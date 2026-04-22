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Wembanyama: grosse frayeur pour le phénomène de NBA

San Antonio Spurs forward Victor Wembanyama (1) sits on the court after a hard fall during the first half in Game 2 of a first-round NBA playoffs basketball series against the Portland Trail Blazers i ...
Victor Wembanyama a subi une commotion cérébrale.Keystone

Grosse frayeur pour le phénomène de NBA

Sonné, face contre terre: Victor Wembanyama est sorti sur protocole commotion cette nuit lors de la défaite des Spurs face aux Trail Blazers. Le Français pourrait manquer le prochain match.
22.04.2026, 07:1122.04.2026, 07:11

Mauvaise soirée pour les San Antonio Spurs qui ont rapidement vu sortir Victor Wembanyama sur protocole commotion avant de perdre sur le fil 106-103 à domicile face aux Portland Trail Blazers au premier tour des play-offs NBA mardi. Portland égalise ainsi à 1-1 dans cette série au meilleur des sept matches avant d'accueillir la prochaine rencontre vendredi, pour laquelle la présence de Wembanyama est incertaine.

Après la fête du premier match victorieux et des 35 points de Victor Wembanyama pour sa découverte des play-offs dimanche, l'atmosphère s'est grandement refroidie dans le Texas à l'occasion du match 2. Dans le deuxième quart-temps, à 8 min 57 de la pause, le Français de 22 ans, balle en main, a subi une faute de Jrue Holiday lui faisant perdre l'équilibre et chuter lourdement vers l'avant, subissant un gros choc la tête face au parquet.

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Vidéo: watson

«Wemby» est resté quelques instants face contre terre, semblant sonné, a fini par se retourner, puis par se lever seul avant de filer au vestiaire au pas de course. Les Spurs ont annoncé avant la pause que leur phénomène, alors auteur de 5 points et 4 rebonds, ne reviendrait pas sur le parquet mardi en raison du «protocole commotion».

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D'après le règlement de la NBA, un joueur ne doit pas revenir en jeu s'il est «suspecté d'avoir subi une commotion» ou s'il «présente les symptômes d'une commotion». L'entraîneur Mitch Johnson a confirmé après la rencontre que Wembanyama avait bien subi une commotion cérébrale, et qu'il allait «suivre la procédure» prévue.

Le Français devra observer au moins 48 heures de repos. Il pourrait ainsi être disponible pour le troisième match à Portland vendredi, en cas d'examen rassurant, ou subir une absence prolongée.

Une équipe maladroite de loin

Absents des play-offs depuis 2019, les Spurs ont redécouvert mardi la dureté des phases finales, et perdu le fil en fin de partie. Les jeunes texans, grâce à une défense d'élite, ont pourtant su prendre 14 points d'avance lors du 4e quart-temps, avant de s'effondrer.

Seul titulaire ayant déjà connu les phases finales, le meneur De'Aaron Fox (17 points) a raté sa fin de match, à l'image d'une équipe maladroite de loin (7 sur 24 à 29%). Le jeune Scoot Henderson a été flamboyant pour Portland avec 31 points, et le pivot Robert Williams III a donné un avantage décisif d'un alley-oop à 12 secondes de la sirène.

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Un peu plus tôt, les Boston Celtics ont eux aussi été surpris à domicile, par les Philadelphia 76ers, vainqueurs 111-97 et désormais à égalité 1-1. Toujours privés de Joel Embiid, opéré de l'appendicite le 9 avril, les 76ers ont été emmenés par leur rookie VJ Edgecombe, qui a compilé à 20 ans 30 points (6 sur 10 de loin) et 10 rebonds.

Tyrese Maxey a aussi assuré avec 29 points face à Jaylen Brown (36 points, 7 rebonds) et Jayson Tatum (19 points, 14 rebonds, 9 passes), qui se déplaceront en Pennsylvanie vendredi pour le 3e match. (jzs/afp)

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