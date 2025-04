Villa de Shaqiri: la justice a rendu sa décision

Le Tribunal fédéral vient d'autoriser le footballeur du FC Bâle à construire sa superbe maison à Rheinfeld. Les travaux devront pourtant attendre.

Mira Güntert et Soraya Sägesser

Xherdan Shaqiri est prêt à payer 2,8 millions de francs pour s'installer sur le Kapuzinerberg de Rheinfelden (AG).

C'est sur ce terrain que «XS» veut construire sa villa. La maison actuelle doit être démolie. Image: Dlovan Shaheri

Quatre chambres et six salles de bains, une piscine avec pergola et jacuzzi, un cinéma, une salle de fitness et un hammam: sur le papier, la maison de la star du foot suisse a tout pour plaire. Il lui manque pourtant un élément de taille: le permis de construire en bonne et due forme.

Deux riverains de la parcelle de Shaqiri s'étaient montrés coriaces et avaient remporté une victoire contre le joueur et la ville de Rheinfelden devant le tribunal administratif: celui-ci avait constaté que la villa de Shaqiri, avec une surface de plancher imputable de 498,91 mètres carrés, dépassait de près de 50 mètres carrés le taux d'occupation autorisé. Le projet de construction ne pouvait donc pas être autorisé.



La construction n'est pas prévue en aspect béton mais en pierre naturelle. Image: DR

Shaqiri et la Ville avaient fait appel de cette décision devant le Tribunal fédéral. La question décisive était de savoir si la villa respectait ou non la surface de plancher maximale autorisée d'environ 440 mètres carrés. Selon le conseil municipal de Rheinfelden, la villa prévue, avec une surface de plancher de 414,91 mètres carrés, se situerait dans les limites d'utilisation.

Xherdan Shaqiri doit patienter encore un peu avant d'obtenir son nouveau permis de construire, et de pouvoir poser enfin la première pierre de sa luxueuse villa.