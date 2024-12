Le hockey international avec les meilleurs joueurs du monde est de retour. Image: www.imago-images.de

C'est quoi, ce nouveau tournoi NHL dont la Suisse est exclue?

Les meilleurs joueurs de NHL s'affronteront par équipes nationales lors du «4 Nations Face-Off», un tournoi organisé en février prochain auquel la Nati n'est pas conviée.

A quoi ressemble le 4 Nations?

Il s'agit d'un tournoi international de hockey sur glace organisé par la NHL. Les équipes nationales du Canada, des États-Unis, de la Suède et de la Finlande s'y affrontent, les équipes étant composées exclusivement de joueurs de la NHL. Le «4 Nations Face-Off» remplace cette saison le All-Star-Game.

Où et quand le tournoi aura-t-il lieu?

Il se tiendra du 12 au 20 février 2025. Les matchs se dérouleront à Montréal et à Boston. Avant cela, il y aura deux jours d'entraînement pour les équipes.

Le programme: 13 février, 2h (heure suisse): CAN – SWE

14 février, 2h: USA – FIN

15 février, 20h: FIN – SWE

16. février, 2h: USA – CAN

17. février, 20h: CAN – FIN

18. février, 2h: SWE – USA

20. février, 2h: Finale

Quel est le mode de fonctionnement?

Le tournoi se déroule en mode round-robin. Chaque équipe joue une fois contre chacune des trois autres formations. Les deux meilleures équipes à l'issue de ce tour préliminaire se retrouvent en finale.

Le Canada avait remporté la Coupe du monde de hockey en 2016. Image: keystone

Les matchs se déroulent selon les règles de la NHL, sur des patinoires de la NHL. La seule différence avec les matchs de la ligue nord-américaine est le système de points. Le «4 Nations Face-Off» se joue selon les règles de la Fédération internationale (IIHF): une victoire vaut trois points, une victoire après prolongation deux points, une défaite après prolongation un point et une défaite après 60 minutes aucun point.

Quels joueurs participeront?

🇨🇦 Canada

Gardiens: Jordan Binnington (St. Louis Blues), Adin Hill (Vegas Golden Knights), Sam Montembeault (Montreal Canadiens).

Défenseurs: Cale Makar (Colorado Avalanche), Josh Morrissey (Winnipeg Jets), Colton Parayko (St. Louis Blues), Alex Pietrangelo (Vegas Golden Knights), Travis Sanheim (Philadelphia Flyers), Shea Theodore (Vegas Golden Knights), Devon Toews (Colorado Avalanche).

Attaquants: Sam Bennett (Florida Panthers), Anthony Cirelli (Tampa Bay Lightning), Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins), Brandon Hagel (Tampa Bay Lightning), Seth Jarvis (Carolina Hurricanes), Travis Konecny (Philadelphia Flyers), Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche), Brad Marchand (Boston Bruins), Mitch Marner (Toronto Maple Leafs), Connor McDavid (Edmonton Oilers), Brayden Point (Tampa Bay Lightning), Sam Reinhart (Florida Panthers), Mark Stone (Vegas Golden Knights).

🇺🇲 USA

Gardiens: Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets), Jake Oettinger (Dallas Stars), Jeremy Swayman (Boston Bruins),

Défenseurs: Brock Faber (Minnesota Wild), Adam Fox (New York Rangers), Noah Hanifin (Vegas Golden Knights), Quinn Hughes (Vancouver Canucks), Charlie McAvoy (Boston Bruins), Jaccob Slavin (Carolina Hurricanes), Zach Werenski (Columbus Blue Jackets).

Attaquants: Matt Boldy (Minnesota Wild), Kyle Connor (Winnipeg Jets), Jack Eichel (Vegas Golden Knights), Jake Guentzel (Tampa Bay Lightning), Jack Hughes (New Jersey Devils), Chris Kreider (New York Rangers), Dylan Larkin (Detroit Red Wings), Auston Matthews (Toronto Maple Leafs), J.T. Miller (Vancouver Canucks), Brock Nelson (New York Islanders), Brady Tkachuk (Ottawa Senators), Matthew Tkachuk (Florida Panthers), Vincent Trocheck (New York Rangers).

🇸🇪 Suède

Gardiens: Filip Gustavsson (Minnesota Wild), Jacob Markström (New Jersey Devils), Linus Ullmark (Ottawa Senators).

Défenseurs: Rasmus Andersson (Calgary Flames), Jonas Brodin (Minnesota Wild), Rasmus Dahlin (Buffalo Sabres), Mattias Ekholm (Edmonton Oilers), Gustav Forsling (Florida Panthers), Victor Hedman (Tampa Bay Lightning), Erik Karlsson (Pittsburgh Penguins).

Attaquants: Viktor Arvidsson (Edmonton Oilers), Jesper Bratt (New Jersey Devils), Leo Carlsson (Anaheim Ducks), Joel Eriksson Ek (Minnesota Wild), Filip Forsberg (Nashville Predators), William Karlsson (Vegas Golden Knights), Adrian Kempe (Los Angeles Kings), Elias Lindholm (Boston Bruins), William Nylander (Toronto Maple Leafs), Gustav Nyqvist (Nashville Predators), Elias Pettersson (Vancouver Canucks), Lucas Raymond (Detroit Red Wings), Mika Zibanejad (New York Rangers).

🇫🇮 Finlande

Gardiens: Kevin Lankinen (Vancouver Canucks), Ukko-Pekka Luukkonen (Buffalo Sabres), Juuse Saros (Nashville Predators).

Défenseurs: Jani Hakanpää (Toronto Maple Leafs), Miro Heiskanen (Dallas Stars), Esa Lindell (Dallas Stars), Olli Määttä (Utah Hockey Club), Niko Mikkola (Florida Panthers), Rasmus Ristolainen (Philadelphia Flyers), Juuso Valimäki (Utah Hockey Club).

Attaquants: Sebastian Aho (Carolina Hurricanes), Joel Armia (Montreal Canadiens), Aleksander Barkov (Florida Panthers), Mikael Granlund (San Jose Sharks), Erik Haula (New Jersey Devils), Roope Hintz (Dallas Stars), Kaapo Kakko (New York Rangers), Patrik Laine (Montreal Canadiens), Artturi Lehkonen (Colorado Avalanche), Anton Lundell (Florida Panthers), Eetu Luostarinen (Florida Panthers), Mikko Rantanen (Colorado Avalanche), Teuvo Teräväinen (Chicago Blackhawks).

Quels stars ne seront pas là?

Au Canada, quelques grands noms ne figurent pas dans la sélection. Le mauvais départ de Nashville a probablement coûté une nomination à Steven Stamkos. Mark Scheifele n'aurait probablement pas eu sa place dans les deux premières lignes malgré une bonne saison. Le super talent Connor Bedard a eu un peu plus de mal jusqu'à présent lors de sa deuxième saison en NHL et n'a pas été retenu, tout comme le défenseur Evan Bouchard.

Connor Bedard ne figure pas dans la liste canadienne. Image: keystone

Les Etats-Unis renoncent à Cole Caufield, l'un des meilleurs marqueurs de la saison avec 16 buts. Clayton Keller (25 matchs, 7 buts, 15 assists) et Tage Thompson (20 matchs, 13 buts, 7 assists) ne font pas non plus partie de la sélection. Malgré son bon départ, la Suède se présente sans le rookie William Eklund. La Finlande, quant à elle, n'a pas convoqué Joonas Korpisalo, l'un de ses gardiens les plus expérimentés.

Que se passe-t-il avec Joey Daccord?

Joey Daccord des Kraken de Seattle est actuellement l'un des meilleurs gardiens de la NHL. Ses performances suscitent forcément de l'intérêt: Daccord possède un passeport suisse, un passeport américain et, de par son père canadien, il a également droit à la nationalité de ce pays.

Joey Daccord brille en NHL. Image: keystone

Au printemps, la Fédération suisse de hockey sur glace s'est efforcée de faire jouer Daccord lors du Mondial à Prague. Le joueur lui-même était intéressé. Mais comme le gardien n'a jamais joué au hockey sur glace en Suisse après son dixième anniversaire, il aurait fallu une autorisation exceptionnelle de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF), que celle-ci a refusée.

Il semble donc acquis que Daccord ne patinera jamais pour la Suisse tant que cette règle existera.

Le joueur de 28 ans n'a donc toujours pas d'équipe nationale. Aux États-Unis, il ne joue aucun rôle en raison de la forte concurrence (Connor Hellebuyck, Jake Oettinger, Jeremy Swayman, Thatcher Demko). En revanche, le Canada a actuellement un problème de gardien de but. L'équipe à la feuille d'érable aurait volontiers convoqué Daccord pour le «Face-Off des 4 nations». Mais comme le gardien a un père canadien, mais pas encore de passeport, la convocation n'a pas été possible.

Dès que Daccord aura obtenu un passeport, il pourrait, en cas de blessure, être repêché dans la sélection actuelle pour le «Face-Off des 4 nations». Une participation à cette compétition n'aurait d'ailleurs aucune influence sur le droit de jouer au Mondiaul ou aux Jeux olympiques: le tournoi NHL n'est pas un événement officiel de l'IIHF.

Pourquoi la Suisse et la Tchéquie sont absentes?

La raison est d'une part organisationnelle et d'autre part liée à un accord avec la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF), sur lequel nous reviendrons au point suivant.

Les deux équipes de la dernière finale du Championnat du monde ne seront pas présentes au tournoi de la NHL. Image: keystone

Le «Face-Off des 4 nations» doit être considéré comme un tournoi NHL et non comme une compétition concurrente à d'autres épreuves IIHF. C'est la raison pour laquelle les équipes sont composées exclusivement de joueurs de la NHL. La République tchèque et la Suisse, en tant que champions et vice-champions du monde en titre, ne seraient pas en mesure de composer une équipe complète. Alors que la République tchèque ne manquerait que de défenseurs, la Suisse n'aurait tout simplement pas assez de joueurs. Enfin, la NHL, tout comme l'IIHF actuellement, ne voulait pas autoriser la création d'une équipe nationale russe en raison de la guerre en Ukraine.

Quel est le rapport avec les JO?

Le «Face-Off des 4 nations» fait partie d'un accord entre la NHL et l'IIHF. Cet accord prévoit qu'à partir de 2026, les joueurs de la NHL seront à nouveau régulièrement représentés aux Jeux olympiques. En contrepartie, la NHL peut organiser des tournois internationaux. L'édition de ce mois de février en est une sorte d'avant-goût. A l'avenir, ces tournois devraient prendre un peu plus d'ampleur et la Coupe du monde de hockey, dont la dernière édition a eu lieu en 2016, devrait être remise sur pied.

La dernière fois que les joueurs de la NHL ont participé aux JO, c'était en 2014. Image: EPA/EPA

L'accord prévoit qu'à l'avenir, les JO et la Coupe du monde de hockey alterneront tous les deux ans, au moins jusqu'aux Jeux olympiques de 2034 à Salt Lake City.