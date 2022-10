Robert Lewandowski a eu beaucoup de mal avec le marquage de Militao. Image: AP

Barcelone prend une petite claque

Double peine pour le Barça, battu 3-1 par le Real Madrid et dépossédé de la première place. Tout en laissant une impression très moyenne.

Team watson Suivez-moi

Le FC Barcelone termine la semaine comme il l'a commencée, avec un genou à terre et la tête à l'envers. Au bord de l'élimination en Ligue des champions avant son nul miraculeux contre l'Inter, le club catalan s'est incliné sur la pelouse de son rival héréditaire, le Real Madrid, sur le score de 3-1.

Avec plus de maîtrise et surtout plus de percussion, les Madrilènes l'ont logiquement emporté grâce notamment à l'ouverture du score de Karim Benzema (12e). Muet depuis fin août et longtemps blessé, le capitaine du Real a lancé les siens avec un but plein de sang-froid, le quatrième de la saison.

Karim Benzema revient en forme. Image: AP

Le Real prend seul la tête du classement. Cette situation répond à une certaine logique du moment puisque dimanche, le Real s'est montré bien meilleur, notamment en première mi-temps où il a fait la différence avec deux actions collectives exemplaires.

Valverde a marqué le deuxième but d'une belle frappe au terme d'un mouvement rapide et fluide (35e), qui a traversé les lignes catalanes en quelques touches de balle. Le Barça, et ce n'est sans doute pas un hasard, n'a pas vraiment évolué à son meilleur niveau, à l'image d'un Lewandowski marqué de près par Militao et qui a manqué une énorme occasion d'égaliser à 1-1 à la 25e. Au milieu, le trio madrilène Modrid-Kroos-Tchouaméni a presque étouffé celui de Barcelone.

La réduction du score de Ferran Torres est tombée trop tardivement (83e) pour remettre en question l'issue de la partie, d'autant que le Real a bénéficié d'un penalty dans les arrêts de jeu provoqué et transformé par Rodrygo (91e), à peine entrée en jeu.

Le rappeur Drake

sur les maillots du Barça

Pour ce clasico, le FC Barcelone avait un maillot particulier. A la place du sponsor principal Spotify, les joueurs catalans arboraient une chouette, le logo du rappeur Drake. Cette opération visait à célébrer les 50 milliards d'écoutes cumulées atteintes par le musicien sur l'ensemble de ses titres.

Chouette maillot pour un clasico. Image: EPA EFE

A l'échauffement, les joueurs portaient un autre maillot spécial avec le numéro 50 floqué dans le dos (en référence à ce record d'écoutes) et le logo de Spotify sur la poitrine. Cet été, le FC Barcelone et la plateforme suédoise de streaming ont conclu un sponsoring pour un montant non officiel de 435 millions d'euros sur plusieurs saisons, soit le plus gros contrat de sponsoring de l'histoire du club catalan - et l'un des plus élevés du football moderne.

Les compos