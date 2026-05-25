On ne reverra plus Wawrinka à Roland-Garros. image: Getty

Stan Wawrinka fait ses adieux à Roland-Garros

Le tennisman vaudois a été battu par Jesper de Jong lundi au 1er tour de Roland-Garros. C'était sa dernière apparition sur la terre battue parisienne.

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Stan Wawrinka (ATP 113) a fait ses adieux à Roland-Garros lundi. Le Vaudois de 41 ans s'est incliné 6-3 3-6 6-3 6-4 face au Néerlandais Jesper de Jong, 106e mondial, au 1er tour du tournoi parisien qu'il avait remporté en 2015.

L'ex-no 3 mondial a manqué de réussite dans les moments-clés pour sa dernière sur la terre battue de la Porte d'Auteuil, et ce malgré les encouragements d'un public français largement acquis à sa cause.

Il n'a converti que deux de ses dix balles de break, insuffisant pour battre un joueur de seize ans son cadet. Le «lucky-loser» néerlandais ressemblait pourtant à un adversaire plus abordable que le Français Arthur Fils (ATP 20), qui a déclaré forfait samedi.

Après avoir perdu le premier set, Wawrinka a d'ailleurs bien réagi dans le deuxième malgré plusieurs balles de break manquées. Le triple vainqueur en Grand Chelem a ensuite fait jeu égal jusqu'au bout d'un match qui a duré plus de trois heures.

Mais il a concédé le break de trop tant dans la troisième que dans la quatrième manche, et s'est donc incliné dès le premier tour pour sa dernière participation à Roland-Garros.



(ats/roc)