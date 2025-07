Fauja Singh était surnommé la «Tornade en turban». Image: www.imago-images.de

Le plus vieux marathonien du monde a été tué à 114 ans

L'Indien Fauja Singh est décédé, renversé par une voiture lundi dans l'Etat du Penjab. Célèbre dans le monde entier, il avait porté la flamme olympique en 2004 et en 2012.

Celui qui était considéré comme le plus vieux marathonien de la planète, l'Indien Fauja Singh, est décédé à 114 ans en Inde, renversé par une voiture, a annoncé mardi son biographe.

Surnommé la «Tornade en turban», il a été renversé lundi par un véhicule en traversant une route dans son district natal de Jalandhar, dans l'Etat du Penjab (nord-ouest), a précisé Khushwant Singh sur son compte X.

«Ma tornade en turban n'est plus», a écrit le biographe, «repose en paix mon cher Fauja».

Recalé par le Guinness des Records

Fauja Singh n'a jamais été en mesure de présenter de certificat de naissance mais sa famille assure qu'il est né le 1er avril 1911, lorsque l'Inde faisait encore partie de l'Empire britannique.

Il avait fait sensation en se lançant dans l'exercice du marathon à l'âge vénérable de 89 ans, inspiré par des retransmissions télévisées. Célèbre dans le monde entier, le barbu en turban avait porté la flamme olympique en 2004 et en 2012.

Fauja Singh à Hong Kong en 2013. Image: www.imago-images.de

Fauja Singh a couru pour la dernière fois la distance de 42,195 km en 2013 à Hong Kong, lorsqu'il en avait 101. Mais, faute de document attestant de son âge, le Guinness des Records n'avait pu lui décerner le titre officiel de plus vieux marathonien du monde.

La légende dit qu'il puisait son énergie et sa vitalité lors de marches quotidiennes dans la campagne indienne et dans la consommation régulière de "laddu", une patisserie locale, et de lait caillé. (jzs/afp)