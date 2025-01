Le prochain NBA All-Star Game se déroulera du 14 au 16 février prochain. Image: keystone

«Il faut arrêter cette merde»: le nouveau NBA All-Star Game divise

En remplaçant son match des étoiles par un tournoi, la NBA tente de relancer son célèbre All-Star Game, en perte de vitesse ces dernières années. Or le format nouvellement adopté ne fait pas l'unanimité.

Le All-Star Game de la puissante ligue de basket nord-américaine sera disputé dans un mois. Or il est déjà au cœur de toutes les discussions, car les votes qui permettent d'élire les cinq majeurs sont en cours, et font visiblement débat. Mais aussi et surtout parce que le concept de l'événement a été complètement revisité.

Adieu le traditionnel match des étoiles opposant les meilleurs joueurs de la conférence Est à ceux de la conférence Ouest, un format pourtant de retour l'année dernière, après six années lors desquelles le Team LeBron à défier les équipes emmenées par Antetokounmpo, Durant ou Curry, avec comme nouveauté la draft des joueurs et le système «elam ending», permettant de conclure la partie sur un score cible.

Il y aura à la place, en 2025, un mini-tournoi réunissant quatre équipes: trois dites «All-Star», composées lors d'une nouvelle draft par les anciens joueurs et désormais consultants de la chaîne TNT Shaquille O'Neal, Charles Barkley et Kenny Smith, alors que le quatrième et dernier ticket sera attribué à la dernière minute, puisqu'il reviendra au vainqueur du Rising Star Challenge.

Ce match oppose traditionnellement les «rookies» aux «sophomores».

Si la compétition suivra le concept bien connu en Europe de «final four», c'est-à-dire deux demi-finales suivies d'une finale sèche, les trois matchs auront une particularité inédite: ils se termineront dès qu'une équipe aura atteint la très faible barre des 40 points.

Impossible donc d'entrevoir un score fleuve, comme ce grotesque 211-186 en 2024, résumant à lui seul ce qu'est aujourd'hui le All-Star Game – un événement sans réel enjeu, lors duquel les joueurs ne s'investissent que très peu, notamment en défense. C'est aussi un rendez-vous de plus en plus boudé par les téléspectateurs.

Il n'y a qu'à regarder les récentes audiences, plus de deux fois inférieures à celles du début des années 2000.

C'est donc pour contrer ce désintérêt des téléspectateurs, redynamiser ou rendre plaisant un show en perte de vitesse, et ajouter de l'intensité sur le parquet que la NBA a annoncé en décembre le remaniement de son spectacle de mi-saison. Or ce changement peine à convaincre de nombreux protagonistes, à commencer par un certain Kevin Durant, perplexe au sujet de cette énième évolution.

«Je déteste, je déteste vraiment. C’est terrible. Avec le All-Star Game, le format n’arrête pas de changer et tous sont horribles de mon point de vue. On devrait juste revenir à un duel Est contre Ouest et juste jouer un match. Je crois qu’on a essayé de ramener un certain style pour le All-Star Week-end, mais je pense qu’il faudrait en rester à la tradition.» Kevin Durant aux micros de la presse

L'ailier des Suns Kevin Durant est double MVP du NBA All-Star Game. Image: getty

Devin Booker et Ja Morant partagent le même avis. «Je suis davantage dans la nostalgie, et je suis d’accord avec Kevin. J’aime quand c’est l’Est contre l’Ouest, et qu’on joue avec son propre maillot. J’aime les anciens maillots», explique le premier nommé, quand le meneur des Grizzlies se veut beaucoup plus bref: «Tout comme KD». De son côté, Paul George s'interroge. «Nous avons déjà du mal à avoir un match compétitif au All-Star Game, et maintenant, nous en voulons trois? Je ne comprends pas vraiment», questionne le joueur des Sixers.

Damian Lillard avait été particulièrement critique en novembre avant même que la NBA ne confirme la rumeur devenue persistante. «La NBA souffre du manque d'investissement des joueurs au All-Star Game. Et que fait-elle? Elle crée une formule dans laquelle des joueurs qui ne sont pas All-Stars vont jouer face à des All-Stars, et elle raccourcit la rencontre dans un tournoi où il n’y aura besoin que d’inscrire 65 points pour gagner. Ces joueurs sont des pros, il faut arrêter cette merde». 65 et non 80, car à l'époque, les bruits de couloir laissaient entendre que la finale ne dépasserait pas le palier des 25 points.

Par ce discours, le meneur des Bucks signifiait qu'en dégradant ainsi l'événement, les joueurs pourraient se montrer davantage nonchalants, alors qu'une prime de 1,8 million de dollars doit quand même être partagée. Lillard s'est néanmoins montré un peu plus ouvert à l'officialisation du nouveau format.

«Il faut voir. J’ai conscience de ce qu’on essaie de mettre en place. On veut apporter de la compétition dans le match du dimanche. On veut essayer de mélanger des choses pour rendre les choses plaisantes. Je suis fan du côté original de la chose. Mais jouer le dimanche reste quelque chose d’unique. Les meilleurs joueurs ont gagné le droit de le faire.» Damian Lillard, cité par Basket USA

D'autres stars de la discipline veulent donner une chance à ce concept. C'est le cas notamment de Steph Curry, qui aurait été consulté par la NBA au moment de la réflexion, ou LeBron James, convaincu qu'il «fallait que quelque chose change».

LeBron James a longtemps eu droit à sa propre équipe au All-Star Game. image: Getty

«On verra quand on y sera. C'est différent. A chaque fois qu'il y a du changement, il y a de la réticence. Je ne sais pas. J'ai mes propres idées sur ce qu'on pourrait faire. Il fallait tenter quelque chose. Ces dernières années, ça n'avait pas été de bons dimanches soir», relate «King James».

Le boss des Lakers estime surtout que le problème est plus général, et qu'il se trouve ailleurs: dans la philosophie de jeu, aujourd'hui focalisée sur le tir à trois points.

Le format 2025 du NBA All-Star Game sera-t-il un flop ou au contraire un top? Réponse le dimanche 16 février prochain, ou légèrement plus tard, quand l'audimat, qui dicte tous les choix, sera tombé.