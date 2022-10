Le président du FC Zurich Ancillo Canepa a menacé ses joueurs de ne pas payer leurs salaires, mais pas encore de leur faire porter un tutu rose. Contrairement à ce qu'ont fait d'autres. image: twitter/keystone

Mauvais, ces footballeurs ont reçu des punitions insolites

Excédé par la médiocrité du jeu et des résultats de ses joueurs, le président du FC Zurich Ancillo Canepa a menacé de ne pas verser leurs salaires à la fin du mois. Avant lui, d'autres ont eu des idées pour motiver leurs subaltenes.

On ne sait pas encore si le président du FCZ, bon dernier de Super League avec 4 malheureux points en 10 matchs, mettra ses menaces – proférées après le nul 0-0 contre Winterthour dimanche à domicile – à exécution. D'autres dirigeants ou entraîneurs n'ont pas hésité. Florilège.

Un entraînement au beau milieu de la nuit

On commence par un classique, mais ô combien efficace: l'entraînement improvisé en pleine nuit juste après une déroute. La surprise a été concoctée par l'entraîneur de l'AS Nancy-Lorraine, alors en Ligue 2 française, en février dernier. Alors qu'il venait de reprendre l'équipe – à l'agonie au classement –, Albert Cartier n'a pas du tout apprécié la prestation de ses protégés à Valenciennes. A la mi-temps, ils étaient déjà menés 5-1. Le coach les a prévenus: s'ils encaissaient encore un but en seconde période, ils auraient droit à une session nocturne à leur retour à Nancy. Et le 6e but est tombé... cinq minutes seulement après le retour du thé.

Albert Cartier a tenu sa promesse: après les plus de quatre heures de bus du trajet retour, ses joueurs ont pris le chemin de la salle à 2 heures du matin. Maigre consolation pour eux: se sentant un peu fautif dans ce naufrage, Albert Cartier – qui n'en a pas fait, pour le coup – a aussi participé à cet entraînement.

La leçon a été retenue, mais à court terme seulement: lors de leur match suivant, les Nancéens tenaient le coup en faisant 1-1 contre Caen. Mais à la fin de la saison, ils ont fini bons derniers et ont subi la première relégation de leur histoire en 3ème division.

Voitures confisquées

En Hongrie, on sait appuyer où ça fait mal. En l'occurence, pour pas mal de footballeurs, sur leurs biens matériels. Et plus particulièrement les voitures de luxe. Ainsi, après une défaite surprenante en novembre 2013 contre le néo-promu Mezokovesd-Zsory et un début de saison foiré, les joueurs de Györ, champion en titre, se sont vus retirer leurs Audi (offertes par le club) pendant quelques jours. De quoi leur dégonfler le melon et éviter qu'un tel affront ne se reproduise.

Et ça a bien marché: Györ a réalisé par la suite une très belle saison, terminant deuxième du championnat à égalité de points avec le vainqueur, Debrecen.

Un réveil qui pique

L'actuel entraîneur du FC Sion, Paolo Tramezzani, a un fort caractère. Il l'avait déjà prouvé lors de son passage sur le banc du FC Lugano, au printemps 2017. Au lendemain d'une fessée 5-2 prise à Thoune, le technicien italien a convoqué ses joueurs à 6h00 du matin. Aïe, ça pique! Si l'heure était inhabituelle, le lieu de rendez-vous aussi: une entreprise de peinture de la région, histoire de découvrir le travail des «gens ordinaires». Une manière de faire comprendre à ses protégés qu'ils étaient des privilégiés d'être footballeurs pros et qu'ils devaient, en conséquence, se bouger les fesses sur le terrain.

Les joueurs du FC Lugano désabusés à Thoune, avant même de savoir ce qui les attendait le lendemain. Image: KEYSTONE

Impact? Positif. Lugano a réalisé de bons résultats lors des matchs suivants, au point de décrocher une surprenante 3e place, synonyme de qualification européenne.

Action civique

Pas surprenant de retrouver dans cette liste Marcelo Bielsa, surnommé «El Loco» («le fou»). Le coach argentin est connu pour sa personnalité excentrique, qui se reflète dans le jeu débridé qu'il prône et dans ses méthodes de management. En 2018, alors qu'il vient de reprendre Leeds, il demande à ses joueurs de... ramasser des déchets autour du terrain d'entraînement pendant trois heures. Le but? Leur faire prendre conscience du temps qu'il faut à un ouvrier pour s'offrir un billet de match. Histoire de rendre les joueurs de deuxième division anglaise plus humbles et encore plus motivés.

«El Loco» n'a apparemment pas les genoux qui grincent. Image: keystone

Et ça marchera plutôt bien: Leeds jouera les premiers rôles en championne et n'échouera qu'en barrages de promotion. La saison suivante, toujours avec «El Loco» à leur tête, les footballeurs du Yorkshire de l'Ouest retrouveront l'élite en été 2020 pour la première fois depuis 16 ans.

Petit enfer pour les Diables rouges

Manchester United a sombré à Brentford le 13 août denier (0-4) lors de la 2e journée de Premier League. De quoi fortement irriter le nouveau coach mancunien Erik ten Hag, déjà battu pour son baptême à la tête des Red Devils par le modeste Brighton.

Erik ten Hag n'a pas connu des débuts faciles à Manchester United. Image: keystone

Alors le Néerlandais a voulu marquer le coup et donner le ton avec cette punition originale. Au lendemain de la raclée à Brentford, il a annulé le jour de repos et l'a remplacé par un jogging de 13,8 kilomètres – très précisément – pour tous les joueurs. Pourquoi 13,8 kilomètres? C'était la différence de distance parcourue en moins par les Mancuniens par rapport à leurs adversaires. Le message semble passé: Manchester United a battu Liverpool lors du match suivant et s'est bien ressaisi au classement (actuel 5e).

Des Eléphants captifs

Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne rigolait pas en Côte d'Ivoire en 2000. Après une Coupe d'Afrique des nations ratée (élimination au 1er tour) alors qu'ils faisaient partie des favoris, les Ivoiriens ont été obligés de suivre un stage d'éducation patriotique de trois jours dans un camp militaire du pays. Le général Guéï, au pouvoir depuis moins de deux mois après son coup d'Etat avec la junte militaire, a fait le déplacement en personne pour sermonner les footballeurs et les menacer de 18 mois de service militaire en cas de récidive. Les Eléphants ont ensuite dû chanter l'hymne national, au garde à vous.

Une lettre du président de la Fifa à cette époque, Sepp Blatter, à la fédération ivoirienne de football a certainement favorisé une sortie du camp plus rapidement que prévu.

Humiliation publique et travaux forcés

C'est de loin la plus terrible des punitions de cette liste. Sa victime principale? Kim Jong-Hun, sélectionneur de la Corée du Nord à la Coupe du monde 2010. Après avoir réussi l'exploit de se qualifier pour l'Afrique du Sud, les Asiatiques résistent merveilleusement bien au Brésil pour leur premier match (courte défaite 2-1) puis sombrent contre le Portugal (0-7) et la Côte d'Ivoire (0-3).

Kim Jong-Hun (en costume) aurait sans doute préféré ne jamais aller à la Coupe du monde 2010. Image: keystone

Pour le régime dictatorial de Pyonyang, c'est une humiliation. Et les dirigeants comptent bien la faire payer à ceux qui sont, selon eux, les responsables. Ainsi, selon une source citée par Radio Free Asia, la quasi totalité des joueurs et leur entraîneur sont convoqués au Palais de la Culture des Peuples, où ils se font insulter pendant six heures par 400 individus (parmi lesquels notamment des journalistes et dirigeants politiques).

Puis, dans un deuxième temps, toute la responsabilité de l'échec est portée sur le sélectionneur Kim Jong-Hun. Toujours selon la même source, il a été condamné aux travaux forcés, à savoir porter des charges dans une mine 12 à 14 heures par jour. On ne sait pas si le malheureux a pu en ressortir. Sur le site spécialisé Transfermarkt, aucune ligne n'a été ajoutée sur son CV footballistique depuis 2010.

Une Vieille Dame à l' isolement

On revient à quelque chose de plus soft, heureusement. La méthode est connue, mais elle agace toujours autant ceux qui doivent s'y plier. Il s'agit de la mise au vert. Autrement dit: rassembler joueurs et staff dans un même lieu pendant plusieurs jours, où ils vivent ensemble 24 heures sur 24. Objectif: resserrer les liens et éviter les distractions extérieures. Avec, parfois, la privation de smartphone, ordinateur et autre Playstation 5 ou Xbox.

En novembre 2021, le coach de la Juventus Massimiliano Allegri a choisi cette option pour tenter d'enrayer la spirale négative de son équipe (alors seulement 9e de Serie A). En préparant au mieux le match de Ligue des champions contre le Zenith Saint-Pétersbourg et le choc de Serie A contre la Fiorentina. Verdict? Excellente idée! Les Bianconeri ont battu les Russes 4-2 puis les Florentins 1-0.

«On me dit dans l'oreillette que je devrais reproduire cette expérience plus souvent.» Image: keystone

Pieds carrés et mains vertes

Quatre défaites, un nul et une dernière place logique au classement: le Banik Ostrava se devait de réagir après ce début de saison catastrophique en septembre 2015. C'est l'entraîneur du club tchèque, Radomir Korytar, qui s'est chargé de remobiliser sa troupe. Comment? En organisant des sessions de jardinage dès 6h45 le matin! Les joueurs ont donc troqué pendant quelques jours leurs crampons pour des pelles, pioches et râteaux, histoire de bichonner la pelouse de leur stade. «J'espère qu'ils vont se rendre compte à quel point ils gagnent bien leur vie en tant que footballeurs professionnels», confessait Korytar.

Mais son opération commando n'a pas du tout eu l'effet escompté: le Banik Ostrava n'a pas pu éviter la relégation en fin de saison, bon dernier avec un bilan misérable de 14 points en 30 matchs.

La vie en rose

Peut-être que si le coach tchèque Radomir Korytar avait fait porter pendant les entraînements des robes rose aux joueurs qui ne s'investissaient pas suffisamment, son équipe aurait réussi à se sauver. C'est, en tout cas, l'option choisie par Roberto Fernandez, entraîneur du modeste Figueirense en D2 brésilienne en 2009. Le technicien désignait après chaque match le plus mauvais joueur de sa formation, contraint de porter la fameuse robe lors du prochain entraînement.

Alan Archibal a opté pour la même méthode quand il coachait l'équipe écossaise de Partick Thistle. Le joueur qui s'était le moins bien entraîné durant la semaine précédente devait porter un costume de danseuse ballet entièrement rose, avec un tutu.

L'année suivante, le club de la banlieue de Glasgow a remplacé cette tenue par une combinaison – pas franchement beaucoup moins ridicule – sur laquelle était représentée tous les muscles du corps humain.

Tout faire pour éviter cette stigmatisation désagréable n'a pas permis aux joueurs de Partick Thistle de truster les premiers rôles dans le championnat écossais. Mais sous les ordres d'Archibald, ils ont chaque fois réussi à se maintenir dans l'élite.