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Cette star du foot a trouvé la parade contre la vente de ses autographes

Frenkie de Jong, joueur du FC Barcelone, a une astuce pour éviter de retrouver les objets qu'il signe aux fans en vente sur le web. Un business que beaucoup déplorent.

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Les stars du foot ont en marre de voir les maillots qu'ils offrent aux fans, et les objets qu'ils signent à ceux-ci, mis en vente sur internet. Souvent à des prix exorbitants, ou en tout cas bien plus élevés que la valeur intrinsèque de l'objet.

Ce commerce est légal, mais beaucoup de joueurs (et de supporters) le considèrent mesquin: le football est instrumentalisé par ces «fans» revendeurs, alors que la passion devrait passer avant l'argent. Un vrai supporter garde son maillot signé par un joueur, il ne le transforme pas en vulgaire marchandise. Voilà pour l'idée.

Plusieurs footballeurs ont dénoncé publiquement ce commerce. En 2024, l'attaquant de Caen Alexandre Mendy est même allé plus loin: il a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il n'offrirait plus aucun maillot aux supporters. Une décision prise après qu'il a vu l'un de ses chandails offerts affiché sur un site de revente et proposé au prix de 299 euros. L'annonce précisait que le vêtement avait été porté en match et qu'il était signé par le joueur. Mendy avait pesté sur Instagram:

« Les maillots, nous les payons. On les offre, vous les vendez. Plus aucun maillot ne sera donné. Merci»

On en parlait ici👇 Il n'offre plus ses maillots aux fans pour mettre fin à une «honte» du foot

Frenkie de Jong, milieu de terrain du FC Barcelone, a trouvé une autre parade pour lutter contre ce phénomène. On la découvre dans une vidéo publiée vendredi par El Chiringuito TV, célèbre émission espagnole de foot, et reprise par L'Equipe.

Les images montrent de Jong dans sa voiture, sans doute à la sortie du centre d'entraînement, en train de signer des maillots et autres objets avec le logo du FC Barcelone que lui tendent de jeunes supporters.

La séquence en vidéo Vidéo: twitter

Avant d'apposer sa signature, le Néerlandais (29 ans) demande à chaque personne son prénom, histoire de personnaliser l'autographe. Malin: avec un message personnalisé, l'objet devient invendable. Dans la vidéo, de Jong refuse d'ailleurs de signer après qu'un fan ne lui donne pas son prénom.

Conclusion: si vous trouvez un maillot du numéro 21 du Barça en vente sur le web, avec un simple autographe, méfiez-vous: il y a de bonnes chances pour que ce soit un faux.