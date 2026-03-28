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NBA: la passe décisive de LeBron James à son fils Bronny

Vidéo: twitter

Ce panier en NBA est historique

La superstar du basketball LeBron James (41 ans) a écrit une nouvelle page de sa légende, vendredi. Et, cette fois, grâce à son fils Bronny.
28.03.2026, 19:0228.03.2026, 19:02

Il y a eu une grande première en NBA, dans la nuit de vendredi à samedi. Elle a eu lieu lors de la victoire des Los Angeles Lakers contre Brooklyn (116-99).

La légende LeBron James (41 ans) et son fils Bronny James (21 ans) sont devenus le premier duo père/fils impliqué directement sur la même action d'un panier marqué en NBA. Pendant le deuxième quart-temps, c'est LeBron James qui a offert une passe décisive à son fiston. Et celui-ci a fait le meilleur usage possible de cette offrande: un superbe tir à trois points, envoyé directement dans le filet sans même toucher l'anneau ni le panneau. Dans le jargon, on appelle ça un swish.

Le panier en vidéo

Vidéo: twitter

Une passe décisive père-fils, c'est donc une première en NBA, et ce n'est pas un hasard qu'elle soit l'œuvre des James: LeBron et Bronny ont été le premier duo père/fils – et reste l'unique, jusqu'à présent – à jouer en même temps en NBA. Qui plus est dans la même équipe, les Los Angeles Lakers.

Mais il a fallu attendre longtemps pour que les deux hommes soient impliqués dans une même action victorieuse, puisqu'ils évoluent ensemble depuis octobre 2024 et les débuts de Bronny en NBA.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JANUARY 28: Bronny James #9 and LeBron James #23 of the Los Angeles Lakers in action against the Philadelphia 76ers at the Wells Fargo Center on January 28, 2025 in Philad ...
LeBron James (arrière-plan) et son fils Bronny jouent ensemble, aux Lakers, depuis octobre 2024.image: getty

Ces trois points ont été les seuls marqués par Bronny James – qui n'a joué que quatre minutes – lors de cette victoire contre Brooklyn. LeBron James, lui, s'est fait l'auteur de 14 points, 6 rebonds et 8 passes en 37 minutes, détaille L'Equipe.

Sur le même sujet👇

Comme LeBron James et Bronny, ces duos père/fils ont joué ensemble

La superstar du basket a donc écrit une nouvelle page de sa légende, une semaine seulement après avoir battu un nouveau record: LeBron James est devenu le basketteur ayant disputé le plus de matchs de saison régulière en NBA, dépassant les 1611 parties de Robert Parish (72 ans, qui a fini sa carrière en 1997).

(yog)

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