Vidéo: twitter

La belle surprise d'un ancien joueur du FC Sion à des fans

Guillaume Hoarau a interprété «Les Corons» avant un match du RC Lens, dont c'est la chanson emblématique. Séquence émotions.

Guillaume Hoarau a laissé un très bon souvenir en Suisse, où il a évolué durant de nombreuses saisons. C'est surtout sous le maillot des Young Boys que l'attaquant a brillé dans notre pays (118 buts et 35 assists en 188 parties), mais Hoarau a aussi porté le maillot du FC Sion à 34 reprises (12 buts et 3 passes décisives) avant de terminer sa carrière au FC Muri-Gümligen (2e ligue inter).

Hoarau sous le maillot valaisan. Image: KEYSTONE

Le public suisse a quelque peu perdu sa trace par la suite, mais Guillaume Hoarau vient de refaire parler de lui en France, où il a été aperçu guitare à la main en train d'interpréter «Les Corons», la chanson emblématique du RC Lens.

La scène s'est déroulée vendredi dernier et elle a fait très plaisir aux fans présents sur place.

La chanson en vidéo: Vidéo: twitter

Ceux qui connaissent l'ancien joueur n'ont pas vraiment été surpris par sa prestation puisque Hoarau est un amoureux de musique. Sur son site internet, il se présente même comme «auteur, compositeur et interprète», rappelant qu'il a signé en septembre 2020 son premier morceau officiel «Paname», titre hommage à la ville de Paris et à ses années au PSG.

Il s'est aussi produit à la Fan Zone de Berne lors de l'Euro féminin 2025 vêtu d'un maillot de l'équipe nationale suisse. Keystone

Passionné de Reggae et de chanson française, il cultive dans ses compositions l’art de mélanger les styles. Avec ses influences variées, il est capable d'interpréter un répertoire qui s’étend d’Alain Bashung à Césaria Evora, en passant évidemment par Pierre Bachelet, le compositeur et interprète des Corons.

L'attaquant a visiblement porté bonheur au RC Lens, un club dont il n'a au passage jamais porté le maillot, puisque les Nordistes ont battu Brest 3-1 ce soir-là.

(jcz)