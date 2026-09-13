Enric Mas l’a fait: il remporte la Vuelta qu’il convoitait depuis des années. image: Keystone

Enric Mas remporte une Vuelta aux accents suisses

L’Espagnol Enric Mas a décroché dimanche, à 31 ans, son premier Tour d’Espagne. Une édition marquée par les belles performances des équipes suisses.

Plus de «Sport»

Enric Mas aura donc tenu. L’Espagnol, qui avait pris le maillot rouge de leader au soir de la 8e étape, après la chute et l’abandon du grandissime favori Tadej Pogacar, ne l’a plus jamais lâché, remportant dimanche sa première Vuelta.

Le grimpeur de Movistar l'emporte avec 2'15 d'avance sur le Slovène Primoz Roglic et 2'44 sur l'Autrichien Felix Gall. Le Majorquin offre à l'Espagne sa première victoire dans un Grand Tour depuis celle d'Alberto Contador au Giro en 2015. Il y parvient à un moment où plus grand monde ne pensait qu'il était encore capable de jouer un rôle sur une course de trois semaines.

Ancien grand espoir, trois fois deuxième de la Vuelta, en 2018, 2021 et 2022, encore troisième il y a deux ans, Enric Mas était rentré dans le rang au fil d'une carrière sinusoïdale marquée par plusieurs grosses chutes, un blocage dans les descentes ou encore une thrombose veineuse nécessitant une opération.

Sur cette Vuelta, il a certes profité de l'abandon de Pogacar et de l'absence des autres grands fauves: le vainqueur sortant Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Isaac Del Toro ou Paul Seixas ont tous fait l'impasse sur le troisième grand Tour. Mais sa victoire finale, agrémentée d'un succès d'étape, ne doit rien à personne et il a impressionné par sa maîtrise et ses jambes de feu.

Trois succès pour les formations suisses

Cette 81e édition a également été marquée par les sept victoires d'étape de Visma-Lease a bike, cinq pour le Britannique Matthew Brennan et deux pour le Belge Wout Van Aert, un record pour l'équipe néerlandaise. Les formations helvétiques Tudor (deux victoires, dont une pour le Thurgovien Stefan Küng sur le chrono) et Pinarello (un succès, son premier sur un Grand Tour) se sont aussi illustrées.

Dimanche, Tobias Johannessen, coureur d'Uno-X, a enfin ouvert son compteur en World Tour, à 27 ans, en se montrant le plus fort d'un groupe d'une dizaine de coureurs pour s'imposer devant Alessandro Romele et Ramses Debruyne. Les temps pour le classement général avaient été gelés à dix kilomètres de l'arrivée, après une demande des coureurs pointant la dangerosité du circuit final.

(ats/afp/roc)