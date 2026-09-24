Un Romand champion du monde junior de triathlon

Le Vaudois Thibault Rivier a été sacré, ce jeudi en Espagne. Il est le premier Suisse à réussir cet exploit.

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Thibault Rivier (18 ans) s'est adjugé, ce jeudi, le titre de champion du monde junior de triathlon à Pontevedra, en Espagne. Le Vaudois s'est imposé au sprint final face au Portugais Dinis Ferreira et est devenu le premier Suisse à remporter le titre mondial chez les juniors masculins.

Thibault Rivier, nouveau champion du monde junior de triathlon. image: instagram

Deux médailles suisses ont également été remportées dans la course féminine junior. Anouk Danna a décroché l’argent, tandis que Kimey Casanova a remporté le bronze pour ses premiers championnats du monde juniors. C’est la Hongroise Fanni Szalai qui a été sacrée championne du monde.

Danna a terminé à 37 secondes de la vainqueure, Casanova à 1 minute et 18 secondes. Pour Danna, il s’agit de sa deuxième médaille remportée lors d’un grand rendez-vous, après son titre aux Championnats d’Europe juniors cet été.

(ats/yog)