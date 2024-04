Le patron du LS a réalisé un très bel exploit en course à pied

Sir Jim Ratcliffe s'est illustré dimanche dernier sur le marathon de Londres.

Plus de 53'000 coureurs ont pris le départ du marathon de Londres le 21 avril, mais ils ont été évidemment bien moins nombreux à s'illustrer. Parmi les athlètes les plus en vue, on peut citer la nouvelle recordwoman du monde Peres Jepchirchir (2h16’16’’), le vainqueur Mutiso Munyao, les Suisses Marcel Hug et Catherine Debrunner (tous deux vainqueurs de la course élite fauteuil) ou encore Sir Jim Ratcliffe. Le riche patron d'Ineos, firme propriétaire du Lausanne-Sport, n'a certes pas été le plus rapide, mais il a claqué un très beau chrono.

Avec le dossard 46136 épinglé sur son haut orange, le grand homme d’affaires a couru en 4h30'52. Une superbe performance quand on sait que le dirigeant a 71 ans. «A mon âge, ce résultat n'est pas si mauvais», a-t-il sobrement commenté au micro de la BBC.

Jim Ratcliffe avec sa médaille de finisher. Image: EPA

Le Britannique avait une bonne raison de ne pas traîner sur le bitume londonien: il voulait assister à la demi-finale de FA Cup entre Manchester United, dont il est co-propriétaire, et Coventry (victoire 4-3 des Red Devils aux tirs au but).

Ce n'est pas la première fois que Sir Jim Ratcliffe s'illustre avec des baskets de running aux pieds. L’ingénieur pétrochimique est un coureur passionné. Il a déjà disputé 40 marathons dans le monde, participant notamment au terrible Marathon des Sables en 2013.

Son groupe Ineos a par ailleurs soutenu le Kenyan Eliud Kipchoge dans sa tentative (victorieuse) de devenir le premier homme à franchir la barre des deux heures d'un marathon en octobre 2019.

A l'entraînement au LS

Le natif de Manchester aime aussi beaucoup le football, évidemment. Le Lausanne-Sport rappelait sur son site internet en 2021 que le patron «s'invitait régulièrement dans les entraînements des équipes dont Ineos est le propriétaire ou le partenaire. A vélo, en courant ou balle au pied, il échange ainsi directement avec les athlètes et dirigeants.»

Le propriétaire du LS au stade de la Tuilière en novembre 2021.

Sir Jim Ratcliffe a aussi pris l'habitude de sortir des sentiers battus: il a effectué une traversée du désert de Namibie à pied et à vélo, a réalisé un Ironman et s'est rendu à pied au pôle Nord.