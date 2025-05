La NBA est (encore) accusée de truquer son système de transferts

Dallas a obtenu lundi le premier choix de la Draft NBA. Image: getty

La NBA est accusée de truquer son système de transferts

Le fait que Dallas ait remporté contre toute attente le premier choix de la Draft a ravivé certaines théories selon lesquelles la loterie de la NBA serait truquée.

Dallas n'avait que 1,8% de chance de remporter le premier choix de la Draft lundi. Sa probabilité de réussite était si faible que son manager général Nico Harrison n'a même pas daigné se rendre à la loterie.

Mais les Mavericks ont déjoué tous les pronostics et pourront prochainement s'attacher les services du phénomène américain Cooper Flagg, pressenti pour être sélectionné en première position.

Cooper Flagg représente la prestigieuse université Duke en championnat universitaire. image: Getty

Pour Dallas, éliminé durant le play-in tournament, ce résultat est inespéré, quelques mois après avoir cédé Luka Doncic au Lakers, dans un échange choquant ayant également impliqué Anthony Davis.

Les supporters de la franchise texane, toujours en colère contre Nico Harrison, désireux de se séparer de l'international slovène, peuvent donc pousser un grand ouf de soulagement. Qu'ils choisissent ou non de conserver Cooper Flagg, les Mavs, déjà candidats au titre, seront quoi qu'il en soit massivement renforcer la saison prochaine.

Or ce scénario semble beaucoup trop parfait pour être vrai, selon certains observateurs, adeptes des théories du complot. Sur X, ils en ont la certitude: tout aurait été manigancé en coulisse, qu'il s'agisse d'un deal au moment du trade de Doncic ou d'une décision permettant de préserver la bonne santé des Mavericks.

La théorie est appuyée par la réaction de LeBron James, hilare devant le résultat de la loterie. Rappelons qu'il avait affirmé il y a quelques mois que cette procédure est truquée.

James a été drafté par Cleveland en 2003. Or cette franchise est en quelque sorte la sienne, puisque le joueur a grandi à Akron dans l'Ohio, soit l'Etat de résidence des Cavaliers. «Cleveland a obtenu le premier choix. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Gardons LeBron à la maison!», avait-il ainsi déclaré, tout en évoquant les cas Derrick Rose (2008), natif de Chicago et sélectionné par les Bulls en première position, alors qu'ils n'avaient que 1,7% de chance de remporter le premier choix.

«Derrick Rose aux Bulls... Je comprends la mission» LeBron James dans un podcast

«LeBron» évoquait également la loterie de 1985, que certains complotistes estiment trafiquée. Selon eux, si les Knicks ont reçu Patrick Ewing, c'est uniquement parce que Big Apple se devait d'avoir une superstar. Ils défendent l'idée selon laquelle l’enveloppe de New York aurait été réfrigérée et écornée, de manière à ce qu'elle puisse être reconnue.

Finalement, les soupçons ont régulièrement été éveillés dans l'histoire de la loterie de la NBA. Il suffit en fait d'un résultat inattendu ou perçu comme avantageux pour que la ligue de basket-ball la plus prestigieuse au monde soit accusée de trucage.

Or aujourd'hui, et contrairement à l'édition de 1985, plus archaïque, un protocole rigoureux est mis en place de manière à protéger l'équité. Les enveloppes ont ainsi été remplacées, si bien que le tirage est effectué à l'aide de boules numérotées. En outre, la loterie ne se déroule pas uniquement en présence d'officiels de la NBA. Des représentants des médias et des équipes y assistent, en amont de la cérémonie télévisée. 14 éminents journalistes étaient par exemple conviés cette année, et aucun n'a émis de suspicion.

La procédure a également été supervisée par Ernst & Young, l'un des grands cabinets d'audit financier et de conseil, aux côtés de Deloitte, PwC et KPMG.

La chance a donc bien profité à Dallas qui, soit dit en passant, n'a pas réalisé le plus gros braquage de l'histoire de la loterie. Trois franchises dont les probabilités de gagner étaient encore plus faibles ont obtenu par le passé le premier choix de la Draft.