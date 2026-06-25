beau temps19°
DE | FR
burger
Sport
Football

Coupe du monde 2026: Brésil et Maroc en 16es de finale

epa13062329 Vinicius Junior of Brail greets their supporters after winning the FIFA World Cup 2026 group stage match Scotland against Brazil, in Miami, Florida, USA, 24 June 2026. EPA/CRISTOBAL HERRER ...
Vinicius et les Brésiliens finissent en tête. image: Keystone

Le Brésil remporte le groupe C devant le Maroc

Les Brésiliens ont dominé l'Ecosse 3-0 ce jeudi et remportent la poule. En 16es de finale, ils seront accompagnés du Maroc, vainqueur d'Haïti (4-2).
25.06.2026, 05:5025.06.2026, 05:50

Le Brésil s'est maintenu en tête du groupe C en battant l'Ecosse 3-0 mercredi à Miami. En 16es de finale du Mondial, la Seleção sera accompagnée par le Maroc, vainqueur d'Haïti 4-2 dans le même temps.

La troupe de Carlo Ancelotti devait l'emporter avec la manière pour s'éviter toute mauvaise surprise et s'assurer la première place du groupe. Les Auriverde ont pu compter sur leur pépite Vinicius Jr, auteur d'un doublé (7e/45e+3) qui aurait même pu être un triplé si la VAR n'avait pas annulé sa réussite de la 22e pour une faute très légère sur Andrew Robertson.

Brazil&#039;s Matheus Cunha (9) shoots and scores their third goal against Scotland&#039;s Jack Hendry (13) during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla. ...
L'ex-Sédunois Matheus Cunha a, lui aussi, été décisif. image: Keystone

Incapable d'ébranler l'édifice brésilien, la Tartan Army a attendu la 50e et une tête de Scott McTominay pour cadrer une première fois. Mais Matheus Cunha a encore salé l'addition dix minutes plus tard, parfaitement trouvé par Bruno Guimaraes pour inscrire son 3e but dans cette compétition.

Revenu d'une blessure au mollet, l'entrée de Neymar pour le dernier quart d'heure lui a donné l'occasion de tirer au but. Dans les dernières minutes, le remuant McTominay a encore tenté de bousculer le portier brésilien Alisson, sans succès.

Le Maroc bat difficilement Haïti

Déjà éliminé, Haïti a chèrement vendu sa peau à des Marocains qui ne s'attendaient certainement pas à être bousculés de la sorte à Atlanta. Le gardien nord-africain Bono a été crédité d'un autogoal à la suite d'une talonnade de Lenny Joseph à la 10e, débloquant le compteur des Haïtiens qui étaient restés muets lors de leurs deux précédentes défaites.

Le capitaine des Lions de l'Atlas Achraf Hakimi a pu égaliser à la 39e, avant que Wilson Isidor ne redonne l'avantage à Haïti d'une superbe frappe quatre minutes plus tard. Les Grenadiers ne sont cependant pas parvenus à tenir cette avance jusqu'à la mi-temps, la faute à la réalisation d'Ismael Saibari sur un centre d'Hakimi (45e). Le futur attaquant du Bayern Munich a inscrit son troisième but en autant de rencontre dans ce Mondial.

Morocco&#039;s Ismael Saibari (11) celebrates after scoring their second goal past Haiti goalkeeper Johny Placide (1) during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, We ...
Ismael Saibari a égalisé à 2-2. image: Keystone

Alors que la domination marocaine s'est faite de plus en plus nette en deuxième période, Soufiane Rahimi a donné l'avantage aux siens à la 78e pour la première fois du match. Gessime Yassine s'est offert son premier but en sélection à la 89e pour le 4-2.

Le futur de l'Ecosse en suspens

Avec sept points tout comme le Maroc, les Auriverde terminent en tête à la faveur d'une meilleure différence de buts (+6 contre +3). Ainsi, le Brésil et les hommes de Mohamed Ouahbi affronteront le 29 juin prochain respectivement le deuxième et le premier du groupe F, encore indécis à une journée de la fin.

Pays-Bas et Japon occupent les deux premières places avec 4 points chacun, mais la Suède est en embuscade avec ses trois unités. Avec trois points, l'Ecosse n'est pour l'heure pas assurée de terminer parmi les huit meilleurs troisièmes et devra attendre la fin de la phase de groupes pour être fixée sur son sort.

(ats/yog)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Erling Haaland, le viking princesse qui affole internet
Erling Haaland, le viking princesse qui affole internet
de Margaux Habert
L’Uruguay a-t-il volé le Petit Poucet du Mondial?
L’Uruguay a-t-il volé le Petit Poucet du Mondial?
de Adrian Bürgler
Pourquoi le match de la France risque de s'éterniser ce lundi soir
1
Pourquoi le match de la France risque de s'éterniser ce lundi soir
de Margaux Habert
Il milite pour que son club recrute la nouvelle star de la Nati
1
Il milite pour que son club recrute la nouvelle star de la Nati
Les pauses fraîcheurs changent-elles vraiment le cours des matchs?
Les pauses fraîcheurs changent-elles vraiment le cours des matchs?
de Lucien Willemin, San Diego
«Mille excuses»: la RTS a envoyé la pub au pire moment
«Mille excuses»: la RTS a envoyé la pub au pire moment
Voici l’outil indispensable des fans pendant le Mondial
Voici l’outil indispensable des fans pendant le Mondial
Le drapeau saoudien a un traitement différent des autres au Mondial
Le drapeau saoudien a un traitement différent des autres au Mondial
de Yoann Graber
Les chiffres démesurés derrière les voyages du patron de la Fifa
4
Les chiffres démesurés derrière les voyages du patron de la Fifa
de Coralie Febvre
Le coach de l’Allemagne pousse un coup de gueule contre la Fifa
Le coach de l’Allemagne pousse un coup de gueule contre la Fifa
de William Laing
Pourquoi les footballeurs se bandent les poignets
Pourquoi les footballeurs se bandent les poignets
de Yoann Graber
Un détail transforme les arbitres au Mondial, et c'est très bien
Un détail transforme les arbitres au Mondial, et c'est très bien
de Yoann Graber
La nouvelle star de la Nati a un message pour ses fans
La nouvelle star de la Nati a un message pour ses fans
de Margaux Habert
Xhaka explique sa célébration polémique
Xhaka explique sa célébration polémique
de Yoann Graber
Le superbe but de Manzambi qui a mené la Nati vers la victoire
Le superbe but de Manzambi qui a mené la Nati vers la victoire
de Yoann Graber
On a vécu le triplé de Messi dans un lieu insolite
On a vécu le triplé de Messi dans un lieu insolite
de Etienne Wuillemin
Un cadre de la Nati sur le départ?
Un cadre de la Nati sur le départ?
de sebastian wendel, los angeles
Zlatan passe au détecteur de mensonges et c'est pépite
Zlatan passe au détecteur de mensonges et c'est pépite
de Margaux Habert
«Nous n'avons jamais rien vu de tel»: les Ecossais ont choqué à Boston
1
«Nous n'avons jamais rien vu de tel»: les Ecossais ont choqué à Boston
de Margaux Habert
Cristiano Ronaldo a touché le fond
Cristiano Ronaldo a touché le fond
de Timo Rizzi
Quel footballeur du Mondial vous ressemble le plus? Faites le test!
Quel footballeur du Mondial vous ressemble le plus? Faites le test!
de Philipp Reich, Jelle Schutter
Cette célèbre marque a berné la Fifa
Cette célèbre marque a berné la Fifa
Un arbitre tranche: «Messi aurait dû recevoir un carton rouge!»
Un arbitre tranche: «Messi aurait dû recevoir un carton rouge!»
de Nikolai Stübner
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
de Sebastian Wendel, San Diego
Pour une fois, on veut bien que la Suisse ne gagne pas
Pour une fois, on veut bien que la Suisse ne gagne pas
de François Schmid-Bechtel
Mbappé gronde les jardiniers en plein Mondial
4
Mbappé gronde les jardiniers en plein Mondial
de Margaux Habert
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
de Yoann Graber
Les Ecossais ont importé une étrange tradition à Boston
Les Ecossais ont importé une étrange tradition à Boston
de Margaux Habert
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images:
1 / 26
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / olga fedorova
partager sur Facebookpartager sur X
Une Lamborghini prend feu dans une station-service à Oberarth
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'Afrique du Sud rejoint le Mexique en 16es
Les Bafana Bafana ont dominé la Corée du Sud (1-0) et terminent deuxièmes du groupe A. Une place synonyme de qualification pour les 16es de finale. Le Mexique finit premier, avec une troisième victoire, contre les Tchèques (3-0).
L'Afrique du Sud a vaincu la Corée du Sud 1-0 à Monterrey et affrontera le Canada en 16es de finale du Mondial dimanche. Déjà assuré de terminer en tête du groupe A, le Mexique s'est imposé 3-0 face à la Tchéquie à Mexico.
L’article