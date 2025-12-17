assez ensoleillé
La Fiorentina veut mettre fin au ritiro punitivo

epa12592029 Fiorentina?s players walk off the pitch after losing the Italian Serie A soccer match between ACF Fiorentina and Hellas Verona in Florence, Italy, 14 December 2025. EPA/CLAUDIO GIOVANNINI
La «Fio» vit une saison très compliquée.Keystone

L'adversaire du LS aura une motivation supplémentaire

La Fiorentina, qui se déplace à La Tuilière jeudi soir en Ligue Conférence, n'aura pas que les trois points en tête au moment d'entrer sur le terrain.
17.12.2025, 17:0217.12.2025, 17:02
Julien Caloz
Julien Caloz

C'est une équipe en crise qui se déplace jeudi soir à Lausanne pour le dernier match de la phase de championnat en Conference League. Chahutés par leurs supporters, pointés du doigt par leurs dirigeants, les joueurs de la Fiorentina n'ont toujours pas remporté la moindre victoire en championnat, pointant actuellement à la dernière place du classement avec cinq points.

Ils peuvent toutefois se qualifier directement pour les 8es de finale de Conference League s'ils s'imposent à Lausanne, et ce ne sera pas leur seul motivation. Les Transalpins espèrent aussi qu'en cas de bon résultat sur le revêtement synthétique du LS, leurs dirigeants mettront fin au «ritiro punitivo» qu'ils subissent depuis leur énième défaite à domicile, dimanche dernier face au Hellas Vérone (1-2).

L'Italie doit résoudre un problème avant les barrages

Le «ritiro punitivo», c'est la punition collective ultime, ce que les joueurs de Serie A craignent le plus quand ils s'enfoncent dans une crise de résultats. Cette «mise au vert» contrainte et forcée ne consiste pas à manger des légumes toute la semaine, mais à isoler les joueurs de leur famille, de leurs amis et de leur PlayStation 5 pour préparer les prochains matchs avec concentration et détermination.

C'est ce qu'ont décidé les dirigeants de la «Fio» en obligeant leurs joueurs à se retirer au Viola Park, l'épicentre du club surnommé la Viola en référence à ses couleurs historiques. L'un des plus grands centres sportifs d'Europe (il couvre une superficie d'environ 31 hectares) abrite le siège de la Fiorentina, les terrains d'entraînement des équipes premières masculines et féminines ainsi que ceux des équipes de jeunes.

Commentaire
Le football italien a pris une décision absurde

Les joueurs pourront en sortir pour se rendre à Lausanne jeudi, mais ensuite? Nul ne sait jusqu'à quand ce «ritiro» sera mis en place. La Gazzetta dello Sport explique que Moise Kean et ses coéquipiers devraient retourner directement au Viola Park après le match en Romandie. Mais les joueurs florentins espèrent très fort qu'une victoire face au LS fera changer leurs dirigeants d'avis et qu'ils pourront rentrer chez eux vendredi.

Quoi qu'il en soit, on verra jeudi face au Lausanne-Sport si le «ritiro punitivo» a porté ses fruits, mais ce n'est pas dit du tout. Comme l'a souligné un joueur dans France Football un jour: «Si c’était vraiment efficace, l’équipe de la prison serait championne de France chaque année!» Pas faux.

John Howe expose ses mondes fantastiques à Neuchâtel
John Howe expose ses mondes fantastiques à Neuchâtel
