Alisha Lehmann ne connaît pas, actuellement, les meilleurs moments de sa carrière. Image: getty

Les galères continuent pour Alisha Lehmann

La star de l'équipe de Suisse (27 ans) vient d'être reléguée avec son club de Leicester et n'a pas été sélectionnée avec la Nati. Son avenir est flou.

Philipp Zurfluh Suivez-moi

Plus de «Sport»

«Je me sens mieux à Côme que partout où j’ai joué jusqu’à présent. Me réveiller chaque matin avec cette magnifique vue me rend tout simplement heureuse.» Voilà ce que déclarait Alisha Lehmann fin octobre.

L’attaquante de la Nati (27 ans) avait été présentée l’été dernier par le FC Como Women comme la figure de proue d’un projet extrêmement ambitieux. Elle avait signé un contrat de trois ans jusqu’en 2028 et couvert son nouvel employeur d’éloges. La footballeuse très médiatique, qui possède le plus grand nombre d’abonnés au monde (15,4 millions sur Instagram), devait propulser Côme sous les projecteurs internationaux et accroître fortement la notoriété du club italien. Des investissements d’environ 100 millions de dollars étaient prévus. Avec de grands objectifs annoncés, comme une qualification en Ligue des champions.

Tout avait pourtant bien commencé à Côme pour Alisha Lehmann. image: getty

Lehmann avait justifié son transfert de la Juventus Turin à Côme principalement par son souhait d’obtenir davantage de temps de jeu. Mais cela ne s’est pas passé comme prévu: son temps sur le terrain a été inférieur à ses attentes. En neuf apparitions, dont certaines comme remplaçante, elle n’a inscrit aucun but en championnat. Et l’optimisme qui accompagnait ce changement de club a laissé place à une profonde déception. Cette relation qui semblait parfaite au bord du lac de Côme a pris fin brutalement après moins de six mois.

Un bilan désastreux et un match tragique

La joueuse de 27 ans a rejoint Leicester City en janvier. Outre des considérations sportives, des raisons privées ont également pu jouer un rôle dans ce nouveau départ. Elle avait alors révélé publiquement avoir un nouveau compagnon. Son nom: Montel McKenzie, connu en Grande-Bretagne surtout pour sa participation à l’émission de téléréalité Love Island. L’Anglais de 28 ans est aussi footballeur semi-professionnel. Lehmann et McKenzie sont par ailleurs tous deux impliqués dans la Baller League UK, une ligue de football en salle mêlant sport et divertissement, qui fait aussi participer d’anciens professionnels, des célébrités et des influenceurs.

Pour Lehmann, ce transfert vers l’Angleterre représentait un retour en terrain connu. Au cours de sa carrière, elle a déjà porté les couleurs de West Ham, Aston Villa et Everton (108 matchs). «C’est fantastique d’être ici», avait déclaré l’attaquante lors de sa présentation. Pourtant, jusqu’ici, son passage peut être considéré comme un échec. En neuf apparitions, elle n’a inscrit qu’un seul but. Elle n’a disputé l’intégralité de la rencontre qu’à deux reprises.

Alisha Lehmann n'a pas eu l'impact espéré à Leicester. Image: getty

Le bilan sportif de la Bernoise est même désastreux: depuis son arrivée à Leicester, l’équipe a perdu ses onze matchs, avec une différence de buts de 4 à 32. Lehmann n’a pas été le renfort espéré. Avec seulement neuf points en 22 rencontres, Leicester City occupait la dernière place du classement. Comme la Women's Super League passera de 12 à 14 équipes la saison prochaine, le club a obtenu une ultime occasion d’assurer son maintien: un barrage contre Charlton, 3e de deuxième division. Blessée, Lehmann n’était pas de la partie.

Le match de barrage entre Charlton et Leicester City, samedi, s’est terminé de manière dramatique. Aucun but n’ayant été inscrit ni durant le temps réglementaire ni durant les prolongations, une séance de tirs au but a dû départager les deux équipes. Pour Leicester, cela a tourné au cauchemar. Quatre des cinq tireuses ont échoué face à l’excellente gardienne de Charlton, Sophie Whitehouse. Leicester, relégué en deuxième division après ce barrage, n’aurait pourtant jamais dû perdre ce match. Avec 22 tirs contre 6, l’équipe avait largement dominé les débats.

Alisha Lehmann en fait partie👇 Voici les 10 personnes les plus puissantes du sport suisse

Un club à la dérive

Lundi, le sélectionneur suisse Rafel Navarro a dévoilé sa liste pour la phase décisive des qualifications pour la Coupe du monde. Vendredi 5 juin, la Suisse affrontera Malte à Lugano. Mardi 9 juin, l’équipe se déplacera en Irlande du Nord. Le technicien espagnol a choisi de se passer de Lehmann. Auprès de la SRF, il explique:

«Elle est en phase de reprise, et cela n’a donc aucun sens de la convoquer»

Que signifie cette relégation de Leicester City pour Lehmann? Son contrat court encore pendant deux ans, jusqu’en 2028. Reste à savoir si elle aura envie d’évoluer en deuxième division. Jusqu’à présent, l’attaquante ne s’est pas exprimée publiquement à ce sujet.

Alisha Lehmann retrouvera-t-elle sa place au sein de la Nati? Image: KEYSTONE

Une chose est certaine: si Lehmann souhaite continuer à faire partie de la Nati, où elle endosse généralement un rôle de joker, elle devra obtenir du temps de jeu en club. A Leicester City, en deuxième division et loin des projecteurs, elle risque de disparaître des radars de Navarro.

D’autant que l’équipe masculine de Leicester City – championne d'Angleterre en 2016 – traverse elle aussi une période sombre, avec une chute jusqu’en troisième division, ce qui pourrait placer le club sous une forte pression financière. Il ne serait donc pas surprenant qu’Alisha Lehmann tente sa chance ailleurs la saison prochaine.

Adaptation en français: Yoann Graber