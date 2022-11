Cristiano Ronaldo a répondu aux questions de Piers Morgan.

«J'ai été trahi»: Cristiano Ronaldo déballe tout dans une vidéo explosive

Souvent sur le banc cette saison, l'attaquant de Manchester United a réglé ses comptes avec ses dirigeants et son entraîneur Erik ten Hag. Voici ce qu'il faut retenir de son intervention en cinq punchlines.

«Je me sens trahi. J'ai senti que certaines personnes ne voulaient pas de moi ici, non seulement cette saison, mais la saison passée aussi.»

C'est l'intervention la plus partagée (et commentée sur les réseaux sociaux). Proche de signer avec Manchester City en août 2021, CR7 avait finalement décidé de renouer avec son ancien club United. «J'ai suivi mon cœur. Sir Alex Ferguson m'a dit: "C'est impossible que tu ailles à Man City" et j'ai dit: "OK, Boss".» Il le regrette amèrement. Cette saison, il n'a disputé que 520 minutes en championnat. Ce n'est même pas l'équivalent de six matchs entiers.

«Je ne sais pas pourquoi il (Wayne Rooney) m'a critiqué si durement, probablement parce qu'il a fini sa carrière et que je joue encore au haut niveau. Je ne vais pas dire que je suis plus beau que lui. Ce qui est vrai...»

Cette fois, Ronaldo assène un méchant tacle à Wayne Rooney, son ex-coéquipier. Sur le physique, c'est de la méchanceté gratuite. Mais le sentiment d'avoir été «durement critiqué» vient du message que l'actuel entraîneur de D.C United (MLS) a récemment délivré au Portugais sur Sky Sports: «Baisse la tête, travaille et sois prêt à jouer quand le manager a besoin de toi.»

Quand ils étaient encore copains, en 2008. Image: AP

«Depuis que Sir Alex est parti, je n'ai vu aucune évolution dans ce club. Rien n'a changé.»

Le quintuple Ballon d'Or est très critique sur la situation de son club. Il ajoute: «Comme Picasso l'a dit, vous devez détruire pour reconstruire et si cela commence par moi, cela ne me pose pas de problème. J'aime Manchester United, j'aime ses supporters, ils sont toujours à mes côtés. Mais s'ils veulent faire différemment, ils doivent changer beaucoup, beaucoup de choses.»

«Je ne savais même pas qui était Ralf Rangnick avant »

Le GOAT a aussi mis un petit coup d'épaule à son ancien entraîneur Ralf Rangnick, qui n'avait entraîné qu'en Allemagne avant de s'asseoir sur le banc d'Old Trafford.

«Je n'ai pas de respect pour Erik ten Hag parce qu'il ne me montre pas de respect»

Image: EPA EFE

«Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi», a insisté l'international portugais, qui disputera la Coupe du monde au Qatar. Et après? Piers Morgan, le journaliste qui l'a interviewé, a dit ne pas savoir «comment cette saga va se terminer». Puis il a ajouté: «Sauf qu'il est difficile de voir comment Cristiano Ronaldo pourra retourner à Manchester United après ça.»