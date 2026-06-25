Mercredi contre l'Ecosse, Neymar a fait son retour avec la Seleçao. Image: watson

Neymar avait une bonne raison de fondre en larmes

La star a rejoué pour la première fois avec le Brésil depuis près de trois ans, mercredi au Mondial contre l'Ecosse (3-0). De quoi lui procurer de fortes émotions.

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Le 18 octobre 2023, Neymar disputait ce qui était jusqu’ici son dernier match avec l’équipe nationale brésilienne. Lors de cette rencontre de qualification pour la Coupe du monde face à l’Uruguay, le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção s’était blessé au ligament croisé et n’avait plus jamais porté le maillot de la sélection depuis.

Ce mercredi, Neymar a fêté sa première sélection depuis octobre 2023. Image: keystone

981 jours plus tard, le moment est enfin arrivé. Alors que le dernier match de groupe contre l’Ecosse était déjà décidé depuis longtemps, Neymar a été lancé dans le dernier quart d’heure par le sélectionneur Carlo Ancelotti. La star de 34 ans a confié après la rencontre (remportée 3-0 par le Brésil):

«Mon cœur battait très fort, j’étais vraiment nerveux, mais je suis heureux»

Son entrée en jeu a été célébrée comme il se doit par les supporters brésiliens, et le volume sonore est monté d’un cran à Miami lors du premier ballon touché par Neymar. A la 90e minute, l'ex-attaquant de Barcelone et du PSG s’est même procuré une occasion de but, mais le gardien écossais Angus Gunn a pu capter le ballon sans difficulté.

Cela n’a toutefois pas gâché la joie de Neymar, qui a été submergé par l’émotion après le coup de sifflet final. Encore sur la pelouse, le joueur aux 129 sélections n’a pas pu retenir ses larmes. «Pendant toutes ces années, la Coupe du monde a été mon objectif, j’adore porter le maillot de l’équipe nationale. C’était simplement de la gratitude. J’étais heureux et ému», a confié l'attaquant de Santos en zone mixte, avant de déjà se projeter vers l’avenir:

«Maintenant, l’objectif est de continuer à progresser»

Le sélectionneur Carlo Ancelotti a salué ce retour: «Il nous a aidés.»

Neymar avait manqué les deux premiers matchs de groupe en raison d’une blessure au mollet. La Seleção – qui a remporté sa poule devant le Maroc, l'Ecosse et Haïti – disputera son seizième de finale lundi prochain à 19h, heure suisse.

Le quintuple champion du monde affrontera l’équipe qui terminera deuxième du groupe F (Pays-Bas, Japon ou Suède). On saura à ce moment-là si Neymar aura droit à une nouvelle apparition dans cette Coupe du monde.

(riz/yog)