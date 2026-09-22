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Ce footballeur a été victime d'un incident improbable

Alors qu'il s'échauffait à la mi-temps d'un match du championnat de Thaïlande, samedi, Andros Townsend a vécu une scène aussi étrange que dangereuse.

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La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux ce week-end et semble à peine croyable. Nous sommes le samedi 19 septembre, à la mi-temps d'un match de Thai League 1 entre Pattani et PT Prachuap, le club actuel d'Andros Townsend. Comme souvent à ce moment-là, les remplaçants profitent de la pelouse libre pour s'échauffer. Mais ce jour-là, pour le malheureux Townsend, rien ne se passe comme prévu.

En s'éloignant légèrement de la zone où les joueurs se faisaient des passes, l'ancien international anglais (13 sélections, 3 buts) se retrouve pile sur la trajectoire d'un rouleau compresseur motorisé utilisé pour entretenir la pelouse. L'engin le renverse avant de lui rouler sur les jambes, remontant apparemment jusqu'à hauteur de la taille, avant que le conducteur ne s'arrête et tente de le dégager.

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Alors qu'on pouvait craindre une vilaine blessure pour l'attaquant de 35 ans, passé par Crystal Palace et Tottenham notamment, celui-ci s'en est finalement sorti sans le moindre mal. Une chance lorsqu'on observe les images de l'incident. Townsend a même pu reprendre son échauffement avant d'entrer en jeu dans les dernières minutes de la victoire 3-0 de son équipe.

Plus de peur que de mal, donc, et surtout une anecdote improbable qu'Andros Townsend pourra raconter longtemps. Sur Instagram, le joueur a d'ailleurs préféré en rire, sans tenir rigueur de l'incident au jardinier.



(jcz)