beau temps29°
DE | FR
burger
Sport
Italie

C’est quoi cette histoire de pisse qui secoue le Giro?

C’est quoi cette histoire de pisse qui secoue le Giro?

La deuxième semaine du Tour d’Italie a été marquée par une affaire d’urine totalement inattendue. On vous résume.
25.05.2026, 12:0425.05.2026, 14:19

Tout a commencé par un simple rappel à l’ordre de l’Union cycliste internationale (UCI), dans une note adressée aux coureurs après la 9e étape du Tour d’Italie, riche en amendes. L’instance leur demandait de ne plus uriner dans les bidons qu’ils jettent ensuite sur la route, sous peine d’être sanctionnés.

«Afin de respecter l’image du cyclisme et du Giro d’Italia, l’organisateur et le collège des commissaires informent tous les coureurs qu’il est strictement interdit d’uriner dans un bidon puis de le jeter», a ainsi écrit l'UCI.

Le Giro vient en Suisse et ce sera brutal

Uriner en course est devenu un exercice difficile. D’abord parce que les pauses collectives sont moins fréquentes, le peloton roulant toujours plus vite. Ensuite parce que la pratique est très encadrée: il est interdit de le faire devant les fans installés en bord de route ou les caméras de télévision.

Alors, selon les commissaires, certains professionnels auraient trouvé la parade en urinant dans un bidon, puis en le jetant, vidé ou non, sur la route. Or les bidons sont précieusement collectés par les enfants. Pour éviter tout dégoût et soigner l’image de la discipline, l’UCI a donc décidé de réagir.

Les coureurs ont été les premiers surpris par le message de l’Union cycliste internationale, cette pratique étant loin d’être généralisée. Puis, très vite, les langues se sont déliées. Il n’y aurait en réalité qu’un adepte du pipi dans le bidon.

«Ça n’arrive pas souvent. Je ne l’ai jamais fait moi-même, et je ne connais en fait qu’un seul coureur qui le fait: Victor Campenaerts. Je pense qu’il a inventé le concept, car il le faisait déjà chez Lotto», a déclaré le coureur de XDS Astana, Arjen Livyns, au Nieuwsblad. «Je ne cite pas de nom, mais V.C. est l’expert dans ce domaine», a ajouté Oliver Naesen (Decathlon CMA CGM).

epa12242727 Belgian rider Victor Campenaerts of Team Visma-Lease a Bike waits for the start of the 12th stage of the Tour de France cycling race over 180.6km from Auch to Hautacam, France, 17 July 202 ...
Victor Campenaerts, coéquipier de Jonas Vingegaard chez Visma-Lease a Bike.image: Keystone

Campenaerts a d’abord joué les ignorants, faisant semblant de ne pas connaître cette pratique, avant de concéder jeudi sur ses réseaux sociaux: «Ma solution est de pisser dans le bidon pour ne pas le faire dans le jardin de quelqu’un ou sur les gens au bord de la route. L’accusation d’être l’inventeur est peut-être juste. Mais c’est interdit maintenant, donc vous ne me verrez plus faire ça».

Les coéquipiers de Victor Campenaerts chez Visma-Lease a Bike ont réagi avec compréhension et ont dédramatisé cette pratique. «Si quelqu’un voyait ce qu’il fait, je pense qu’il serait en admiration devant l’adresse, la propreté et l’hygiène», a notamment déclaré Sepp Kuss au sujet de cet exercice, il est vrai difficile, surtout dans un peloton compact. «Personnellement, je ne le fais pas. Mais c’est mieux que de pisser devant des gens, je dirais, parce qu’ils ne peuvent pas voir votre truc», a ajouté son leader Jonas Vingegaard.

Campenaerts ayant lui-même sifflé la fin de cette pratique, les spectateurs suisses présents au bord de la route lors de la 16e étape du Giro, mardi entre Bellinzone et Carì, pourront récupérer les bidons sans mauvaise surprise à l’intérieur.

(roc)

Plus d'articles sur le sport
Les arbitres suisses oublient de faire une chose importante avec la VAR
Les arbitres suisses oublient de faire une chose importante avec la VAR
de Yoann Graber
Le gardien de Saint-Gall a vécu deux scènes lunaires en finale
Le gardien de Saint-Gall a vécu deux scènes lunaires en finale
de Yoann Graber
Le Giro vient en Suisse et ce sera brutal
Le Giro vient en Suisse et ce sera brutal
de Romuald Cachod
Le Conseil fédéral refuse de soutenir ce méga-événement sportif en Suisse
Le Conseil fédéral refuse de soutenir ce méga-événement sportif en Suisse
de Rainer Sommerhalder
Cette décision met l'escrime suisse dans l'embarras
Cette décision met l'escrime suisse dans l'embarras
de Rainer Sommerhalder
Ce tennisman suisse s'embrouille avec des fans français à Roland-Garros
Ce tennisman suisse s'embrouille avec des fans français à Roland-Garros
de Yoann Graber
«Cette finale sera incroyable!»: Barça-Lyon fait rêver les fans
«Cette finale sera incroyable!»: Barça-Lyon fait rêver les fans
de Cynthia Ruefli
Le coach de Bienne à Ouchy: «Kiffez, c'est un truc de fou!»
Le coach de Bienne à Ouchy: «Kiffez, c'est un truc de fou!»
de Julien Caloz
Le tennisman le plus fantasque a encore frappé à Genève
Le tennisman le plus fantasque a encore frappé à Genève
de Yoann Graber
Un mythe de l'Histoire suisse a été président du Stade Lausanne Ouchy
Un mythe de l'Histoire suisse a été président du Stade Lausanne Ouchy
de Yoann Graber
Ces fans du Stade Lausanne Ouchy vivront une finale très particulière
Ces fans du Stade Lausanne Ouchy vivront une finale très particulière
de Yoann Graber
Un autre talent suisse explose en toute discrétion à Fribourg
Un autre talent suisse explose en toute discrétion à Fribourg
de Romuald Cachod
Le speaker du SLO va vivre une situation cocasse en finale de Coupe
Le speaker du SLO va vivre une situation cocasse en finale de Coupe
de Yoann Graber
La non-sélection d’Alvyn Sanches expose la Nati à un risque
La non-sélection d’Alvyn Sanches expose la Nati à un risque
de Céline Feller
Pourquoi le prince William est un grand fan d'Aston Villa
Pourquoi le prince William est un grand fan d'Aston Villa
de Yoann Graber
La finale 2025 avait eu un effet inattendu sur le FC Bienne
La finale 2025 avait eu un effet inattendu sur le FC Bienne
de Julien Caloz
Tout le monde s’arrache le joyau romand de la Nati
Tout le monde s’arrache le joyau romand de la Nati
de Claudia Carvalho
Un voisin a changé la vie de cet arbitre suisse
Un voisin a changé la vie de cet arbitre suisse
de Julien Caloz
Pourquoi les gamers se ruent sur le FC Vaduz
Pourquoi les gamers se ruent sur le FC Vaduz
de Romuald Cachod
Ce politicien suisse n'aurait pas dû parier sur les JO
Ce politicien suisse n'aurait pas dû parier sur les JO
de Rainer Sommerhalder
Yakin raconte comment il a raté un Mondial à cause d'un coiffeur
Yakin raconte comment il a raté un Mondial à cause d'un coiffeur
de François Schmid-Bechtel, Sebastian Wendel
La fillette «oubliée» au tournoi de Rome tient sa revanche
La fillette «oubliée» au tournoi de Rome tient sa revanche
Neymar craque à cause d'un malentendu lunaire
Neymar craque à cause d'un malentendu lunaire
La Fifa augmente ses primes, mais l’injustice persiste pour la Nati
La Fifa augmente ses primes, mais l’injustice persiste pour la Nati
de Sebastian Wendel
Grasshopper est au cœur d'un immense scandale sportif
Grasshopper est au cœur d'un immense scandale sportif
de Sebastian Wendel
Mondial 2026: trois stars romandes écartées par Murat Yakin
Mondial 2026: trois stars romandes écartées par Murat Yakin
Cette légende du foot a reçu l'honneur suprême de la part des rivaux
Cette légende du foot a reçu l'honneur suprême de la part des rivaux
de Yoann Graber
La Nati a une faiblesse par rapport au dernier Mondial
La Nati a une faiblesse par rapport au dernier Mondial
de Klaus Zaugg
Pourquoi les attentes autour de la Nati peuvent devenir dangereuses
Pourquoi les attentes autour de la Nati peuvent devenir dangereuses
de Etienne Wuillemin
Une scène surréaliste s'est produite au tournoi de Rome
Une scène surréaliste s'est produite au tournoi de Rome
de Julien Caloz
«Winti», tu vas nous manquer
«Winti», tu vas nous manquer
de Timo Rizzi
Manuel Akanji n'est pas un joueur comme les autres
Manuel Akanji n'est pas un joueur comme les autres
de Julien Caloz
Ces produits dangereux piègent les jeunes sportifs suisses
Ces produits dangereux piègent les jeunes sportifs suisses
de Simon haring
La Nati de hockey doit régler la question des primes
La Nati de hockey doit régler la question des primes
de Klaus Zaugg
Thèmes
Quatre scénarios pour la Suisse de demain
1 / 7
Quatre scénarios pour la Suisse de demain
source: 2erpack identity, behruz tschaitschian und veronika kieneke
partager sur Facebookpartager sur X
L'émission satirique que Donald Trump déteste s'arrête
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Ces fans du Stade Lausanne Ouchy vivront une finale très particulière
Alexander Schaer et son fils Robert sont de fervents supporters du club vaudois. Dimanche, en finale de la Coupe de Suisse contre Saint-Gall, ces... Saint-Gallois d'origine vibreront à nouveau pour leur club de cœur. Interview.
Dans un beau portrait que leur consacrait 24 Heures en 2024, Alexander Schaer (âgé aujourd'hui de 45 ans) et son fils Robert (14 ans) racontaient leur amour improbable pour le Stade Lausanne Ouchy.
L’article