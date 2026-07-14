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Mondial 2026: une 3e finale de suite pour la France?

Mbappé, Koundé, Dembélé et les Bleus peuvent rejoindre l'Allemagne et le Brésil sur une statistique impressionnante.
Mbappé, Koundé, Dembélé et les Bleus peuvent rejoindre l'Allemagne et le Brésil sur une statistique impressionnante. image: watson

Si elle bat l'Espagne, la France entrera dans un cercle très fermé

Si les Bleus dominent l'Espagne ce mardi en demi-finale (21h), ils joueront leur troisième finale consécutive de Coupe du monde. Seuls deux autres pays ont réussi cet exploit.
14.07.2026, 14:2814.07.2026, 14:28

La première demi-finale du Mondial est bien une finale avant la lettre. Championne d'Europe en titre, l'Espagne se frotte au favori de ce tournoi, la France, mardi à Arlington au Texas (21h heure suisse).

La tache des Bleus s'annonce titanesque face à la Roja, ses techniciens et son collectif à nul autre pareil, le tout magnifié par un attaquant d'à peine 19 ans, Lamine Yamal. Mais après avoir enchanté le tournoi par leur jeu spectaculaire et offensif, les coéquipiers de Kylian Mbappé comptent bien célébrer à leur manière le 14 juillet, avec un succès de prestige en guise de feu d'artifice.

France&#039;s Kylian Mbappe, left, celebrates with teammates after France defeated Morocco during the World Cup quarterfinal soccer match between France and Morocco in Foxborough, Mass., near Boston, ...
Mbappé et les Bleus ont été très convaincants jusqu'à présent dans ce tournoi. image: Keystone

Ils s'avancent conquérants vers ce rendez-vous, sûrs de leurs forces et bien décidés à poursuivre leur splendide aventure nord-américaine jusqu'à l'ultime rencontre prévue le 19 juillet au MetLife Stadium d'East Rutherford, contre le vainqueur d'Argentine-Angleterre, et à ramener une troisième étoile à la maison après 1998 et 2018 pour offrir à Deschamps des adieux en grande pompe.

Aussi au Mondial👇

Les footballeurs ont une nouvelle manie dans leur bouche

Les Français ont déjà accompli un sacré exploit en atteignant de nouveau le dernier carré. Mais en cas d'accession à la finale, après celle remportée en 2018 et la défaite aux tirs au but en 2022 face aux Argentins de Lionel Messi, ils entreraient véritablement dans l'histoire de la compétition avec trois finales consécutives: seules deux nations ont réussi une telle performance, l'Allemagne entre 1982 et 1990 et le Brésil entre 1994 et 2002.

Ce serait alors la cinquième finale sur les huit dernières éditions pour un pays naguère moqué pour être le champion du monde des matchs amicaux mais en passe de devenir une référence de la discipline, au même titre que la Seleçao et la Mannschaft.

France head coach Didier Deschamps reacts after his team&#039;s victory at the end of the World Cup round of 16 soccer match between Paraguay and France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Ph ...
Didier Deschamps va-t-il vivre une troisième finale consécutive sur le banc de l'équipe de France? image: Keystone

Mais la victoire chevillée au corps, Didier Deschamps ne se contentera pas de telles statistiques, ni son capitaine Kylian Mbappé. La superstar l'a martelé juste après le succès contre le Maroc (2-0) et la qualification pour les demi-finales: pour que la France entre définitivement dans les annales, il lui faudra soulever le trophée tant convoité dans moins d'une semaine près de New York.

Mbappé a déclaré:

«J'ai été champion du monde (en 2018) et vice-champion du monde (en 2022). Cette équipe n'a été ni championne du monde ni vice-championne du monde. les équipes fortes sont celles qui gagnent et pour l'instant, je ne vois pas de coupe dorée à côté de moi»

Toujours sur ce match👇

Lamine Yamal a une raison personnelle de vouloir battre Mbappé

Les Bleus ont de sérieux atouts

Pour Mbappé et le sélectionneur, cette demi-finale n'est qu'une «étape». Mais assurément la plus ardue. L'Espagne reste sur deux victoires cinglantes face aux Bleus, à chaque fois au même échelon, en 2024 à l'Euro (2-1) et l'an dernier en Ligue des nations (5-4). Malgré l'étroitesse du score, la Roja avait surclassé la France avec dans le rôle du bourreau son génie Lamine Yamal.

epa13092793 Lamine Yamal of Spain looks on during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Portugal against Spain, in Dallas, USA, 06 July 2026. EPA/JEFFREY MCWHORTER
Lamine Yamal sera-t-il à nouveau le bourreau des Bleus? image: Keystone

Mais cette année, Deschamps et ses joueurs se présentent avec de sérieux atouts: une attaque flamboyante portée par un trio magique Mbappé-Dembélé-Olise et une défense solidement ancrée autour de la charnière centrale Dayot Upamecano-William Saliba, qui n'a encaissé que deux buts en six sorties.

Lamine Yamal n'a lui pas encore ébloui cette Coupe du monde (1 but, aucune passe décisive), laissant Dani Olmo ou Mikel Oyarzabal (4 réalisations) s'illustrer. Mais il a déjà lancé le match par médias interposés. Il a affirmé vendredi à la télévision espagnole TVE, après avoir obtenu avec la Roja le ticket pour les demi-finales contre la Belgique (2-1):

«Si la France doit craindre quelqu'un, c'est nous. C'est nous qui les avons éliminés la dernière fois. On verra bien ce qui se passera, mais on n'a pas peur»

Cet Ibère sera présent👇

Ce Che Guevara aux ongles vernis transforme l'équipe d'Espagne

«Il ne faut avoir peur de personne, rester dans cette humilité et ne pas tomber dans ce piège, surtout à ce moment de la compétition», lui a répondu dimanche le défenseur remplaçant Ibrahima Konaté.

Mbappé le Madrilène, déjà auteur de huit buts, voudra à n'en pas douter répliquer à l'ailier du Barça sur le terrain. Hors de question pour le capitaine de s'arrêter aux portes de la finale, lui qui a tout misé sur son épreuve fétiche après une saison sans titre au Real et veut continuer à écrire sa légende et celle de l'équipe de France.

(ats/yog)

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