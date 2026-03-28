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Ce panier en NBA est historique

La superstar du basketball LeBron James (41 ans) a écrit une nouvelle page de sa légende, vendredi. Et, cette fois, grâce à son fils Bronny.

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Il y a eu une grande première en NBA, dans la nuit de vendredi à samedi. Elle a eu lieu lors de la victoire des Los Angeles Lakers contre Brooklyn (116-99).

La légende LeBron James (41 ans) et son fils Bronny James (21 ans) sont devenus le premier duo père/fils impliqué directement sur la même action d'un panier marqué en NBA. Pendant le deuxième quart-temps, c'est LeBron James qui a offert une passe décisive à son fiston. Et celui-ci a fait le meilleur usage possible de cette offrande: un superbe tir à trois points, envoyé directement dans le filet sans même toucher l'anneau ni le panneau. Dans le jargon, on appelle ça un swish.

Le panier en vidéo Vidéo: twitter

Une passe décisive père-fils, c'est donc une première en NBA, et ce n'est pas un hasard qu'elle soit l'œuvre des James: LeBron et Bronny ont été le premier duo père/fils – et reste l'unique, jusqu'à présent – à jouer en même temps en NBA. Qui plus est dans la même équipe, les Los Angeles Lakers.

Mais il a fallu attendre longtemps pour que les deux hommes soient impliqués dans une même action victorieuse, puisqu'ils évoluent ensemble depuis octobre 2024 et les débuts de Bronny en NBA.

LeBron James (arrière-plan) et son fils Bronny jouent ensemble, aux Lakers, depuis octobre 2024. image: getty

Ces trois points ont été les seuls marqués par Bronny James – qui n'a joué que quatre minutes – lors de cette victoire contre Brooklyn. LeBron James, lui, s'est fait l'auteur de 14 points, 6 rebonds et 8 passes en 37 minutes, détaille L'Equipe.

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La superstar du basket a donc écrit une nouvelle page de sa légende, une semaine seulement après avoir battu un nouveau record: LeBron James est devenu le basketteur ayant disputé le plus de matchs de saison régulière en NBA, dépassant les 1611 parties de Robert Parish (72 ans, qui a fini sa carrière en 1997).

(yog)