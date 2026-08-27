assez ensoleillé28°
DE | FR
burger
Sport
Football

Foot: Lugano échappe au scénario catastrophe et verra l’Europe

Anto Grgic (L), left, and Uran Bislimi (L) right, celebrates the 2 - 1 goal, during the first leg of the third qualifying round of the UEFA Conference League between FC Lugano and Maccabi Tel Aviv, at ...
Lugano est qualifié pour la phase de ligue de la Conference League.image: Keystone

Lugano échappe au scénario catastrophe et verra l’Europe

Les Tessinois disputeront la phase de ligue de la Conference League après avoir éliminé non sans mal le Maccabi Tel-Aviv, jeudi en barrages de qualification.
27.08.2026, 20:0427.08.2026, 20:22

Lugano s'est qualifié pour la phase de ligue de la Conference League. En Géorgie, les Tessinois ont obtenu le nul 1-1 au retour face aux Israéliens du Maccabi Tel Aviv après leur victoire 2-1 à l'aller.

Un éclair de génie de Dereck Moncada à la 79e a permis aux Luganais d'accéder à cette phase de ligue. Ou quand un jeune Hondurien de 18 ans sauve son club.

Le nouveau stade de Lugano cache une particularité unique en Suisse
Le nouveau stade de Lugano cache une particularité unique en Suisse

Parti de son camp, Moncada a filé sur le côté gauche. Il a ensuite repiqué au centre sur son pied droit en arrivant aux vingt mètres, et sa frappe du droit est allée se ficher dans la lucarne des buts du Maccabi.

Et les Luganais ont réussi cet exploit à dix, puisque Zanotti s'était fait expulser à la 58e après un deuxième carton jaune.

Ils ont aussi dû effacer le 1-0 de la 69e sur penalty de Peretz, après une faute pas forcément évidente dans la surface. Mais dos au mur, les joueurs de Mattia Croci-Torti ont su se sublimer grâce à un jeune joueur qui a déjà inscrit deux buts en championnat.

(ats/roc)

Plus d'articles sur le sport
Cinq choses à savoir sur le nouveau crack du foot suisse
1
Cinq choses à savoir sur le nouveau crack du foot suisse
de Julien Caloz
Le casque de cet ex de Gottéron cache une histoire touchante
Le casque de cet ex de Gottéron cache une histoire touchante
de Yoann Graber
Ils rêvent de voler à la Suisse la pépite du FC Sion
1
Ils rêvent de voler à la Suisse la pépite du FC Sion
de Romuald Cachod
Le terrain de ce club romand est méconnaissable
Le terrain de ce club romand est méconnaissable
de Julien Caloz
La vidéo de présentation de cette star contient une grossière erreur
La vidéo de présentation de cette star contient une grossière erreur
de Yoann Graber
Cette technologie de la Fifa vous trompe
Cette technologie de la Fifa vous trompe
de Jan Schultz
Zoug prépare un gros coup sur le marché des transferts
Zoug prépare un gros coup sur le marché des transferts
de Klaus Zaugg
La Suisse et l’Italie vont se battre pour ce crack du foot
1
La Suisse et l’Italie vont se battre pour ce crack du foot
de Julien Caloz
Gianni Infantino dévoile un nouveau projet démesuré
Gianni Infantino dévoile un nouveau projet démesuré
de Romuald Cachod
Cet ex-de Gottéron peut fausser tout le championnat
Cet ex-de Gottéron peut fausser tout le championnat
de Klaus Zaugg
«Dégueulasse!»: la non-invitation de Wawrinka à l&#039;US Open fait scandale
«Dégueulasse!»: la non-invitation de Wawrinka à l'US Open fait scandale
de Yoann Graber
Fin de carrière pour ce footballeur romand: «Je suis un peu mitigé»
Fin de carrière pour ce footballeur romand: «Je suis un peu mitigé»
de Sven Papaux
La Nati a un problème de plus en plus grave avec sa relève
La Nati a un problème de plus en plus grave avec sa relève
de Sebastian Wendel, François Schmid-Bechtel
Lausanne est forcé de ressortir un maillot improbable à Lucerne
Lausanne est forcé de ressortir un maillot improbable à Lucerne
de Yoann Graber
«C&#039;est notre Champions League»: le pari fou de ces Romands
«C'est notre Champions League»: le pari fou de ces Romands
de Yoann Graber
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images
1 / 33
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / pamela smith
partager sur Facebookpartager sur X
Inondations massives dans le nord du Népal
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Tadej Pogacar assomme la Vuelta en Andorre
Dans la principauté, le Slovène a écrasé la concurrence dans un circuit de 104 km. En solitaire, il a tenu un rythme que lui seul peut adopter.
Tadej Pogacar a profité de la 4e étape de la Vuelta pour assommer la course. En Andorre, le Slovène a écrasé la concurrence dans un circuit de 104 km dans la principauté.
L’article