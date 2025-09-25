en partie ensoleillé12°
Les ultras du FC Bâle ont joué un vilain tour aux Fribourgeois

Les ultras du FC Bâle ont réédité leur sale coup

En déplacement à Fribourg mercredi, les supporters du FCB ont mené une action provocante, dans la lignée de celle réalisée à Berne il y a deux ans.
25.09.2025, 16:5925.09.2025, 16:59

Le FC Bâle s’est incliné pour son entrée en lice en Ligue Europa face au SC Fribourg. Battus 2-1, les Rhénans ont néanmoins livré une rencontre plutôt équilibrée, aussi bien sur le terrain que dans les tribunes de l’Europa-Park-Stadion.

Les supporters fribourgeois ont bien sûr donné de la voix dès l’avant-match, en déployant un tifo spectaculaire, puis ont maintenu une ambiance électrique pendant toute la durée de la partie. Mais les quelque 2 500 supporters bâlois ayant fait le court déplacement (les deux stades sont distants de 70 kilomètres par la route) ont également contribué à créer une belle atmosphère pour ce derby international. Ils n’ont toutefois pas hésité à provoquer un peu les fans du club de Bundesliga.

En plus de l’imposante inscription «Basel 1893» et des serpentins rouges et bleus, plusieurs banderoles piquantes ont été déployées. La première reprenait un célèbre slogan publicitaire du Land de Bade-Wurtemberg. «Sympa ici, mais êtes-vous déjà venus sur choreohalle.de?» pouvait-on lire dessus, en référence à la campagne:

«Sympa ici, mais êtes-vous déjà venus dans le Bade-Wurtemberg?»
Les supporters du FCB ont présenté plusieurs messages, dont celui-ci.
Les supporters du FCB ont présenté plusieurs messages, dont celui-ci.image: www.imago-images.de

Cette banderole a ravivé le souvenir d’une action menée par cette même Muttenzerkurve lors d'un match à Berne en mars 2023. A l’époque, des ultras bâlois avaient pénétré dans les locaux utilisés par les supporters d'YB pour préparer leurs mises en scène.

Par la suite, dans le secteur visiteurs du Wankdorf, les Rhénans n’avaient pas seulement exhibé un élément volé du tifo anniversaire de l’Ostkurve bernoise. Ils avaient aussi fait référence au site choreohalle.ch, conçu comme une provocation: une visite guidée du local, dévoilant sans détour le lieu favori des fans bernois, ainsi que leurs activités. En prime, le code d’accès à la salle était indiqué sur les pages du site internet.

On racontait cette histoire ici👇

Comment des fans du FC Bâle ont gâché la chorégraphie de ceux d'YB

Mercredi, le contexte a semblé une nouvelle fois similaire. Pendant la rencontre, toute personne se rendant sur le site choreohalle.de était automatiquement redirigée vers celui de la Muttenzerkurve, où l’on pouvait voir des images de supporters bâlois en pleine préparation de leurs tifos. A côté, des banderoles du groupe fribourgeois Synthesia étaient également visibles. Tout laisse donc à penser que des membres de la scène ultra bâloise ont une nouvelle fois réussi à s’introduire dans un local utilisé par un groupe rival.

Les ultras du FCB auraient apparemment préparé leurs banderoles dans les locaux du groupe de supporters du SC Fribourg.
Les ultras du FCB auraient apparemment préparé leurs banderoles dans les locaux du groupe de supporters du SC Fribourg.image: muttenzerkurve.ch

Les supporters de Bâle ne sont toutefois pas allés aussi loin que lors de l’épisode bernois. Sur une autre banderole déployée dans le secteur visiteurs, ils ont écrit: «Aucune crainte à avoir – un autre site web ne nous intéresse pas». Ils ont ensuite remercié les locaux pour leur hospitalité avec une pointe d'ironie: «Le loyer se trouve dans le coffre bleu».

Les raisons exactes de cette action restent inconnues, tout comme la réaction des supporters fribourgeois. Autour du match, la ville allemande est restée calme. «Nous n’avons enregistré aucun incident», a indiqué la police de Fribourg.

(nih/roc)

L’ancien barreur d’Alinghi Russell Coutts et le milliardaire Larry Ellison ont marqué l’histoire de la Coupe de l’America. Mais leur vision de la voile a aussi dérangé au sein de cette prestigieuse compétition, avant qu’ils ne créent le SailGP, un circuit novateur qui a animé le Léman ce week-end.
La nouvelle est tombée en marge de la toute première étape suisse du SailGP, ce week-end à Genève: l’équipage Artemis Racing revient à la compétition. Mais il ne s'engage pas, du moins pour l'instant, dans une nouvelle campagne de la Coupe de l'America. Il rejoint plutôt le circuit SailGP en tant que treizième équipe.
L’article