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L'Egypte bat l'Australie

Egypt players react to teammate Mohamed Salah scoring during a penalty shootout against Australia for the World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP ...
Les joueurs égyptiens lors du match qui les opposait à l'Australie, le vendredi 3 juillet 2026 au Texas.Image: AP

L'Egypte n'avait plus réussi cet exploit depuis 1934

Les Pharaons ont battu l'Australie (1-1, 4-2 tab) vendredi à Arlington au Texas. La dernière fois qu'ils ont disputé un huitième de finale remonte aux années 1930.
03.07.2026, 23:1303.07.2026, 23:13

L'Egypte a décroché son billet pour les 8es de finale de la Coupe du monde aux tirs au but, après une rencontre pauvre en occasions. Les Pharaons ont battu l'Australie (1-1, 4-2 tab) vendredi à Arlington (Texas).

Pression qui aurait pu être évitée

Les Egyptiens auraient toutefois pu s'éviter de vivre la pression inhérente à une séance de tirs au but. Après l'ouverture du score d'Emam Ashour (13e), Omar Marmoush a manqué un face-à-face qui aurait permis à son équipe d'aborder la seconde période bien plus sereinement. Les Pharaons ont encore eu une énorme occasion de tuer le match, lorsque Rami Rabia a vu le gardien Patrick Beach détourner sa tête d'un magnifique arrêt réflexe dans les arrêts de jeu (90e+4).

A la place, les Australiens ont pris confiance, se montrant bien plus entreprenants en seconde période. Les «Socceroos» ont profité d'un cadeau de Mohamed Hany, buteur contre son camp, pour égaliser (55e). Le malheureux – déjà auteur d'un csc lors du premier match contre la Belgique – est ainsi devenu le deuxième joueur de l'histoire de la Coupe du monde à marquer deux fois dans ses propres filets lors d'une même édition depuis 1966.

La Nati attendait ça depuis son exploit contre l'Allemagne nazie

Après deux périodes de prolongations stériles, le sélectionneur australien Tony Popovic a tenté un coup de poker pour la séance de tirs au but en faisant rentrer Mathew Ryan, habituel gardien remplaçant. Une stratégie qui n'a servi à rien, puisque le capitaine Harry Soutar a manqué la cible, tout comme Lucas Herrington, envoyé au charbon à 18 ans seulement. Les Egyptiens ont pour leur part inscrit leurs quatre tentatives.

Ce succès permet aux coéquipiers de Mo Salah de passer un tour dans une phase à élimination directe pour la première fois de leur histoire en Coupe du monde, eux qui n'avaient disputé qu'un 8e de finale en... 1934. En 8e, ils affronteront mardi (18h en Suisse) l'Argentine ou le Cap-Vert. (ag/ats)

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