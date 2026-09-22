beau temps17°
DE | FR
burger
Sport
Football

Football: Townsend fauché par un rouleau compresseur

Vidéo: twitter

Ce footballeur a été victime d'un incident improbable

Alors qu'il s'échauffait à la mi-temps d'un match du championnat de Thaïlande, samedi, Andros Townsend a vécu une scène aussi étrange que dangereuse.
22.09.2026, 09:2522.09.2026, 09:25

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux ce week-end et semble à peine croyable. Nous sommes le samedi 19 septembre, à la mi-temps d'un match de Thai League 1 entre Pattani et PT Prachuap, le club actuel d'Andros Townsend. Comme souvent à ce moment-là, les remplaçants profitent de la pelouse libre pour s'échauffer. Mais ce jour-là, pour le malheureux Townsend, rien ne se passe comme prévu.

En s'éloignant légèrement de la zone où les joueurs se faisaient des passes, l'ancien international anglais (13 sélections, 3 buts) se retrouve pile sur la trajectoire d'un rouleau compresseur motorisé utilisé pour entretenir la pelouse. L'engin le renverse avant de lui rouler sur les jambes, remontant apparemment jusqu'à hauteur de la taille, avant que le conducteur ne s'arrête et tente de le dégager.

Vidéo: twitter

Alors qu'on pouvait craindre une vilaine blessure pour l'attaquant de 35 ans, passé par Crystal Palace et Tottenham notamment, celui-ci s'en est finalement sorti sans le moindre mal. Une chance lorsqu'on observe les images de l'incident. Townsend a même pu reprendre son échauffement avant d'entrer en jeu dans les dernières minutes de la victoire 3-0 de son équipe.

Plus de peur que de mal, donc, et surtout une anecdote improbable qu'Andros Townsend pourra raconter longtemps. Sur Instagram, le joueur a d'ailleurs préféré en rire, sans tenir rigueur de l'incident au jardinier.

(jcz)

Plus d'articles sur le sport
Zinédine Zidane placé sous protection
Zinédine Zidane placé sous protection
de Julien Caloz
Johan Manzambi a donné un indice précieux à Murat Yakin
1
Johan Manzambi a donné un indice précieux à Murat Yakin
de Julien Caloz
La Nati prend une décision inhabituelle pour s&#039;entraîner
La Nati prend une décision inhabituelle pour s'entraîner
de Sebastian Wendel
Lucas ouvre une voie inédite dans le football romand
1
Lucas ouvre une voie inédite dans le football romand
de Yoann Graber
Thèmes
L'incendie qui a frappé un site de l'entreprise Thévenaz-Leduc à Ecublens (VD)
1 / 12
L'incendie qui a frappé un site de l'entreprise Thévenaz-Leduc à Ecublens (VD)
source: sda / salvatore di nolfi
partager sur Facebookpartager sur X
L'initative sur la neutralité expliquée
Video: watson
Une menace plane sur Johan Manzambi
Johan Manzambi possède un jeu direct et percutant, le plaçant au sommet du classement des fautes subies. Or ces situations sont propices à certaines blessures. Méfiance, donc, au moment de découvrir la ligue la plus rugueuse au monde.
Johan Manzambi s’empare du ballon après une feinte de corps au milieu de terrain. Comme souvent avec lui, il se tourne immédiatement dans le sens du jeu, percute verticalement et tente de casser les lignes. Le Genevois réussit ensuite un une-deux après avoir résisté à la petite charge d’un adversaire.
L’article