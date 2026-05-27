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La victoire de Vingegaard en Suisse n'est pas anodine

Le cycliste danois a eu droit au cor des Alpes avant le départ donné à Bellinzone. Après sa victoire, il a reçu une cloche suisse sur le podium.
Le cycliste danois a eu droit au cor des Alpes avant le départ donné à Bellinzone. Après sa victoire, il a reçu une cloche suisse sur le podium.Image: EPA ANSA

La victoire de Vingegaard en Suisse n'est pas anodine

Le Danois a remporté mardi l'étape 100% suisse du Tour d'Italie. Un moment fort en émotions pour celui qui décrit le Tessin comme «un endroit spécial».
27.05.2026, 11:5927.05.2026, 11:59
Julien Caloz
Julien Caloz

Jonas Vingegaard a décroché mardi sa quatrième victoire en solitaire en autant d'arrivées au sommet dans le Tour d'Italie. Mais ce succès avait une saveur particulière pour le leader du classement général puisque cette 16e étape se disputait intégralement en Suisse, plus exactement au Tessin, entre Bellinzone et la station de Cari. Un endroit que le Danois adore. Il avait d'ailleurs coché cette étape depuis un bon moment.

«Je voulais aussi gagner une étape avec le maillot rose et quel autre endroit pour le faire qu'ici, en Suisse?», s'est d'abord livré le Danois, avant de détailler le fond de sa pensée:

«J'ai beaucoup séjourné ici, c'est un coin très agréable. J'apprécie vraiment cette région. Pour moi, c'est un endroit spécial le Tessin, c'est magnifique. J'ai passé pas mal de temps à Lugano ou à Locarno, j'ai toujours vraiment apprécié ces moments»
Jonas Vingegaard, cité par L'Equipe.
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Le Danois a tellement aimé ces moments qu'il a même songé à s'installer au Tessin pour y vivre, mais le projet n'avait pas abouti. Cette révélation peut paraître surprenante, mais elle est tout à fait compréhensible. Le canton italophone est un paradis pour les stars du cyclisme mondial. C'est ce que nous avait expliqué un jour l'ancien pro Rubens Bertogliati, né à Lugano.

Bertogliati, double champion suisse du chrono et maillot jaune du Tour de France 2002 pendant deux jours, estimait que son canton possédait «tout ce dont recherche un coureur».

🏔️ Le terrain

«Nous avons une géographie idéale pour faire du vélo. Il y a parfois un peu de trafic en plaine, c'est vrai, mais dès que les coureurs empruntent les routes de montagne, ils ne croisent pratiquement plus de voitures. Et ils ont le choix de l'itinéraire: ils peuvent opter pour des montées de 3, 5, 10 ou 20km. Ils peuvent faire de grands cols durant la saison estivale comme le Gothard, la Furka, même le San Bernardino et le Splügen dans la même journée en partant de la maison! L'avantage, par rapport au Valais, c'est que les cyclistes peuvent faire des boucles, ils ne doivent pas revenir en arrière après avoir été au fond d'une vallée.»
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☀️ Le climat

«Chez nous, les coureurs peuvent effectuer des ascensions de 10km presque toute l'année. En vivant ici, les pros perdent peut-être une semaine d'entraînement durant l'hiver à cause du mauvais temps, mais pas davantage.»

🎯 La position

«Lugano est proche de Malpensa, un aéroport très bien connecté avec les principales villes d'Europe et qui héberge des compagnies low-cost proposant des billets à des prix avantageux. Il y a même un train direct de Lugano jusqu'à Malpensa, que les cyclistes peuvent aussi rejoindre en 1h de voiture. Cette proximité géographique avec un grand aéroport leur permet d'être facilement et rapidement au départ des courses en Europe.»
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🇮🇹 La culture

«On ressent bien la culture italienne du vélo au Tessin et je pense que les coureurs pros y sont sensibles. Les cyclistes trouvent d'ailleurs dans notre canton des personnes de confiance qui les accompagnent en moto ou en voiture pour organiser des séances de préparation issues de la philosophie d'entraînement italienne. Ce sont des gens basés au Tessin ou juste après la frontière, dans ce que l'on appelle la grande région d'Insubria, qui comprend notamment les provinces de Côme, Varese et Lugano/Mendrisio.»

🚲 La philosophie

«Ticino Turismo a depuis plusieurs années pour slogan "terra di ciclismo" (terre du cyclisme). Cela a toujours été vrai mais ça l'est encore davantage depuis que le canton a inauguré en janvier 2026 son vélodrome couvert de 166m à Sigirino, une localité située à 10km au nord de Lugano. Un vrai plus pour le mouvement du vélo dans la région et pour les coureurs qui habitent ici à l'année.»

💰 L'administration

«Les coureurs apprécient aussi la Suisse pour les avantages fiscaux dont ils peuvent bénéficier. Mais ce n'est pas uniquement pour cela qu'ils viennent au Tessin car sinon, soyons honnêtes, ils iraient plutôt à Zoug, où c'est plus intéressant! S'ils choisissent de s'établir chez nous, c'est parce qu'ils sont très satisfaits de tout ce que le canton peut leur offrir pendant leur carrière, et même après. La plupart souhaite en effet rester. Lorsque Vincenzo Nibali a arrêté sa carrière, il n'est pas retourné en Sicile. Il a même acheté une maison ici.»

Cet article a été adapté d'une première version parue sur notre site en décembre 2023.

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