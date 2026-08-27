Lugano est qualifié pour la phase de ligue de la Conference League. image: Keystone

Lugano échappe au scénario catastrophe et verra l’Europe

Les Tessinois disputeront la phase de ligue de la Conference League après avoir éliminé non sans mal le Maccabi Tel-Aviv, jeudi en barrages de qualification.

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Lugano s'est qualifié pour la phase de ligue de la Conference League. En Géorgie, les Tessinois ont obtenu le nul 1-1 au retour face aux Israéliens du Maccabi Tel Aviv après leur victoire 2-1 à l'aller.

Un éclair de génie de Dereck Moncada à la 79e a permis aux Luganais d'accéder à cette phase de ligue. Ou quand un jeune Hondurien de 18 ans sauve son club.

Parti de son camp, Moncada a filé sur le côté gauche. Il a ensuite repiqué au centre sur son pied droit en arrivant aux vingt mètres, et sa frappe du droit est allée se ficher dans la lucarne des buts du Maccabi.

Et les Luganais ont réussi cet exploit à dix, puisque Zanotti s'était fait expulser à la 58e après un deuxième carton jaune.

Ils ont aussi dû effacer le 1-0 de la 69e sur penalty de Peretz, après une faute pas forcément évidente dans la surface. Mais dos au mur, les joueurs de Mattia Croci-Torti ont su se sublimer grâce à un jeune joueur qui a déjà inscrit deux buts en championnat.

(ats/roc)