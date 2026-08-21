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«Un but à la Maradona»: Villeroux, le Zidane du cécifoot, régale

CECIFOOT: Championnat d Europe IBSA de Cecifoot Strasbourg 2026 Fr� d� ric Villeroux 10 France Match entre la France et la Grece lors du Championnat d Europe IBSA de Cecifoot 2026 a Strasbourg PUBLICA ...
Frédéric Villeroux à l'Euro de cécifoot en France.Image: www.imago-images.de

«Un but à la Maradona»: le Zidane du cécifoot régale

La star française du cécifoot, Frédéric Villeroux, a inscrit un but d’anthologie à l’Euro organisé à Strasbourg, une réalisation qui rappelle le célèbre raid solitaire de Diego Maradona.
21.08.2026, 09:3221.08.2026, 09:32

Le cécifoot est de retour! Deux ans après le succès de cette discipline aux Jeux paralympiques, avec des matchs disputés dans une arène du Champ-de-Mars bondée, qui avait également accueilli les épreuves de beach-volley des JO de Paris 2024, les meilleurs joueurs aveugles ou malvoyants se retrouvent à nouveau en France.

Plus précisément à Strasbourg, capitale européenne, où l’Euro est actuellement organisé sur le site qui accueille chaque année le tournoi de tennis WTA 500 de la ville.

Le cécifoot aux Jeux ⬇️

Le public des Paralympiques a eu une réaction magique
Le public des Paralympiques a eu une réaction magique

L’occasion pour le public local d’observer l’un des meilleurs joueurs de la planète: l’attaquant français Frédéric Villeroux, double champion d’Europe, champion paralympique en 2024 et maintes fois récompensé comme meilleur joueur ou meilleur buteur de grands tournois internationaux.

A 43 ans, Villeroux continue de régaler sur le terrain, comme en témoigne son but fantastique en phase de groupes contre l’Angleterre. Une chevauchée solitaire, démarrée près de sa propre surface de réparation, au cours de laquelle le joueur tricolore a éliminé trois adversaires avant de tromper le gardien anglais. Un poste, rappelons-le, occupé par un athlète non-porteur de handicap.

Le superbe but en vidéo ⬇️

Vidéo: twitter

Cette réalisation a très vite été comparée à celle de la légende Diego Maradona qui, il y a 40 ans, inscrivait, toujours contre les Anglais, l’un des buts les plus marquants de l’histoire du football. Un raid de 52 mètres, avec onze touches de balle pour un total de cinq adversaires éliminés.

Villeroux n’en a certes pas fait autant. Mais sa performance, dans le noir, est tout aussi impressionnante. Surtout qu’avec ce but du 4-1, il inscrivait ni plus ni moins... qu’un quadruplé. Le buteur des Bleus sera de retour sur le terrain vendredi soir pour la demi-finale France-Italie.

La Suisse n’est pas représentée à l’Euro en France. Mais on en parle tout de même en toile de fond, puisque la compétition sert de qualification pour les championnats parasportifs européens, qui se dérouleront à Genève en août 2027. Seules les cinq premières nations valident directement leur ticket.

(roc)

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