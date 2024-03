Cet arbitre a sauvé la vie d'un footballeur en plein match

Lors de la rencontre de Bundesliga entre le Bayern et Mayence samedi, M. Ittrich a parfaitement réagi pour secourir Josuha Guilavogui, inconscient après un violent choc à la tête.

Mayence s'est incliné lourdement face au Bayern Munich (8-1), samedi en championnat d'Allemagne, mais pour Josuha Guilavogui, le score n'avait que très peu d'importance à la fin du match: le milieu de terrain de Mayence était soulagé d'être en vie. Il a d'ailleurs remercié ceux qui l'ont sauvé sur le réseau social X:

«Merci beaucoup à Patrick Ittrich, mes coéquipiers et les médecins de Mayence pour l’intervention rapide et l’aide que vous m’avez apportée»

Patrick Ittrich était l'arbitre de la rencontre et c'est lui qui, le premier, s'est porté au secours du malheureux footballeur. Guilavogui venait de s'effondrer sur la pelouse après avoir pris le genou de son coéquipier Anthony Caci en pleine tête. M. Ittrich a alors placé le joueur inanimé en position latérale de sécurité avant de le sauver d'une potentielle asphyxie en ajustant sa langue.

L'intervention rapide de l'arbitre Vidéo: watson

«Quand quelqu’un est allongé comme ça, il faut agir vite. Sa langue était au fond de sa gorge et bloquait ses voies respiratoires, je l’ai retirée et il a pu commencer à respirer. Ensuite, les médecins du club sont arrivés et ils ont pris le relais», a expliqué le directeur de jeu dans la presse allemande.

Officier de police dans la vie civile, Patrick Ittrich a refusé qu'on le qualifie de héros:

«Je n’ai aucun éloge à recevoir. J’ai juste fait ce que j’avais à faire, rien de plus. Je suis formé pour ce genre d’intervention»

L'arbitre lors du match Bayern-Mayence.

Josuha Guilavogui a été remplacé après son accident dans le cadre d'un protocole commotion. Ce n'est que quelques heures plus tard, enfin tiré d'affaire, qu'il a pu exprimer toute sa gratitude envers ceux qui sont intervenus rapidement pour lui sauver la vie.

(jcz)