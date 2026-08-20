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Cyclisme: Julian Alaphilippe met un terme à sa carrière

France&#039;s Julian Alaphilippe waves prior to the start of the first stage of the Tour de France cycling race over 184.9 kilometers (114.9 miles) with start and finish in Lille, France, Saturday, Ju ...
Julian Alaphilippe range son vélo.image: Keystone

Julian Alaphilippe prend une décision radicale

En grande difficulté cette saison, le coureur français de l'équipe suisse Tudor, Julian Alaphilippe, met un terme à sa carrière avec effet immédiat.
20.08.2026, 22:5720.08.2026, 23:12

Julian Alaphilippe, double champion du monde sur route, met fin à sa carrière avec effet immédiat. C'est ce qu'annonce le quotidien sportif L'Equipe, selon qui la star française aurait décidé que le Tour de France 2026 serait sa dernière course.

Alaphilippe disposait encore d’un contrat d’un an avec la formation suisse Tudor. Mais à 34 ans, il n'était pratiquement plus compétitif. Lors du Tour de France, il n’a réussi à se démarquer sur aucune étape, et sa dernière victoire en tant que professionnel remonte à près d’un an.

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Julian Alaphilippe avait remporté le titre mondial de la course en ligne en 2020 et 2021. Il s'était également imposé en 2019 lors de la classique Milan-Sanremo et avait remporté trois fois la Flèche wallonne.

Il avait également fait sensation sur le Tour avec six victoires d'étape et le maillot du meilleur grimpeur en 2018. En 2019, il a même porté le maillot jaune pendant 14 jours, terminant à la 5e place du général.

(ats/roc)

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