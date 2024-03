John McGinn et les Ecossais ont beaucoup souffert contre l'Irlande du Nord mardi à domicile. Image: AP PA

La Nati ne joue pas bien, mais il y a pire dans son groupe à l'Euro

L'Ecosse, qui affrontera la Suisse cet été, vient d'enchaîner sept matchs sans victoire. Elle a été sifflée par ses propres supporters après sa défaite contre l'Irlande du Nord (0-1) mardi.

L'équipe de Suisse n'a rassuré personne lors de ses deux dernières sorties contre le Danemark (0-0) et l'Irlande (1-0), à deux mois et demi du début de l'Euro. Elle n'a certes pas perdu, mais le contenu est préoccupant pour une formation qui espère atteindre les quarts de finale du tournoi. Il y a cependant une autre équipe de son groupe à l'Euro qui inquiète encore plus ses supporters: l'Ecosse.

La sélection entraînée par Steve Clarke, que la Suisse affrontera lors de la 2e journée du tournoi d'été le 19 juin, reste sur sept matchs sans victoire (une première depuis 2005). Après sa défaite plutôt logique face aux Pays-Bas vendredi (4-0), elle a perdu de façon surprenante contre l'Irlande du Nord (0-1), mardi soir à domicile. Cela ne lui était plus arrivé depuis 1983.

Sa prestation a été tellement décevante que les supporters écossais ont sifflé leur propre équipe à la fin de la première mi-temps et au terme du match.

Dans son compte rendu, The Guardian évoque une équipe «en panne d'inspiration» et plombée par son «manque d'efficacité offensive». «Après la défaite contre les Pays-Bas vendredi, le défi plus modeste représenté par l'Irlande du Nord était pourtant l'occasion de se redonner le moral», note le journal, estimant que la sortie du capitaine Andy Robertson (touché à la cheville) avait «aggravé le malheur des Ecossais».

Malgré ces mauvaises nouvelles, Steve Clarke a tenu à rassurer les journalistes et le public:

«Nous serons prêts pour le mois de juin»

Steve Clarke dirige la sélection nationale depuis 2019. Image: AP

Qu'est-ce qui laisse croire au sélectionneur que tout sera différent cet été? On peut relever deux éléments.

D'abord, le fait que malgré sa défaite, l'Ecosse a outrageusement dominé l'Irlande du Nord , dans la possession du ballon (77-23 en sa faveur) comme au nombre de tirs (11 à 4).

, dans la possession du ballon (77-23 en sa faveur) comme au nombre de tirs (11 à 4). Ensuite, le futur adversaire de la Nati a pris l'habitude, ces six derniers mois, d'affronter des équipes meilleures qu'elle sur le papier (Angleterre, Espagne, France et Pays-Bas). Il est possible que l'Ecosse ait été dérangée par le bloc bas de l'Irlande du Nord. Or ce ne sera pas à elle de faire le jeu face à l'Allemagne, la Suisse et la Hongrie à l'Euro, trois équipes contre lesquelles elle ne partira pas favorite.

L'Ecosse disputera deux autres matches amicaux, contre Gibraltar le 3 juin et la Finlande le 7 juin, avant que la liste des 23 joueurs retenus par Steve Clarke pour l'Euro 2024 ne soit communiquée le dimanche 8 juin.

