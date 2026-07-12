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Johan Manzambi part du Mondial avec un morceau de Lionel Messi

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Manzambi repart avec un morceau de Messi

La Suisse a quitté le Mondial après un combat héroïque. Johan Manzambi repart, lui, avec un souvenir exceptionnel échangé avec Lionel Messi.
12.07.2026, 09:13

Il n'a pas pu disputer le quart de finale de la Suisse contre l'Argentine, mais Johan Manzambi ne rentrera pas les mains vides de sa première Coupe du monde. Le Genevois de 20 ans repart avec un souvenir dont rêvent de nombreux fans et joueurs: le maillot de Lionel Messi.

Blessé au genou gauche à la veille du huitième de finale contre la Colombie, le milieu de terrain n'a jamais réussi à retrouver la pleine possession de ses moyens. Malgré les efforts du staff médical, Murat Yakin avait confirmé vendredi que son jeune talent ne pourrait pas affronter l'Argentine en quart de finale.

Un joueur impuissant

Depuis le bord du terrain, Manzambi a assisté à l'immense combat livré par ses coéquipiers. Menée dès la 10e minute, la Suisse est revenue grâce à Dan Ndoye avant d'être lourdement handicapée par l'expulsion de Breel Embolo. Réduite à dix pendant plus d'une heure, la Nati a résisté jusqu'à la prolongation avant de céder face aux buts de Julian Alvarez et Lisandro Martinez (3-1).

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L'élimination est forcément cruelle pour une équipe qui a signé sans doute la meilleure Coupe du monde de son histoire en atteignant les quarts de finale après deux victoires à élimination directe. Mais Johan Manzambi conservera aussi un souvenir plus personnel de cette aventure américaine.

Voici la raison du carton rouge d'Embolo

Après la rencontre, le Genevois a échangé son maillot avec Lionel Messi, auteur de la passe décisive sur l'ouverture du score argentine. Une image symbolique pour celui qui s'est révélé aux yeux du grand public durant ce Mondial.

Car même privé de quart de finale, Manzambi a marqué les esprits par ses prestations lors du tournoi. A seulement 20 ans, il s'est imposé comme l'une des grandes révélations de la sélection suisse. Son premier Mondial s'achève avec une élimination frustrante, mais aussi avec un trophée bien particulier qui trouvera sans doute une place de choix dans sa collection.

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