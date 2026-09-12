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Gianni Infantino mis dans l’embarras par son «grand frère»

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Samuel Eto’o (à droite) est un allié de Gianni Infantino.Image: www.imago-images.de

Gianni Infantino mis dans l’embarras par son «grand frère»

Samuel Eto’o est soupçonné de s’être approprié des fonds russes destinés à la Fédération camerounaise de football. Le silence de la Fifa dans cette affaire interroge, dans un contexte de grande proximité entre Eto’o et Infantino.
12.09.2026, 18:5812.09.2026, 20:15
Benjamin Zurmühl / t-online
Un article de
t-online

Le journal britannique The Times porte de graves accusations contre une légende du football: Samuel Eto'o, désormais président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot).

Eto’o aurait reçu, sur son compte personnel à la Qatar National Bank, à Doha, environ 568 000 euros (soit 538 000 francs) issus d’une indemnité versée par la Russie.

Il s’agirait de tout ou partie du cachet convenu pour la tenue du match amical Russie-Cameroun à Moscou. La rencontre s’est déroulée en octobre 2023, alors que la Russie était déjà exclue des compétitions officielles de la Fifa et de l’Uefa.

Détournements de fonds, abus…: deux ex-présidents bannis par la Fifa
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The Times affirme avoir consulté des factures et des contrats faisant état de deux versements: un premier d’environ 455 000 euros, suivi d’un second de 113 000 euros. Eto’o nie ces accusations.

Plusieurs anciens dirigeants de la Fédération camerounaise de football, qui affirment avoir été écartés de l’instance par Samuel Eto’o, ont déposé, il y a plus d’un an, des plaintes auprès de la commission d’éthique de la Fifa pour faire part de leurs soupçons. Depuis, ils n’auraient reçu aucune réponse.

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Le match Russie-Cameroun en octobre 2023.Image: www.imago-images.de

Le journaliste camerounais Guibai Gatama a lui-même été membre de la direction de la Fédération camerounaise de football de 2021 à 2022. «A ma connaissance, il n’existe aucun document comptable ou bancaire prouvant que les fonds versés sur le compte personnel de Samuel Eto’o au Qatar ont ensuite été transférés sur un compte officiel de la Fecafoot ou enregistrés dans la comptabilité de la fédération», a-t-il déclaré au Times. Il ajoute:

«Les acteurs du football camerounais interprètent le silence de la Fifa comme un soutien politique et institutionnel à Samuel Eto’o»
Guibai Gatama

Infantino est «un grand frère» pour Eto'o

La question se pose donc de savoir si les relations étroites qu’entretient Eto’o avec le président de la Fifa, Gianni Infantino, le protègent de toute sanction.

Infantino a récemment été critiqué pour son idée de vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés. Le projet a été si contesté en Europe que l’UEFA a envisagé de déposer une plainte contre le patron de la Fifa pour «gestion déloyale». En réponse, le Valaisan s’est empressé de saisir la justice américaine, accusant l’instance européenne de mener une «campagne de diffamation». Dans sa plainte, la Fifa cite Eto’o comme l’un des soutiens du grand projet d’Infantino, finalement abandonné.

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Lors d'une interview accordée à France 24, Samuel Eto'o s’est exprimé sur sa relation avec Gianni Infantino, déclarant:

«Au niveau de mon cœur, le président Gianni, au-delà du football, c'est devenu un grand frère, un ami que nous avons vu arriver, que nous avons accompagné et, ensemble, nous avons bâti des choses qui servent et qui serviront le football.»
Samuel Eto'o

Pour la Fifa, qui souligne l’indépendance de sa commission d’éthique à l’égard de Gianni Infantino, ces accusations sont tout simplement infondées. «Le président de la Fifa n’a aucune influence sur les instances indépendantes de l’organisation. La Fifa salue les contrôles légitimes. Ces contrôles ne sauraient toutefois justifier la diffusion d’accusations infondées contre le président de la Fifa.»

(t-online/roc)

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