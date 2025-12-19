brouillard
DE | FR
burger
Sport
Championnats du monde

Le titre mondial peut-il rendre l'unihockey tendance?

KEYPIX - Torhueterbeschwoerung der Schweizerinnen waehrend dem Viertelfinal, Schweiz gegen Slowakei, Unihockey Weltmeisterschaft der Damen 2025, 11. Dezember 2025, Ostravar Arena, Ostrava, Tschechien ...
L'équipe de Suisse féminine est devenue championne du monde le week-end dernier.Keystone

Le titre mondial peut-il rendre l'unihockey tendance?

Le sacre des Suissesses a capté l'attention des fans. Ce triomphe pourrait être un véritable tournant pour ce sport encore marginal.
19.12.2025, 20:4219.12.2025, 20:42
marcel kuchta

On l'oublie souvent, mais avec exactement 35 695 joueurs et joueuses licencié(e)s, l'unihockey est, après le football, le sport collectif le plus populaire en Suisse. Et pourtant, l'opinion publique le considère souvent comme un sport marginal. Ce n'est que lorsqu'un exploit vient bousculer l'actualité, comme le titre mondial des Suissesses obtenu le week-end dernier, que l'intérêt général pour cette discipline prend de l'ampleur. Mais pourquoi donc?

Table des matières
Quelle est l'importance de ce titre mondial?Combien de fans suivent le championnat suisse?Les joueurs d'unihockey sont-ils professionnels?Le titre mondial peut-il changer cela?Le titre mondial peut-il avoir un impact ailleurs?L'unihockey peut-il devenir un sport olympique?

Quelle est l'importance de ce titre mondial?

D'un point de vue historique, l'exploit est évidemment immense. Depuis la première édition en 1997, la Suède a remporté 12 titres lors des 16 championnats du monde. Les Scandinaves ont dominé la compétition en décrochant neuf succès consécutifs avant d'être récemment détrônées par la Nati féminine, qui avait été sacrée pour la première fois il y a 20 ans. Seules la Finlande et la Suisse ont donc réussi à «voler» deux titres aux Suédoises.

Vous aimez l'unihockey?
Au total, 4 personnes ont participé à ce sondage.

Combien de fans suivent le championnat suisse?

À l'instar d'autres sports collectifs comme le handball, le volley-ball ou le basket-ball, l'unihockey reste largement dans l'ombre du football et du hockey sur glace (chez les hommes) en termes d'intérêt du public. Si beaucoup de personnes pratiquent ce sport, elles sont souvent peu nombreuses à vouloir vivre l'action en direct à son plus haut niveau. En moyenne, les matchs féminins de la «Lidl Unihockey Prime League» attirent environ 150 spectateurs. Chez les hommes, la moyenne atteint 500, bien que le Rychenberg Winterthur, en tant que club phare, rassemble près de 1400 spectateurs par rencontre.

L'attention portée à la saison régulière reste donc limitée. En revanche, les «Super Finals», les deux finales pour le titre, attirent plusieurs milliers de spectateurs dans des salles surchauffées.

Les joueurs d'unihockey sont-ils professionnels?

Non, loin de là. Même en Suède, le pays d'origine de l'unihockey, où ce sport est particulièrement populaire, les pratiquants ne peuvent pas vivre de leur discipline. Presque tous doivent concilier leur passion avec un emploi à côté. C’est également le cas des sept Suissesses qui font partie de l’équipe championne du monde et qui sont engagées en Scandinavie.

La Suisse est championne du monde d'unihockey

Par exemple, la gardienne de but Lara Heini a dû revenir d'urgence dans sa ville d'adoption en Suède, où son employeur avait prévu 16 entretiens de travail cette semaine. De même, le personnel étranger engagé en Suisse doit poursuivre une activité professionnelle en parallèle de l'unihockey.

Le titre mondial peut-il changer cela?

Ces dernières années, la Fédération suisse a mis en place des structures (notamment via l'armée) permettant à certains athlètes de réduire leur charge de travail à 80% afin de mieux concilier sport et emploi. A moyen terme, la Fédération évoque l’objectif d'une «semi-professionnalisation», mais cela semble difficilement réalisable sans l’implication de généreux investisseurs. Dans les milieux de l'unihockey, on espère que ce titre mondial suscitera un élan auprès de sponsors potentiels.

Un club suisse perd son meilleur buteur pour 90 centimes

Le titre mondial peut-il avoir un impact ailleurs?

Comme de nombreux autres sports, l'unihockey lutte pour attirer l'attention des jeunes. L'avantage de ce sport est qu'il fait partie du programme standard des cours de gymnastique scolaire, ce qui permet à de nombreux adolescents de le découvrir dès leur plus jeune âge. De plus, la barrière d'entrée est relativement basse: les gymnases sont présents dans presque tous les villages, et de nombreux clubs d'unihockey existent même dans des petites communes, rendant les déplacements courts.

A cela s'ajoutent des coûts d'équipement relativement faibles. Avec une crosse qu'on peut trouver pour moins de 100 francs, on peut déjà débuter. Si les jeunes voient en plus qu'il est possible de décrocher un titre mondial dans ce sport, cela peut véritablement susciter un engouement. D'autant plus que les valeurs transmises par le sport collectif, telles que la passion, l'esprit de combat, l'humilité et le respect prennent de plus en plus de place dans notre société.

L'unihockey peut-il devenir un sport olympique?

Les efforts en ce sens sont en cours depuis longtemps. Le problème de ce sport relativement jeune – la Fédération internationale a été fondée en 1984 – réside dans le fait que le cercle des nations dominantes stagne, ou se développe très lentement.

Linn Larsson (37, Schweiz) im Final Schweiz gegen Tschechien an der Unihockey Weltmeisterschaft der Damen 2025, 14. Dezember 2025, Ostravar Arena, Ostrava, Tschechien (KEYSTONE/Fabian Trees).
Linn Larsson en finale contre la Tchéquie.Keystone

La Suède, la Finlande, la Suisse et la Tchéquie forment le «Top 4». Derrière, des pays comme la Lettonie ou la Slovaquie, notamment chez les hommes, se rapprochent peu à peu de l'élite mondiale. Cependant, la pratique reste limitée, notamment en raison de la faiblesse de sa présence dans les marchés publicitaires mondiaux attractifs. Pour franchir ce cap, le sport devrait, à l'instar du hockey sur gazon, obtenir le statut olympique. Mais le chemin à parcourir reste encore très long.

Plus d'articles sur le sport
Le ski suisse a récupéré le précieux sésame qui lui manquait
Le ski suisse a récupéré le précieux sésame qui lui manquait
de Romuald Cachod
L’équipementier d'Odermatt lui prépare un contrat original
L’équipementier d'Odermatt lui prépare un contrat original
de Maurizio Minetti, François Schmid-Bechtel
La Nati de hockey fait face à un problème délicat
La Nati de hockey fait face à un problème délicat
de Klaus Zaugg
Un fabricant suisse rappelle 6500 vélos jugés dangereux
Un fabricant suisse rappelle 6500 vélos jugés dangereux
de Romuald Cachod
La descente de Val Gardena donne des sueurs froides aux skieurs
1
La descente de Val Gardena donne des sueurs froides aux skieurs
de Sven Papaux
L'adversaire du LS aura une motivation supplémentaire
L'adversaire du LS aura une motivation supplémentaire
de Julien Caloz
Ludovic Magnin joue sa tête au FC Bâle cette semaine
Ludovic Magnin joue sa tête au FC Bâle cette semaine
de jakob weber
L'Italie irrite ce canton suisse avec ses JO d'hiver coûteux
L'Italie irrite ce canton suisse avec ses JO d'hiver coûteux
Imbroglio sur la question russe à la Fédération des échecs
Imbroglio sur la question russe à la Fédération des échecs
de Romuald Cachod
La photo de Xhaka et Sunderland cachait un message
La photo de Xhaka et Sunderland cachait un message
de Julien Caloz
Une Fédération sportive va quitter Paris pour Lausanne
1
Une Fédération sportive va quitter Paris pour Lausanne
de Julien Caloz
Le destin de Clint Capela pourrait changer dès lundi
Le destin de Clint Capela pourrait changer dès lundi
de Julien Caloz
Un stade saccagé après le passage de Messi en Inde
Un stade saccagé après le passage de Messi en Inde
Un échange spectaculaire de joueurs a eu lieu en NHL
Un échange spectaculaire de joueurs a eu lieu en NHL
Lindsey Vonn a transformé son corps pour réussir son ultime mission
Lindsey Vonn a transformé son corps pour réussir son ultime mission
de Claudio Zanini, St-Moritz
Il y a 30 ans, le vrai/faux transfert d'un Sforza médusé
Il y a 30 ans, le vrai/faux transfert d'un Sforza médusé
de Syl Battistuzzi
Thèmes
John Howe expose ses mondes fantastiques à Neuchâtel
1 / 19
John Howe expose ses mondes fantastiques à Neuchâtel
source: sda / cyril zingaro
partager sur Facebookpartager sur X
Un bébé koala a été aperçu pour la première fois au zoo de Zurich
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Une Fédération sportive va quitter Paris pour Lausanne
La Fédération internationale de football américain (IFAF) a décidé de transférer son siège dans le canton de Vaud après 25 ans de présence dans la capitale française.
Près de 60 fédérations et organisations sportives internationales avaient déjà choisi d’établir leur siège au sein de la Capitale olympique. Il y en aura bientôt une de plus: réunie en Congrès, la Fédération internationale de football américain (IFAF) vient en effet d'approuver le transfert de son siège mondial de Paris, où il était situé depuis 25 ans, à Lausanne.
L’article