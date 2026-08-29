Tadej Pogacar a quitté le Tour d'Espagne ce samedi. image: Keystone

Coup de tonnerre sur la Vuelta: Pogacar victime d’une terrible chute

Grandissime favori du Tour d'Espagne dont il était leader, Tadej Pogacar, a abandonné après une lourde chute ce samedi. Il souffre notamment d'une fracture de la clavicule et devra être opéré.

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Ultra-favori du Tour d'Espagne et largement en tête au général, le Slovène Tadej Pogacar a été contraint d'abandonner la course samedi après une lourde chute lors de la huitième étape destinée aux sprinteurs.

Le quintuple vainqueur du Tour de France a tenté de remonter sur son vélo avant de renoncer et de quitter la Vuelta dans une ambulance, visiblement touché à l'épaule gauche.

La chute de Tadej Pogacar en vidéo ⬇️ Vidéo: twitter

Le maillot rouge, en quête d'une première victoire sur le Tour d'Espagne pour compléter sa trilogie des Grands Tours, a chuté seul dans le peloton sur le côté gauche de la route, à 32 kilomètres de l'arrivée de la huitième étape, à Xeraco, près de Valence, entraînant plusieurs coureurs avec lui.

Pogacar, aperçu avec l'épaule en sang et l'arcade gauche ouverte, dominait largement la course depuis le départ à Monaco, avec près de quatre minutes d'avance sur son premier poursuivant, l'Espagnol Enric Mas. Il avait remporté trois victoires d'étapes.

Une opération sera nécessaire

Son équipe a informé samedi dans la soirée des blessures dont souffre Tadej Pogacar. Le Slovène a été victime d'une commotion cérébrale, d'une fracture d'une vertèbre et d'une fracture de la clavicule, dont il va devoir se faire opérer.

Son indisponibilité n'est pas précisée, mais une fracture de la clavicule coûtant généralement environ six semaines d'arrêt à un cycliste professionnel, il semble très peu probable de le voir défendre son maillot arc-en-ciel fin septembre à Montréal.

Un coureur suisse à terre Membre de l'équipe Tudor, Roland Thalmann, l'un des trois seuls suisses au départ, est également tombé, plus tard dans l'étape, à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Bien écorché sur l'épaule et le coude gauche, le meilleur grimpeur du Tour de Romandie 2026 a finalement terminé l'étape à la 152e place à près de quatre minutes du vainqueur. (btr)

Coquard remporte l'étape

Il s'agit du premier abandon du coureur slovène de 27 ans sur une course à étapes, qui vient anéantir son ambition de remporter coup sur coup le Tour de France, la Vuelta, et le Championnat du monde, fin septembre au Canada. Son dernier abandon remontait au 23 avril 2023, lors de la Doyenne des classiques Liège-Bastogne-Liège.



Cette 8e étape a été remportée par Bryan Coquard. Le Français s'est imposé au sprint devant le Danois Mads Pedersen et le Belge Jordi Meeus pour décrocher son premier succès dans un grand Tour. Enric Mas a quant à lui pris le pouvoir au général. L'Espagnol devance Primoz Roglic (2e) de 1'00 et Felix Gall (3e) de 1'11.

(afp/roc)