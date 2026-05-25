Luca Cibelli en train de regarder l'écran VAR lors de la finale de Coupe de Suisse entre le SLO et Saint-Gall, dimanche à Berne. image: capture d'écran rts sport

Commentaire

Les arbitres suisses oublient de faire une chose importante avec la VAR

Une scène extrêmement confuse impliquant l'assistance vidéo à l'arbitrage a eu lieu dimanche, en finale de la Coupe de Suisse de football. Il faut davantage de transparence envers le public, estime notre journaliste.

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Il y a eu une scène extrêmement confuse avec l'assistance vidéo à l'arbitrage, la fameuse VAR, lors de la finale de Coupe de Suisse entre le Stade Lausanne Ouchy et Saint-Gall (0-3), dimanche à Berne.

On joue la 59e minute. Ballon en cloche dans les seize mètres vaudois. Il y a un duel entre le défenseur du SLO, Breston Malula, et l'attaquant saint-gallois Aliou Baldé. Les deux hommes s'agrippent mutuellement, légèrement. Puis la balle rebondit sur le bras du Saint-Gallois, avant de toucher celui du Vaudois. Finalement, le défenseur du SLO dégage le ballon avec un grand coup de pied. Baldé s'effondre, apparemment touché par ce coup de pied. Penalty? Non, l'arbitre, Monsieur Cibelli, ne siffle rien et le jeu se poursuit. L'action se termine par un tir saint-gallois à côté du but.

Aliou Baldé est toujours à terre. Et la VAR intervient pour cette histoire de penalty. Longue, très longue discussion entre l'arbitre et l'arbitre VAR. Après 2 minutes 30, Luca Cibelli va enfin revoir la scène sur l'écran en bord de terrain. Il prend encore une minute avant d'indiquer sa décision: penalty!

Toute la séquence en vidéo Vidéo: extern / rest/RTS Sport

Problème: à aucun moment dans le stade, les spectateurs – ni personne d'ailleurs, sauf le corps arbitral – ne sauront pourquoi Monsieur Cibelli (globalement très bon dans cette finale) a sifflé penalty. Sur les écrans géants du Wankdorf, il y a seulement cette inscription laconique: «Penalty Review». On ne sait absolument pas – et on ne saura pas – quel geste du défenseur du SLO est sanctionné par l'arbitre: l'accrochage du maillot? La main? Le coup de pied?

Même les téléspectateurs n'en sauront pas plus. Sur l'écran VAR que consulte Monsieur Cibelli (et qui est montré aux téléspectateurs), tous les trois gestes litigieux sont affichés successivement... Impossible, donc, de savoir lequel est décortiqué par l'arbitre et retenu pour siffler ce penalty. Les commentateurs de la RTS n'ont pas eu davantage d'informations en direct. «Nous aussi, on aimerait bien savoir!», lâchait, un peu dépité, le consultant Raoul Savoy au moment où était diffusé un plan de l'arbitre – pas équipé d'un micro pour la TV – en train d'expliquer aux deux capitaines sa décision.

On n'accuse pas Luca Cibelli d'avoir pris une mauvaise décision (il a assurément des arguments pour la justifier). Là n'est pas le problème.

Le gros souci, c'est ce manque de transparence envers le public dans son ensemble. Il ne fait qu'alimenter les polémiques.

Surtout quand les trois raisons de siffler penalty semblent à première vue légères – ni l'accrochage de Malula, ni sa faute de main, ni son coup de pied ne sont évidents.

Toujours dans ce match👇 Le gardien de Saint-Gall a vécu deux scènes lunaires en finale

Même l'entraîneur du Stade Lausanne Ouchy, Dalibor Stevanovic, ne connaissait pas la raison de ce penalty, après le match, comme le prouvent ses propos dans Blick:

«L'arbitre, et surtout l'arbitre VAR, ont décidé qu'il y avait penalty. Nous, on estimait qu'Aliou Baldé avait touché le ballon de la main avant celle de Breston Malula... Mais à mon avis, ils ont analysé le contact au niveau des jambes. Breston a semble-t-il touché un peu Baldé.»

L'extrait qui mentionne cette scène, dans le résumé du match sur le site web officiel de la Coupe de Suisse, est lui aussi lacunaire:

«A la 60e minute, la VAR s’est retrouvée au centre de l’attention. Après un duel dans la surface, Baldé a réclamé un penalty. Après une longue vérification et un visionnage des images au bord du terrain, Luca Cibelli a désigné le point de penalty.»

Il faut absolument que l'arbitrage suisse évite une nouvelle confusion totale comme celle-ci à l'avenir. Il en va de sa crédibilité.

La solution existe, et elle a déjà été testée dans plusieurs pays (Portugal, Angleterre ou France): après avoir consulté la VAR, l'arbitre annonce, au micro dans tout le stade, sa décision et l'explique brièvement. Ou alors, au moins, afficher un petit texte explicatif sur les écrans géants du stade. Avec la technologie actuelle, celui-ci pourrait facilement être généré par le quatrième arbitre ou un officiel.

Etes-vous d'accord avec notre journaliste? Oui. C'est une bonne idée que les arbitres expliquent leurs décisions après la VAR Non. Expliquer les décisions ne changera rien. Je suis anti-VAR. Point. Voter Au total, 91 personnes ont participé à ce sondage.

Cette transparence ne supprimerait évidemment pas tous les débats et discussions au Café du commerce sur les décisions arbitrales. Mais elle éviterait des polémiques comme celle de dimanche à Berne. D'autant plus sur des décisions aussi cruciales: Lukas Görtler a transformé ce penalty et permis à Saint-Gall de mener 2-0 à la 65e minute et de plier cette finale.