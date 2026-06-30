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LeBron James quitte les Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers&#039; LeBron James stands on the court in the second half of Game 2 in a second-round NBA basketball playoffs series against the Oklahoma City Thunder Thursday, May 7, 2026, in Okla ...
LeBron James en mai 2026.Keystone

LeBron James fait une grande annonce: «Je vais prendre du recul»

Le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA va quitter les Los Angeles Lakers. «J'ai toujours l'amour du jeu», assure-t-il. Il poursuivra sa carrière la saison prochaine, mais n'a pas donné plus d'information.
30.06.2026, 19:3130.06.2026, 19:31

LeBron James, meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, a décidé de poursuivre sa carrière la saison prochaine. Mais il va quitter les Los Angeles Lakers, rapporte mardi la chaîne américaine ESPN.

Agé de 41 ans, l'ailier évoluait depuis 2018 au sein de la franchise californienne avec laquelle il a remporté le titre en 2020. Selon ESPN citant son agent, il a informé les Lakers de son départ et indiqué qu'il disputerait sa 24e saison en NBA sous un autre maillot.

Le doute planait

James, arrivé en fin de contrat, avait laissé planer un doute sur son avenir après la lourde défaite des Lakers la saison passée en demi-finale de la conférence Ouest, balayés 4-0 par Oklahoma City.

«Je ne sais pas ce que le futur me réserve. Je vais prendre du recul, parler à ma famille, faire l'analyse, et quand le temps sera venu, vous saurez ce que j'ai décidé», avait-il dit au soir de l'élimination, le 11 mai. «J'ai toujours l'amour du jeu», ajoutait LeBron James, qui venait de disputer son 302e match de play-off.

Coup de tonnerre en NBA

Tout au long de sa 23e saison, le quadruple champion NBA (2012, 2013, 2016 et 2020) n'a fourni aucun indice sur une éventuelle retraite, une prolongation de contrat, ou un départ pour un dernier défi, alors que des rumeurs l'ont envoyé vers les Cleveland Cavaliers ou les Golden State Warriors de Stephen Curry, une association de deux légendes qui ferait sensation.

L'avenir des Lakers repose sur quelqu'un d'autre

Du côté des Lakers, on assurait que le conserver aurait été une bonne chose – «Toutes les équipes, la nôtre incluse, seraient ravies d'avoir LeBron James dans leur effectif», confiait mi-mai le manager général Rob Pelinka – tout en ayant conscience que l'avenir de la franchise repose plutôt sur Luka Doncic, arrivé de Dallas en février 2025 dans le cadre d'un échange retentissant avec Anthony Davis.

Légende de la balle orange au physique d'airain, à l'hygiène de vie et à l'éthique de travail irréprochables, le «King» possède déjà d'innombrables records, notamment l'emblématique nombre de points marqués, chipé à Kareem Abdul-Jabbar en 2023. (ag/ats)

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