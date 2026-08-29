Coup de tonnerre sur la Vuelta: Pogacar victime d’une terrible chute
Ultra-favori du Tour d'Espagne et largement en tête au général, le Slovène Tadej Pogacar a été contraint d'abandonner la course samedi après une lourde chute lors de la huitième étape destinée aux sprinteurs.
Le quintuple vainqueur du Tour de France a tenté de remonter sur son vélo avant de renoncer et de quitter la Vuelta dans une ambulance, visiblement touché à l'épaule gauche.
La chute de Tadej Pogacar en vidéo ⬇️
Le maillot rouge, en quête d'une première victoire sur le Tour d'Espagne pour compléter sa trilogie des Grands Tours, a chuté seul dans le peloton sur le côté gauche de la route, à 32 kilomètres de l'arrivée de la huitième étape, à Xeraco, près de Valence, entraînant plusieurs coureurs avec lui.
Pogacar, aperçu avec l'épaule en sang et l'arcade gauche ouverte, dominait largement la course depuis le départ à Monaco, avec près de quatre minutes d'avance sur son premier poursuivant, l'Espagnol Enric Mas. Il avait remporté trois victoires d'étapes.
Une opération sera nécessaire
Son équipe a informé samedi dans la soirée des blessures dont souffre Tadej Pogacar. Le Slovène a été victime d'une commotion cérébrale, d'une fracture d'une vertèbre et d'une fracture de la clavicule, dont il va devoir se faire opérer.
Son indisponibilité n'est pas précisée, mais une fracture de la clavicule coûtant généralement environ six semaines d'arrêt à un cycliste professionnel, il semble très peu probable de le voir défendre son maillot arc-en-ciel fin septembre à Montréal.
Coquard remporte l'étape
Il s'agit du premier abandon du coureur slovène de 27 ans sur une course à étapes, qui vient anéantir son ambition de remporter coup sur coup le Tour de France, la Vuelta, et le Championnat du monde, fin septembre au Canada. Son dernier abandon remontait au 23 avril 2023, lors de la Doyenne des classiques Liège-Bastogne-Liège.
Cette 8e étape a été remportée par Bryan Coquard. Le Français s'est imposé au sprint devant le Danois Mads Pedersen et le Belge Jordi Meeus pour décrocher son premier succès dans un grand Tour. Enric Mas a quant à lui pris le pouvoir au général. L'Espagnol devance Primoz Roglic (2e) de 1'00 et Felix Gall (3e) de 1'11.
(afp/roc)