reais a, lui, pris une superbe troisième place.

Les Suisses Timothé Mumenthaler (à gauche) et William Reais ont brillé lundi à Rome. Image: KEYSTONE

Avant cet exploit, Timothé Mumenthaler n'était pas connu du grand public. L'occasion, donc, d'en apprendre davantage sur la pépite du sprint suisse en cinq points.

Une première depuis 1969

Timothé Mumenthaler est le premier Suisse depuis 55 ans à devenir champion d'Europe en athlétisme. Le dernier titre helvétique datait de 1969 et avait aussi été glané sur le 200 mètres. Il est l'œuvre du Valaisan Philippe Clerc à Athènes, qui avait bouclé le demi-tour de piste en 20''60.

Des méninges qui travaillent

Timothé Mumenthaler est le parfait exemple prouvant qu'on peut briller en sport tout en étant intello. A côté de sa carrière sportive, le tout frais champion d'Europe du 200 mètres mène des études de microtechnique à l'EPFL.

Timothé Mumenthaler est étudiant à l'EPFL. image: instagram

Juste après son sacre à Rome lundi soir, l'athlète du Stade Genève, au micro de la RTS, a d'ailleurs offert un moment cocasse. Quand on lui a demandé quelle était sa prochaine grosse échéance, il a répondu: ses examens à l'EPFL. Sauf repêchage exceptionnel, le Genevois ne participera pas aux JO de Paris. Avec le relais 4x100 mètres, il a été éliminé en qualifications.

Un talent précoce

«Tout petit, je courais déjà vite. C'est un sport individuel qui me va bien. On n'a de compte à rendre qu'à soi-même», expliquait Timothé Mumenthaler à la Tribune de Genève en 2018. Et les résultats ont, eux aussi, été vite au rendez-vous: un titre national U16 sur 60 mètres, deux médailles aux Championnats suisses U18 alors qu'il n'a que... 15 ans, une demi-finale des Européens U18 ou encore un titre de vice-champion national du 100 mètres à 19 ans seulement.



Le sacre de Timothé Mumenthaler à Rome 📺 Vidéo: twitter

A 21 ans, il est désormais sur le toit de l'Europe. De quoi imaginer encore plusieurs années au plus haut niveau et rêver d'autres exploits.

Un premier gros coup en 2023

Si Timothé Mumenthaler a cartonné très tôt à l'intérieur de nos frontières, il lui a fallu attendre un peu plus longtemps pour briller à l'international. Sa première médaille glanée à l'étranger remonte seulement à l'année dernière. Le Genevois avait alors remporté en juillet le bronze aux Championnats d'Europe U23 en Finlande, déjà sur 200 mètres. Avec pas mal de chance: il n'avait obtenu sa place en finale qu'après un tirage au sort, puisqu'il avait réalisé le même temps en qualifications qu'un concurrent, rappelle Blick.

Avant son sacre lundi, Timothé Mumenthaler avait obtenu le bronze aux Européens U23 l'an dernier. image: instagram

Il espérait que cette breloque serait «un déclic et un tremplin pour la suite de ma carrière». Moins de douze mois plus tard, on peut affirmer que son souhait a été entièrement exaucé!

Des années de galère

En lisant les lignes ci-dessus, on pourrait croire que la carrière de Timothé Mumenthaler ressemble à un long fleuve tranquille, avec une montée en puissance linéaire, et que ce sacre à Rome n'est finalement qu'une conséquence logique. Mais il n'en est rien: le parcours du Romand a été semé d'embûches. Celles-ci ont pris la forme de blessures à répétition.

L'athlète du Stade Genève a souvent dû se battre contre les blessures. Image: KEYSTONE

Il y a d'abord eu le dos durant l'adolescence, la faute à des muscles dont le développement n'a pas suivi la croissance du corps. Et puis les jambes, qui ont contraint le Genevois à passer trois saisons quasiment sans course entre 2019 et 2021.

Le champion d'Europe du 200 mètres expliquait en 2022 dans la Tribune de Genève:

«Oui, j’ai galéré. La faute à mes ischio-jambiers, qui m’ont fait des misères, mais aussi à un insuffisant travail de renforcement musculaire. Mon corps est fragile, il assume mal les grosses charges d’entraînement. J’ai dû prendre mon mal en patience, affiner ma préparation, en faire moins mais mieux. Oui, ça a été un choc. J’ai gambergé, je me suis remis en question. Je me suis demandé à quoi tout cela rimait.»

Comme quoi, Timothé Mumenthaler a bien fait de persévérer!