Une menace plane sur la Nati lors des qualifs du prochain Euro

Malgré son excellent Mondial, l’équipe nationale pourrait être confrontée à une campagne de qualification pour l'Euro 2028 particulièrement relevée.

Plus de «Sport»

L’aventure suisse en Coupe du monde s’est arrêtée en quarts de finale, mais les regards sont déjà tournés vers l’Euro 2028. Et malgré son très beau parcours au Mondial, la Nati pourrait se retrouver dans une situation compliquée lors des qualifications. En cause : le système de répartition des chapeaux mis en place par l’UEFA. Les têtes de série sont déterminées selon le classement de la Ligue des nations. Reléguée de la Ligue A il y a deux ans, la Suisse ne figurera pas dans le chapeau 1 lors du tirage au sort des groupes. Elle s’expose donc à hériter d’un adversaire de tout premier plan.

Le scénario pourrait même être moins favorable encore. Si la sélection helvétique ne termine pas aux deux premières places de son groupe de Ligue des nations – où elle affrontera l’Écosse, la Slovénie et la Macédoine du Nord –, elle glissera dans le chapeau 3. Les rencontres de l’automne revêtiront donc une importance capitale.

Comme lors des éditions précédentes, la Ligue des nations offrira également une voie de secours: les équipes qui échoueraient à se qualifier directement pour l’Euro pourront décrocher une place en barrages grâce à leurs résultats dans cette compétition.

À peine éliminé du Mondial, Murat Yakin peinait encore à se projeter vers les prochains défis. Le sélectionneur suisse a toutefois fixé un premier objectif clair: retrouver la Ligue A de la Ligue des nations. «En même temps, cette compétition nous offre aussi l’occasion de tester de jeunes joueurs», a-t-il expliqué.



Des talents comme Zachary Athekame, Sascha Britschgi, Bruno Ogbus, Alessandro Vogt ou Winsley Boteli pourraient ainsi connaître leurs premières sélections. D’autres jeunes éléments, à l’image d’Alvyn Sanches, Aurèle Amenda, Ardon Jashari ou Luca Jaquez, devraient également prendre une place plus importante au sein du groupe, en fonction de leur progression en club.

Car même si les cadres de la sélection semblent disposés à poursuivre l’aventure internationale, des retraites restent possibles. Yakin devra donc préparer la relève afin d’éviter que d’éventuelles absences ne fragilisent son équipe.

Le prochain rassemblement s’annonce particulièrement chargé. L’UEFA a revu le calendrier de la Ligue des nations, réduisant le nombre de fenêtres internationales de trois à deux. Conséquence: la Suisse disputera quatre matches lors de son premier rassemblement d’après-Mondial, programmé du 26 septembre au 6 octobre.



Les Suisses se déplaceront d’abord en Macédoine du Nord puis en Écosse, avant d’enchaîner deux rencontres à domicile, à Lucerne, face à la Slovénie puis à la Macédoine du Nord. La phase de groupes s’achèvera à la mi-novembre avec un déplacement en Slovénie et la réception de l’Écosse.

Le tirage au sort des douze groupes des qualifications pour l’Euro 2028 aura lieu le 6 décembre à Belfast, en Irlande du Nord. La phase finale se disputera en Angleterre, en Écosse, au pays de Galles et en Irlande.