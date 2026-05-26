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Roland-Garros: le let improbable au service de Daniel Merida

Vidéo: twitter

Il commet la faute la plus improbable au service

L'Espagnol Daniel Merida a servi une balle aussi rare que cocasse, lundi au 1er tour de Roland-Garros contre Ben Shelton.
26.05.2026, 09:3026.05.2026, 09:30
Yoann Graber
Yoann Graber

Il y a eu un moment aussi rare que cocasse, lundi à Roland-Garros, lors du 1er tour entre Daniel Merida et Ben Shelton. La scène s'est déroulée au milieu du troisième et dernier set.

Merida – mené deux manches à zéro – sert une première balle. La sphère jaune touche le filet puis... tape le poteau du filet, à l'extrémité. Après avoir heurté le haut du poteau, la balle retombe dans le bon carré de service, de l'autre côté du filet. Les cris d'étonnement du public ne trompent pas: on n'a pas l'habitude de voir pareil coup. Même le commentateur de TNT Sports s'est enflammé:

«Je n'ai jamais vu un let comme celui-là!»

Mais on pourrait croire à un simple «let», qui redonnerait un premier service à l'Espagnol. Et bien non!

La scène en vidéo

Vidéo: twitter

Après un instant, l'arbitre annonce «faute» puis «second service». Le laps de temps entre le coup et l'annonce de l'arbitre trahit peut-être aussi une hésitation chez lui: on ne tranche pas une situation comme celle-ci tous les jours. Mais l'officiel a pris la bonne décision. Comme le mentionne le règlement de la fédération internationale (ITF):

«Le service est faute si la balle servie touche une des dépendances permanentes, un piquet de simple ou un poteau de filet avant de toucher le sol.»

Fait intéressant: dans le jeu (y compris le retour de service), la situation est tout autre. En simple, si une balle touche le poteau du filet et retombe ensuite dans le terrain, elle est bonne.

Toujours dans le Grand Chelem parisien👇

Roland-Garros introduit un objet qui fait débat

Au final, le jeune Daniel Merida (21 ans), 86e mondial, s'est logiquement incliné en trois manches contre Ben Shelton (6-3, 6-3, 6-4). L'Américain (ATP 5) défiera le Belge Raphaël Collignon au deuxième tour de ce Roland-Garros 2026. Le meilleur résultat du natif d'Atlanta sur la terre battue parisienne est, jusqu'à maintenant, un huitième de finale.

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