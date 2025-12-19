L'équipe de Suisse féminine est devenue championne du monde le week-end dernier. Keystone

Le titre mondial peut-il rendre l'unihockey tendance?

Le sacre des Suissesses a capté l'attention des fans. Ce triomphe pourrait être un véritable tournant pour ce sport encore marginal.

marcel kuchta

On l'oublie souvent, mais avec exactement 35 695 joueurs et joueuses licencié(e)s, l'unihockey est, après le football, le sport collectif le plus populaire en Suisse. Et pourtant, l'opinion publique le considère souvent comme un sport marginal. Ce n'est que lorsqu'un exploit vient bousculer l'actualité, comme le titre mondial des Suissesses obtenu le week-end dernier, que l'intérêt général pour cette discipline prend de l'ampleur. Mais pourquoi donc?

Quelle est l'importance de ce titre mondial?

D'un point de vue historique, l'exploit est évidemment immense. Depuis la première édition en 1997, la Suède a remporté 12 titres lors des 16 championnats du monde. Les Scandinaves ont dominé la compétition en décrochant neuf succès consécutifs avant d'être récemment détrônées par la Nati féminine, qui avait été sacrée pour la première fois il y a 20 ans. Seules la Finlande et la Suisse ont donc réussi à «voler» deux titres aux Suédoises.



Combien de fans suivent le championnat suisse ?

À l'instar d'autres sports collectifs comme le handball, le volley-ball ou le basket-ball, l'unihockey reste largement dans l'ombre du football et du hockey sur glace (chez les hommes) en termes d'intérêt du public. Si beaucoup de personnes pratiquent ce sport, elles sont souvent peu nombreuses à vouloir vivre l'action en direct à son plus haut niveau. En moyenne, les matchs féminins de la «Lidl Unihockey Prime League» attirent environ 150 spectateurs. Chez les hommes, la moyenne atteint 500, bien que le Rychenberg Winterthur, en tant que club phare, rassemble près de 1400 spectateurs par rencontre.

L'attention portée à la saison régulière reste donc limitée. En revanche, les «Super Finals», les deux finales pour le titre, attirent plusieurs milliers de spectateurs dans des salles surchauffées.

Les joueurs d'unihockey sont-ils professionnels ?

Non, loin de là. Même en Suède, le pays d'origine de l'unihockey, où ce sport est particulièrement populaire, les pratiquants ne peuvent pas vivre de leur discipline. Presque tous doivent concilier leur passion avec un emploi à côté. C’est également le cas des sept Suissesses qui font partie de l’équipe championne du monde et qui sont engagées en Scandinavie.

Par exemple, la gardienne de but Lara Heini a dû revenir d'urgence dans sa ville d'adoption en Suède, où son employeur avait prévu 16 entretiens de travail cette semaine. De même, le personnel étranger engagé en Suisse doit poursuivre une activité professionnelle en parallèle de l'unihockey.



Le titre mondial peut-il changer cela ?

Ces dernières années, la Fédération suisse a mis en place des structures (notamment via l'armée) permettant à certains athlètes de réduire leur charge de travail à 80% afin de mieux concilier sport et emploi. A moyen terme, la Fédération évoque l’objectif d'une «semi-professionnalisation», mais cela semble difficilement réalisable sans l’implication de généreux investisseurs. Dans les milieux de l'unihockey, on espère que ce titre mondial suscitera un élan auprès de sponsors potentiels.

Le titre mondial peut-il avoir un impact ailleurs?

Comme de nombreux autres sports, l'unihockey lutte pour attirer l'attention des jeunes. L'avantage de ce sport est qu'il fait partie du programme standard des cours de gymnastique scolaire, ce qui permet à de nombreux adolescents de le découvrir dès leur plus jeune âge. De plus, la barrière d'entrée est relativement basse: les gymnases sont présents dans presque tous les villages, et de nombreux clubs d'unihockey existent même dans des petites communes, rendant les déplacements courts.

A cela s'ajoutent des coûts d'équipement relativement faibles. Avec une crosse qu'on peut trouver pour moins de 100 francs, on peut déjà débuter. Si les jeunes voient en plus qu'il est possible de décrocher un titre mondial dans ce sport, cela peut véritablement susciter un engouement. D'autant plus que les valeurs transmises par le sport collectif, telles que la passion, l'esprit de combat, l'humilité et le respect prennent de plus en plus de place dans notre société.

L'unihockey peut-il devenir un sport olympique ?

Les efforts en ce sens sont en cours depuis longtemps. Le problème de ce sport relativement jeune – la Fédération internationale a été fondée en 1984 – réside dans le fait que le cercle des nations dominantes stagne, ou se développe très lentement.

Linn Larsson en finale contre la Tchéquie. Keystone

La Suède, la Finlande, la Suisse et la Tchéquie forment le «Top 4». Derrière, des pays comme la Lettonie ou la Slovaquie, notamment chez les hommes, se rapprochent peu à peu de l'élite mondiale. Cependant, la pratique reste limitée, notamment en raison de la faiblesse de sa présence dans les marchés publicitaires mondiaux attractifs. Pour franchir ce cap, le sport devrait, à l'instar du hockey sur gazon, obtenir le statut olympique. Mais le chemin à parcourir reste encore très long.

